ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: approvato il decreto riaperture (19 maggio)

Continua a scendere il tasso di positività relativo al coronavirus in Italia. A fronte dei 262,864 tamponi effettuati sono stati registrati 4.452 con il tasso che è arrivato all’1,7%, mentre sono nuovamente saliti i decessi che sono stati 201. In calo di 65 unità anche le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva che sono 1.689, mentre il calo dei reparti ordinari è stato di 485 unità con un totale di 11.539. Le persone positive sono scese a 315.308 con un calo di 7.583 unità, mentre i guariti odierni sono stati 11.831.

Franco Battiato è morto/ Pippo Baudo: "Se ne va un poeta della nostra Sicilia"

Ultime notizie, è morto Franco Battiato

Il grande artista Franco Battiato, uno dei geni della musica italiana, è morto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La carriera di Battiato è stata lunghissima ed ha spaziato anche in altri settori dell’arte come la regia cinematografica e la pittura. La morte del cantante siciliano è avvenuta a Milo, dove risiedeva. Numerose le testimonianze di affetto che sono arrivate da personaggi del mondo della musica ed anche da politici. La famiglia di Franco Battiato, dopo aver dato la notizia del decesso ha comunicato che i funerali si terranno in forma privata. Autore di numerose canzoni di successo, nel corso degli anni aveva reinventato sempre la sua musica e composto numerosissime canzoni di successo tra le quali “Centro di gravità permanente”.

FRANCO BATTIATO, COM'È MORTO?/ "Malattia neurologica, alimentato con sondino"

Ultime notizie, ecco il nuovo decreto sulle riaperture

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è in vigore il decreto che contiene le nuove misure di contrasto all’epidemia di coronavirus. La road map stabilita dal Consiglio dei Ministri prevede che già da oggi l’inizio del coprifuoco slitta dalle 22 alle 23 e successivamente, dal 7 giugni verrà spostato ancora in avanti di 1 ora, fino alle 24.00. Poi il 21 giugno ci sarà la cancellazione totale. Naturalmente questo è valido per le regioni in zona gialla, mentre per quelle che prima di queste date dovessero passare in zona bianca il coprifuoco cesserà immediatamente. Altre date molto importanti sono quella del prossimo sabato 222 maggio, quando verrà tolto il divieto di apertura nei weekend nei centri commerciali per i negozi non alimentari. Da lunedì 24 maggio sarà invece possibile tornare in palestra con una settimana di anticipo da quanto previsto precedentemente. Il 1 giugno saranno riaperte le sale dei ristoranti al chiuso sia per il pranzo che per la cena e la possibilità di consumare al bancone nei bar. Dal 1 luglio ci sarà anche la possibilità per i tifosi di tornare negli impianti al chiuso. Il governo ha scelto dunque la gradualità per le riaperture, mentre la Lega continua a dichiarare che era possibile fare di più.

TIBURTINO, RIVOLTA CONTRO POLIZIOTTI/ Roma, circondati e feriti: follia Capitale...

Ultime notizie, le parole di Mattarella sulle riaperture

Riguardo al decreto che prevede meno restrizioni e riaperture, ha parlato anche il Presidente della Repubblica, durante l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Brescia. Mattarella ha detto che questo è il tempo della ripartenza per tutti gli italiani e che si deve smettere di “agitare” le proprie idee e invece confrontarsi per il bene comune degli italiani. Dichiarazioni sul decreto riaperture sono arrivare anche dal rappresentante di Forza Italia, Tajani, che ha apprezzato il decreto che è stato emesso ma nello stesso tempo chiede nuove verifiche della situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA