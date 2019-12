ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, approvato impeachment contro Trump (5 dicembre)

Donald Trump, secondo le ultime notizie, è accusato di aver sollecitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad effettuare delle indagini sulla vita privata di Joe Biden, probabile vincitore delle primarie e favorito avversario di Trump alle presidenziali del prossimo anno. Come ricompensa Trump avrebbe assicurato appoggi militari all’Ucraina. La vicenda inquisitoria è nata da una telefonata a Zelensky. Trump avrebbe ordinato numerose volte di aprire nuovamente un’inchiesta su Joe Biden e su suo figlio. Nel rapporto tycoon Trump, abusando della sua autorità, avrebbe chiesto insistentemente l’ appoggio dello Stato ucraino per ottenere voti per la sua rielezione. Le prove a carico di Trump secondo il rapporto sarebbero “schiaccianti”. Trump non solo avrebbe abusato della sua egemonia, ma anche tentato di ostruire l’inchiesta di impeachment. Il fascicolo della commissione intelligence della Camera per Trump “suona come gli sproloqui di un blogger da seminterrato che si sforza di provare qualcosa quando non c’e’ la prova di nulla”. Per Stephanie Grisham, funzionario americano della Casa Bianca nonché direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, i democratici avrebbero instaurato un “processo farsa a senso unico”. Il rapporto dell’ impeachment contro Trump ha ricevuto l’approvazione da parte della commissione intelligence della Camera americana. Il partito di maggioranza costituito dai democratici ha votato in senso favorevole. Il fascicolo verrà esaminato dalla Commissione Giustizia della Camera per emanare gli articoli della “messa in stato d’accusa”.

ULTIME NOTIZIE, UNICEF: URGENZA RACCOLTA FONDI

Per il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia il problema dei profughi siriani e delle comunità ospitanti in Egitto, Giordania, Libano, Iraq e Turchia è molto urgente. L’Unicef avrebbe bisogno di un capitale monetario pari a 864,1 milioni di dollari. Con una base solida economica l’Unicef risolverebbe il problema della malnutrizione che riguarderebbe 5,1 milioni di bambini ed offrirebbe assistenza sanitaria per 8,5 milioni di persone. Tra le numerose urgenze ci sarebbe anche quella pedagogica. Secondo Fore l’aiuto economico salverebbe numerose vite umane e risolverebbe la questione degli sfollati nei Paesi come la Burkina Faso e Mali. La richiesta nel 2019 è stata di 4,13 miliardi. Dal primo di novembre le donazioni sarebbero arrivate al 57%, compresi le oblazioni pluriennali dell’anno antecedente.

ULTIME NOTIZIE, RISCHIO DI INFARTO E ICTUS PER COLESTEROLO ALTO

Un gruppo di medici di fama mondiale ha evidenziato un grave problema legato al colesterolo alto per gli under 45. I medici hanno constatato che le persone sottoposte ad accertamento presentavano il rischio di ictus a causa di un elevato colesterolo. Per gli uomini under 45 il rischio di infarto era del 30%. Per le donne under 45 era del 20%. Secondo i dati dell’Osservatorio epidemiologico cardiovascolare Iss-Anmco negli ultimi 10 anni il colesterolo nel sangue, oltre i 220 mg/dl, è risultato in crescita a causa di un’errata alimentazione. Gli esami medici sono stati eseguiti su 440 mila persone. Per mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo è necessario una dieta equilibrata. E’ essenziale assumere verdura, cereali e legumi, dando poco spazio ai grassi derivanti dagli insaccati. Per quanto riguarda i latticini è bene preferire il latte scremato, lo yogurt e fra i formaggi quelli con meno grassi.

