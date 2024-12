Le ultime notizie di oggi le apriamo con l’arresto in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala. Si trovava a Teheran per dei servizi quando è stata fermata dalle autorità locali: era il 19 dicembre ma la notizia è emersa solo in queste ore. La Farnesina, come riferisce TgCom24.it, sta seguendo da vicino il caso, e l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, si è già accertata delle condizioni fisiche della giornalista.

Non è ben chiaro come mai la giornalista sia stata arrestata ma nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni a riguardo. Ovviamente il ministero degli esteri italiano ha subito avvertito la famiglia e sta seguendo con estrema attenzione la vicenda, con la speranza di un risvolto positivo il prima possibile. La ragazza si trova al momento in isolamento nel famigerato carcere di Evin a Teheran.

Ultime notizie, le novità sulla guerra in Ucraina

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina che da poche ore ha cominciato il giorno numero 1039. Il presidente russo, Vladimir Putin, è tornato a parlare di pace con l’Ucraina, sottolineando come l’obiettivo di Mosca sia quello di concludere il conflitto, non di metterlo in stand by. La base per i colloqui di pace potrebbe essere la Slovacchia, così come spiegato sempre da Vladimir Putin che ha fatto appunto sapere che la nazione dell’est Europa sarebbe pronta ad ospitare la negoziazione fra Mosca e Kiev e i russi hanno già risposto in maniera affermativa.

Diverse invece le dichiarazioni del presidente ucraino, Zelensky, che ha fatto sapere di volere più armi dagli Stati Uniti, chiedendo quindi nuovi aiuti: ma arriveranno? Con l’addio di Joe Biden il vento potrebbe cambiare anche perchè Trump ha sempre spiegato di voler porre fine alla guerra. Da segnalare infine che un soldato nordcoreano è stato catturato dagli ucraini, poi deceduto per via delle ferite riportate.

Ultime notizie, individuati i corpi degli alpinisti sul Gran Sasso

Sono stati purtroppo individuati senza vita, come del resto si era preventivato, i corpi dei due alpinisti da giorni dispersi sul Gran Sasso. Erano rimasti bloccati da quasi una settimana, da domenica scorsa, in un canalone, e ieri i soccorritori li hanno individuati. Cristian Gualdi, di 42 anni, e Luca Perazzini di anni 48, entrambi originari dell’Emilia Romagna, precisamente di Sant’Arcangelo, non ce l’hanno fatta dopo essere scivolati, durante la discesa che dalla Direttissima porta al Corno Grande.

Una squadra di emergenza si è subito attivata per individuare i due alpinisti, per un totale di trenta persone e tre elicotteri, fino a che appunto non è stata effettuata la tremenda scoperta. Già nella giornata di mercoledì una squadra di quattro uomini si era spinta nel Vallone dell’Inferno, dove appunto i due alpinisti emiliani erano scivolati ma non avevano trovato alcuna traccia degli stessi. Poi ieri mattina la svolta, un epilogo che come si temeva è stato drammatico.

Ultime notizie, la morte di Gian Paolo Ormezzano

Gian Paolo Ormezzano, uno dei giornalisti sportivi più noti, che aveva lavorato sia per il quotidiano torinese La Stampa che per il Guerin Sportivo, è morto oggi all’età di 89 anni.

Ormezzano aveva diretto per alcuni anni il quotidiano sportivo di Torino, Tuttosport ed era un grandissimo sostenitore della formazione granata. Di lui si ricorda la grande passione per lo sport e la sua capacità di raccontarlo da una prospettiva diversa. Il mondo del giornalismo sportivo piange questo suo rappresentante la cui morte è stata causata da un malore improvviso.

Ultime notizie, le notizie dal Medio Oriente

Un attacco aereo lanciato dalle forze israeliane contro la zona nord della Striscia di Gaza, nelle vicinanze dell’ospedale Kamal Adwan ha causato la morte di 50 persone tra le quali 5 medici, con molte persone che si trovano ancora sotto le macerie dell’edificio che è stato bombardato.

La notizia è stata diramata da Al Jazeera che ha riportato le parole del direttore dell’ospedale, mentre non ci sono conferme da parte dell’Idf. Esponenti dell’ONU hanno comunicato che un loro collega che era rimasto ferito nel corso di un raid israeliano nello Yemen, è stato trasportato in Giordania. In Siria, dopo la fuga di Bashar Al Assad, sono già oltre 30mila i cittadini che sono rientrati nel loro paese.

Ultime notizie, la morte di Walter Pedullà

Walter Pedullà, ex presidente Rai, carica che aveva ricoperto dal mese di febbraio 1992 al mese di luglio 1993, è morto all’età di 94 anni nella sua casa romana. La morte è arrivata al termine di una lunga malattia. La sua attività principale è stata quella di saggista e critico letterario, oltre che di docente universitario. Ha lavorato per diversi quotidiani e nella televisione pubblica occupò per diversi anni un posto nel Cda. Originario di Salerno, Pedullà si era laureato a Messina in lettere grazie ad una tesi su Gramsci.