ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: approvato decreto Cura Italia (17 marzo)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “cura Italia”. Le misure di emergenza riguardano il sostentamento economico in favore dei medici, dei lavoratori, delle famiglie e delle aziende. Una boccata di ossigeno da 25 miliardi. I dipendenti di ogni ospedale italiano otterranno un surplus nel loro stipendio. In pratica i dipendenti del Servizio Sanitario nazionale riceveranno uno stipendio maggiorato per gli straordinari se impegnati nella lotta contro la diffusione dell’epidemia. E’ stato previsto nella Relazione illustrativa un piano straordinario per le verifiche sanitarie dei passeggeri ed un controllo delle merci straniere. Nel DL è contemplato un potenziamento degli uffici periferici del Ministero della Salute che avranno due funzioni: controllo delle persone e delle merci e certificazione dei prodotti che vengono trasferiti nei Paesi esteri. Questa misura di controllo servirà ad assicurare la qualità delle merci italiane. Inoltre il governo si impegnerà a risolvere le questioni di tutte le assunzioni del personale sanitario entro fine giugno.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS NEL MONDO

Il numero dei decessi per Covid 19 nel mondo ha sorpassato la Cina. Secondo la Johns Hopkins University i morti fuori dal territorio cinese hanno raggiunto quota 3.241. Pechino ha registrato oggi altri 14 decessi che portano i casi positivi a quota 80.860. Secondo la Johns Hopkins University, escluso la Cina, le persone contagiate sono oltre 86.000.

ULTIME NOTIZIE USA, LAS VEGAS CHIUDE I CASINO’

A partire dal 17 marzo a Las Vegas i casinò di Wynn Resorts e Mgm Resorts International, fra i quali il Bellagio, il Mandalay Bay e il Mirage chiuderanno per due settimane, salvo nuove disposizioni sanitarie. Lo riferisce la Mgm. E’ la prima volta nella storia americana che i casinò più importanti sospendono la loro attività. Da domani anche New York e Los Angeles chiuderanno cinema, ristoranti e bar. Stop agli studi di Hollywood. In California si è diffusa la paura di rimanere senza rifornimento cibo. Assalto ai supermercati, nonostante le garanzie dell’autorità governativa.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, RUSSIA: CHIUSURA ULTIMO CONFINE

Per contenere la diffusione del coronavirus, la Russia ha chiuso l’ultimo confine aperto con la Bielorussia. Il governo russo stanzierà 300 miliardi di rubli per bloccare il cedimento economico. In Russia nessun decesso, solo 63 casi di contagio da Covid 19. La maggior parte dei contagiati sono turisti italiani. In Russia non sono stati registrati nuove forme di contagio. In mattinata è stato accertato l’assalto ai supermercati. Lo ha riferito l’autorità governativa.

ULTIME NOTIZIE COVID 19 IN EUROPA

In Europa i decessi hanno raggiunto quota 2000. La Francia tentenna a prendere serie misure di contenimento dell’epidemia. Ieri si sono svolte le votazioni per le comunali. Moltissime le astensioni. Oggi si è tenuta in Francia una riunione governativa per decidere le misure sanitarie da intraprendere contro la diffusione del coronavirus. La Germania ha chiuso le frontiere. La Spagna ha chiesto aiuto all’esercito. L’Austria e la Repubblica Ceca stanno imitando le misure di contenimento dell’Italia.





