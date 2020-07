ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: arrestato stupratore a Milano (24 luglio)

Sei militari dell’arma dei Carabinieri della caserma Levante di Piacenza sono stati arrestati e tradotti in carcere con diverse accuse a loro carico. Tra queste ci sono quella di tortura, di spaccio di droga e di arresti illegali, alle quali si è aggiunta anche quella di organizzazioni di festini all’interno della stessa caserma con la partecipazione di prostitute. Le microspie hanno registrato il racconto delle loro imprese fatto da uno dei sei carabinieri, Giuseppe Montella, che parlava con Salvatore Cappellano, un altro dei carabinieri arrestati. Azioni avvenute con grande disprezzo della divisa, che sono state stigmatizzate anche dai loro diretti superiori. I carabinieri avevano organizzato un sistema che ritenevano inattaccabile, con la fornitura ai pusher stranieri della droga sequestrata tramite una serie di intermediari italiani.

Ultime notizie, aggressione e stupro a Milano arrestato il colpevole

Dopo l’aggressione e lo stupro di una donna al Parco Monte Stella di Milano, avvenuto lo scorso 15 luglio, nelle ore della notte è stato arrestato il responsabile, inchiodato dalla prova del DNA. Si tratta di un uomo di 24 anni, senegalese e clandestino, che è stato fermato dalla squadra mobile. L’uomo aveva lasciato delle tracce sui vestiti della 45enne violentata e questo ha permesso di risalire a lui attraverso il DNA. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, mentre la donna stava portando il suo cane a fare una passeggiata ed è stata proprio la donna a descrivere la fisionomia del suo aggressore che è stato poi ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Ultime notizie, domani torna Sogno

Sabato 25 luglio è la data del ritorno in edicola della rivista Sogno, che con i suoi fotoromanzi e le notizie dagli anni 50 fino agli anni 80. Una rivista che all’epoca aveva segnato il successo di grandi attrici come Sofia Loren e Ornella Muti ed attori come Franco Gasparri. La rivista uscirà in edicola con cadenza settimanale e oltre ai fotoromanzi conterrà anche rubriche ed interviste a personaggi famosi del mondo della canzone e dello spettacolo, cercando di fare un po’ di concorrenza alle pagine social che imperano oggi sul web.

Ultime notizie, Coronavirus: preoccupati i medici per i contagi in aumento

Il bollettino relativo all’epidemia di coronavirus di oggi continua a far preoccupare le istituzioni e i medici, visto che per il secondo giorno consecutivo i contagi sono in aumento, mentre per quanto riguarda il numero dei decessi è stabile con un totale di 10 in tutta Italia, solo 1 in più di quelli che si erano registrati ieri. In totale le persone decedute sono ora 35.092. Delle 306 persone contagiate 82 sono quelle registrate in Lombardia, ancora oggi il numero più alto tra tutte le regioni. Solo in Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi contagi, mentre nella giornata di ieri erano state 3 le regioni a “contagi zero”. Preoccupazione per alcuni nuovi focolai.

Ultime notizie, Regina d’Inghilterra 25mila giorni di regno

La Regina d’Inghilterra ha festeggiato i 25mila giorni di regno. La sua salita al trono infatti risale al 2 giugno 1953, quando venne incoronata nell’abbazia di Westminster. Con i suoi 68 anni di regno è la più longeva d’Europa e nel corso della sua vita è stata testimone di importantissimi fatti storici. Cinque anni fa la regina aveva già superato il record stabilito dalla regina Vittoria che aveva regnato per oltre 63 anni.



