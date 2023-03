Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, approvata la Riforma Fiscale: 3 scaglioni Irpef

E’ stata approvato nella giornata di ieri il tanto atteso disegno di legge delega che rivoluziona il fisco italiano e che riscrive l’attuale sistema tributario, risalente agli anni Settanta. La più importante novità è la riduzione delle aliquote Irpef che passano dalle attuali quattro a tre. Viene inoltre introdotta la flat tax incrementale anche per i dipendenti. La riforma verrà finanziata attraverso il taglio di alcuni detrazioni, che verranno ricalcolate in base all’Isee.

Il governo promette dunque un taglio delle tasse, fondamentale in questo momento per il futuro dell’economia italiana. In primo piano anche il ponte sullo stretto di Messina, Salvini dichiara che l’opera verrà realizzata e che, non solo porterà lavoro, ma sarà un opera green che migliorerà l’economia del Sud.

Ultime notizie, annullata ordinanza di custodia cautelare di Cospito

Il tribunale del riesame di Perugia ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare dell’anarchico Alfredo Cospito e di altri cinque indagati per i reati di istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Ad apprenderlo è stata l’agenzia di stampa Ansa, che ha spiegato altresì che non è possibile stabilire cosa abbia spinto i giudici ad annullare l’ordinanza cautelare in quanto in quanto le motivazioni non sono state depositate e giungeranno come da prassi entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

L’Ansa ha poi aggiunto che “Nessuno degli indagati aveva comunque misure cautelari in essere per questo procedimento”. In un’intervista a Vetriolo Cospito scriveva: “colpire, colpire e ancora colpire…dell’anarchia vendicatrice, non rinunciare allo scontro violento con il sistema, alla lotta armata, costi quello che costi”. La richiesta di custodia cautelare in carcere era stata emessa nel 2021.

Ultime notizie, pubblicato il video del drone Usa abbattuto

Il comando europeo militare degli Stati Uniti ha pubblicato nella giornata di ieri il video dello scontro fra il drone della marina Usa e il jet russo, avvenuto due giorni fa sopra i cieli del Mar Nero. Nel video si nota il drone americano venire sorvolato dal caccia russo per due volte nel tentativo di spruzzargli addosso del carburante, ma durante il secondo sorvolo qualcosa deve essere andato storto visto che il drone ha impattato con la sua elica contro il caccia di Mosca.

Intanto, stando a quanto spiegato ieri dalla Cnn, le forze di Mosca avrebbero raggiunto il luogo dell’incidente per esaminare meglio la scena, e non si placano le accuse reciproche fra Mosca e Washington sull’accaduto. Il presidente russo Vladimir Putin ha nel frattempo incontrato Assad, vis a vis a seguito del quale è giunta una dichiarazione di appoggio a Mosca e il riconoscimento dei nuvoi confini russi: “Sosteniamo la Russia contro i vecchi e i nuovi nazisti”, le parole del presidente siriano.

Ultime notizie, Instagram, Facebook: niente accordo per la musica con SIAE

Sparisce la musica protetta dal copyright Siae da due dei principali social, leggasi Instagram e Facebook, entrambi di proprietà di Meta. Nella giornata di ieri un portavoce dell’azienda americana ha fatto sapere che: “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae”. E ancora: “La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale”.

“Crediamo che sia un valore per l’intera industria musicale – ha continuato Meta – permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 Paesi nel mondo, continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti”. La Siae ha replicato: “Meta ha fatto una scelta incomprensibile e unilaterale”.

Ultime notizie, rialzo dei tassi dalla Banca Centrale Europea

Ha deciso di non cedere agli scossoni delle borse che negli scorsi giorni erano state sconvolte dal tracollo della Credit Suisse e della Silicon Valley Bank, e di confermare quanto già annunciato: aumentare i tassi di interessi di cinquanta punti base. I tassi salgono così al 3,5%. Il presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato oggi che l’inflazione è ancora troppo alta e che non possono essere fatte previsioni per il futuro.

Altre decisioni verranno prese osservando l’andamento del mercato e dell’inflazione. Ha confermato però che le banche europee sono forti e che sono pronte ad intervenire in caso di problemi finanziari delle banche nazionali. A preoccupare però le famiglie sono i mutui, che subiscono una nuova e significativa stangata.

Ultime notizie, Meloni accoglie i superstiti del naufragio di Cutro

Sono arrivati ieri a Palazzo Chigi i superstiti del terribile naufragio avvenuto a Cutro. Circa una trentina di persone, tra sopravvissuti e parenti delle vittime si sono recati dal premier con le loro toccanti storie, per chiedere aiuto, in un incontro durato circa due ore alla presenza anche del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La premier ha assicurato loro che le ricerche dei dispersi in mare continueranno, così come continuerà anche la lotta contro gli scafisti.

Ultime notizie, guerriglia a Napoli

E’ andata in scena a Napoli nella serata di mercoledì una vera e propria guerriglia urbana, scatenata dalla partita di Champions League tra la squadra di casa e la squadra tedesca Eintracht Francoforte. Il bilancio di questi scontri è di otto persone arrestate e di sei agenti feriti, oltre agli innumerevoli atti di vandalismo messi in atto in tutta la città.

Già da tempo vengono richieste misure più severe per evitare che gruppi di violenti appartenenti a squadre di calcio si rechino presso gli stadi, non attirati dalla competizione sportiva, ma solo con l’intento di fare delle violenze. Non basta quindi evitare la vendita dei biglietti e vietare l’ingresso allo stadio perché, come in questo caso, gli ultras si ritrovano nelle vie delle città per compiere le loro violenze.











