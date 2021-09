ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: approvato dl green pass (10 settembre)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che estende l’obbligo di Green Pass al personale esterno di scuola ed università, come gli addetti alle mense e le imprese di pulizie. Lo stesso obbligo è previsto per tutti i lavoratori, anche esterni, impiegati nelle RSA e sono previste multe fino a 1000 euro per i trasgressori. Il premier Draghi ha dichiarato che a breve verrà valutato un ulteriore ampliamento dell’obbligo di Green Pass sia nel settore pubblico che nel privato.

È stata sgominata un’organizzazione che puntava a compiere atti di violenza contro quella che ha definito la dittatura sanitaria di Stato. La Polizia ha effettuato perquisizioni in 6 città d’Italia, tra cui Milano, Roma e Venezia, controllando le case di numerosi estremisti No-vax che avevano preannunciato su Telegram alcuni attentati da compiere nel corso delle manifestazioni previste durante il prossimo week end. Digos e Polizia Postale hanno sequestrato tirapugni coltelli e bastoni. Il gruppo, che si era auto definito come I Guerrieri, voleva colpire le postazioni dei giornalisti presenti alle manifestazioni.

Sul fronte della pandemia ieri si sono registrati 5.522 nuovi contagi e 59 decessi, a fronte di 5.923 nuovi positivi e 69 morti di martedì. Scende il numero dei ricoveri e restano stabili le terapie intensive. Nel nostro paese sono state somministrate oltre 80 milioni di dosi di vaccino, con il 72,74% di popolazione over 12 completamente immunizzata. Il Commissario Figliuolo ha rivolto un appello ai circa 3 milioni di cinquantenni che non hanno ancora ricevuto il vaccino mentre l’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose, con priorità per gli ultra fragili.

Ennesimo incidente mortale in monopattino: ieri mattina un trentaquattrenne nigeriano ha perso la vita a Roma schiantatosi contro un’auto in transito. Si tratta della sesta vittima da inizio anno e si ripropone il tema di come regolamentare questo mezzo di trasporto.



