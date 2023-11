Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Andria: uccide la moglie a coltellate davanti ai due figli

Nel pomeriggio di ieri ad Andria, un uomo ha ucciso la moglie, Vincenza Angrisano, a coltellate all’interno della casa alla presenza dei figli. La donna aveva 41 anni e, sec ondo alcune testimonianze i due da tempo vivevano da separati in casa. uccide la moglie a coltellate davanti ai figli. La tragedia è avvenuta sulla strada che da Andria porta a Corato, in una casa di campagna. Dopo l’omicidio l’uomo ha chiamato il 118 e sul posto sono arrivate anche delle pattuglie di carabinieri che hanno tratto in arresto l’omicida.

Filippo Turetta si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nella mattinata di ieri, attorno alle ore 10:00, doveva tenersi l’interrogatorio di garanzia, il primo per il 22enne veneziano accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin, rientrato in Italia sabato scorso dopo l’arresto in Germania.

Il giovane ha però preferito fare scena muta e secondo alcuni organi di stampa, fra cui Il Messaggero, si sarebbe messo anche a piangere senza comunque proferire parola. L’interrogatorio è stato quindi interrotto, durando meno di mezz’ora. La scelta di non parlare era già stata menzionata dai media e dalla carta stampata nelle ore precedenti l’interrogatorio, una strategia difensiva assolutamente nelle possibilità del detenuto che potrebbe comunque far presagire un nuovo interrogatorio a breve, magari dopo un ulteriore colloquio fra il detenuto e il suo avvocato.

Purtroppo un nuovo femminicidio si è verificato nella giornata di ieri in Italia, precisamente in provincia di Parma. A Salsomaggiore Terme una donna di 66 anni è stata assassinata dal marito. Questi l’ha colpita brutalmente con una mazza da baseball nel centro del Comune parmigiano, lasciandola a terra senza vita. La vittima, di nazionalità straniere, sarebbe stata colpita come si legge su TgCom24.it più volte a corpo e testa.

Quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per la donna non vi era già più nulla da fare, morta sul posto per via delle ferite riportate. In seguito è stato fermato il marito, bloccato dai carabinieri e portato in caserma: ora è nelle mani dell’autorità giudiziaria. Secondo quanto emerso pare che a intervenire, provando a bloccare l’uomo, sia stata una giovane donna carabiniere non in servizio dopo aver sentito delle grida: purtroppo è arrivata tardi.

Ultime notizie, von der Layen lancia l’Alleanza Globale contro il traffico di esseri umani

Nella giornata di ieri la presidente della commissione Europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta alla Conferenza dell’Alleanza globale contro il traffico di essere umani a Bruxelles, spiegando: “Siamo qui per costruire un’Alleanza Globale contro il traffico di esseri umani. Siamo qui per combattere questo business criminale e fermare la sofferenza indicibile”.

La conferenza ha accolto 57 Paesi di tutto il mondo fra cui l’Italia, rappresentata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “A settembre – ha detto ancora von der Leyen come si legge su Rai News – sono stata sull’isola di Lampedusa, una delle porte tra Europa e Africa. Ho visto le imbarcazioni inadatte alla navigazione fornite dai trafficanti che causano la morte di così tante persone innocenti. Ho visto la terribile situazione dei migranti sopravvissuti al pericoloso viaggio. Ho visto l’incredibile solidarietà della popolazione locale. Da allora siamo riusciti a migliorare la situazione lavorando duro su un piano in 10 punti. Abbiamo unito le forze con l’Italia, le agenzie Onu e della Tunisia. La gestione della crisi è importante ma non è abbastanza. Serve una risposta sistemica che escluda i trafficanti da queste attività. Dobbiamo stabilire nuove partnership bilaterali che si concentrino sulle rotte ma anche abbiamo anche bisogno di un’Alleanza globale. Dobbiamo prevenire e dissuadere le persone di affidare la propria vita ai trafficanti. Il miglior modo di salvare vite è evitare che queste persone intraprendono quel viaggio”.

Ultime notizie, svolta nell’inchiesta sulla strage ferroviaria di Brandizzo

Nell’inchiesta sulla strage ferroviaria di Brandizzo si è arrivati ad una svolta con l’iscrizione nel registro degli indagati di due manager di Rfi. La procura di Ivrea ha anche emesso un mandato per la perquisizione della sede di Torino della Rfi, che si è svolta nella giornata di oggi. La strage causò la morte di cinque operai e questa svolta arriva quando sono passati quasi 3 mesi dalla data dell’incidente quando gli operai stavano effettuando dei lavori sui binari senza il relativo permesso. In un primo momento la responsabilità era stata addebitata al tecnico Antonio Massa, capo scorta del gruppo, ma le testimonianze di diversi testimoni avevano evidenziato come la procedura lavorativa fosse sempre la stessa. Con questa nuova iscrizione il numero totale degli indagati per la strage è salito a nove.

Ultime notizie, la morte di Figà Talamanca

Figà Talamanca, il matematico che rappresentava il volto italiano della matematica, è morto nel sonno la notte scorsa a 85 anni di età. Figà Talamanca era professore emerito dell’università romana “La Sapienza” e proprio a Roma, presso il cimitero del Verano, si terrano i funerali nella giornata di domani, alle 12.00.

L’annuncio della morte del matematico è stato dato dalla moglie e dai figli. Figà Talamanca è stato un grande protagonista a livello internazionale per quanto riguarda soprattutto la branca dell’analisi matematica. Nel corso degli anni si è occupato anche degli aspetti politico-organizzativi sia del sistema universitario che della ricerca matematica.

Ultime notizie, l’Italia esce sconfitta dalla gara per l’Expo 2030

Si sono tenute ieri le votazioni per determinare la sedce dell’Expo 2030 per la quale era candidata anche la città di Roma, insieme alla coreana Busan e a Riad, capitale dell’Arabia Saudita e favorita della vigilia. Nella votazione la capitale italiana è arrivata ultima ottenendo appena 19 voti, terminando alle spalle anche della città coreana e di Riad che risultata vincente con 119 preferenze. Una campagna “elettorare”, quella di Riad, nella quale è stato assoldato anche Cristiano Ronaldo.











