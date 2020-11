ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, arrestato ex-manager di Autostrade (12 Novembre)

Nel bollettino di ieri i nuovi casi di contagio da Coronavirus sono in diminuzione. Con 225,640 tamponi effettuati, circa 8mila in più rispetto a ieri, i nuovi casi sono infatti 32.961 in calo di circa 2mila. Leggero aumento dei decessi che da 580 sono saliti a 623 in un giorno, con il totale che è arrivato a 42.953. Il rapporto giornaliero tra tamponi eseguiti e casi di positività è del 14,6%, in calo rispetto a martedì dell’1,5%. Il numero dei contagiati dall’inizio dell’epidemia ha però superato il milione e quindi resta necessaria la maggiore attenzione possibile. 110 i nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre il numero delle persone guarite è di 9.090. Tra le regioni, la Lombardia guida la classifica con 8.180 nuovi casi e precede la Campania, con un incremento di 3.166, il Veneto con 3.082 ed il Piemonte che rimane di poco sotto quota 3mila, con 2.953 nuovi casi. Altre regioni con aumenti a 4 cifre sono la Toscana, il Lazio, l’Emilia Romagna, la Sicilia, la Puglia e la Liguria.

Ultime notizie, omicidio a Caserta

Un uomo di 34 anni, Michele Marotta, ha ucciso a colpi di pistola la moglie, la 30enne Maria tedesco, ed ha poi chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. L’omicidio è avvenuto in una zona di campagna in provincia di Caserta, dopo un litigio molto violento. Dopo aver sparato alla donna, l’omicida l’ha lasciata sul posto, dove è stata trovata dai carabinieri ed è tornato presso la sua abitazione. Dopo l’arresto i carabinieri hanno trovato il corpo ed anche la pistola che è stata usata da Michele Marotta.

Ultime notizie, vertice di governo sul Covid 19

Nella giornata di ieri i rappresentanti dei partiti di maggioranza si sono riuniti con il Premier ed i ministri per analizzare la situazione dell’epidemia e verificare la necessità di nuove misure. Nel corso della riunione è emersa la volontà di non proporre un nuovo lockdown generale, Alla riunione hanno partecipato anche Silvio Brusaferro, il presidente dell’Iss, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Probabilmente entro il fine settimana saranno invece varate delle nuove restrizioni a livello regionale.

Ultime notizie, agli arresti un ex manager di Autostrade

Giovanni Castellucci, che ha ricoperto in passato il ruolo di amministratore delegato di Autostrade, è agli arresti domiciliari, insieme ad altri due ex top manager, Paolo Berti e Michele Donferri. Nell’ordinanza che è stata emessa da Paola Faggioni, gip per questa inchiesta, queste persone sono accusate di frode per forniture non idonee di barriere anti rumore, oltre che aver eseguito il montaggio tramite degli incollaggi con problemi relativi alla sicurezza. Donferri è stato anche accusato per aver cercato di par sparire i documenti.

Ultime notizie, la situazione dell’epidemia nel mondo

Il livello continua a salire, con gli Stati Uniti che anche nella giornata odierna hanno superato quota 100mila nuovi casi da Coronavirus. In Europa la Gran Bretagna è arrivata quasi a 50mila vittime, e la Spagna segue con poco meno di 40mila. Francia ed Italia hanno superato quota 42mila, mentre è molto più basso il numero dei decessi in Germania. Nel vecchio continente continuano i lockdown totali o parziali per cercare di contenere i nuovi contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA