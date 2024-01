Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: arrestati gli assaltatori della chiesa di Istanbul, forse legati all’ISIS

Ultime notizie: arrestati gli assaltatori della chiesa italiana a Istanbul, forse affiliati all’ISIS

Un cittadino turco che era stato ospitato diverse volte in una Chiesa italiana di Istanbul, è stato ucciso stamani durante una irruzione a mano armata da parte di un gruppo di uomini. Secondo le prime informazioni la vittima si sarebbe lanciata contro le persone armate e mascherate che hanno fatto irruzione. La notizia è stata annunciata dal Ministero dell’Interno. Contestualmente è stato confermato l’arresto dei due assaltatori che secondo le autorità turche sono legati all’ISIS.

L’uomo si trovava ospite della chiesa a causa delle sue condizioni economiche. L’attacco degli assalitori, alla chiesa che si trova nel quartiere di Sariyer, è avvenuto poco prima delle 9.00 di ieri, ora italiana, e dalle immagini della televisione turca si sono potuti vedere sia un’ambulanza che dei poliziotti all’esterno della Chiesa di Santa Maria.

Ultime notizie: Andrea Bossi trovato morto a Cairate, in provincia di Varese

Aveva 26 anni Andrea Bossi, l’uomo che è stato trovato morto in casa, ucciso da una coltellata che lo ha colpito alla gola. A trovare il cadavere del giovane, che lavorava come operaio, è stato il padre nella mattinata di ieri. Sul pianerottolo davanti all’appartamento sono state trovate delle tracce di sangue.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, il padre di Andrea Bossi si era recato a cercarlo in quanto il figlio non rispondeva al telefono. Le forze dell’ordine starebbero indagando sulla vita privata del giovane, che non aveva precedenti penali. L’arma con la quale è stato commesso il delitto, probabilmente un coltello da cucina, non è stata trovata.

Le ultime dallo sport: Jannik Sinner nella storia dopo la vittoria agli Australian Open

48 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta, Jannik Sinner è entrato nella storia per essere il secondo italiano che vince un torneo Grande Slam, l’Australian Open. La vittoria del tennista azzurro, più giovane di sempre tra gli italiani a vincere un torneo di questa caratura, è arrivata dopo una finale durissima giocata contro il russo Medvedev, al termine di 5 set combattuti.

Dopo essere partito male finendo sotto per 2 set a 0, Sinner ha iniziato a macinare il suo gioco vincendo il terzo set e dal quel punto ha preso una nuova carica aggiudicandosi anche il quarto ed il quinto, con Medvedev che era sempre più in difficoltà. Per Sinner la vittoria nel torneo di Melbourne non porta avanzamenti nella classifica ATP dove resta al quarto posto, ma gli consente comunque di accorciare le distanze dai primi 3 della classifica.

Ultime notizie: le previsioni meteo sull’Italia per oggi

Focus, infine, sulle previsioni meteo di oggi per l’Italia. Ancora temperature miti su tutte le nostre regioni, almeno per gran parte della settimana, ma sarà necessario fare attenzione a partire da giovedì, per possibili ondate di freddo in arrivo, provenienti dalle regioni balcaniche. Nelle zone della pianura padana si deve fare anche attenzione alla presenza di banchi di nebbia specialmente nelle ore mattutine. L’Anticiclone Zeus, che staziona sulle regioni italiane ormai da alcuni giorni, potrebbe portare delle ondate di freddo anche in alcuni angoli del Sud Italia. L’alta pressione attualmente presente determinerà una continuazione di queste condizioni almeno fino al prossimo weekend.

