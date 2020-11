Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: arriva il nuovo DPCM (2 novembre)

Con la discesa del numero dei tamponi effettuati per il Coronavirus che ieri si attesta a quota 183.457 cala il numero di nuovi contagi fino a 29.907. Scende anche il numero delle vittime, 208, ma il dato preoccupante è quello della percentuale tra tamponi e casi di positività riscontrati che sale fino al 16,3%, nuovo massimo dopo il 14,7% registrato nella giornata di ieri. Con i nuovi 96 pazienti in terapia intensiva, il totale arriva a quota 1,939. Anche i ricoveri ordinari sono aumentati, di 936 casi e per questi due dati c’è sostanziale stabilità rispetto al giorno precedente.

Ultime notizie, le nuove misure anticovid allo studio di governo e regioni

Si è tenuta nella giornata di ieri la prima parte del confronto tra il Governo ed i rappresentanti degli enti locali per stabilire le nuove misure di contrasto al coronavirus, che verranno definite completamente domani, quando si svolgerà un ulteriore confronto. Tra le ipotesi che si stanno studiando un anticipo del “coprifuoco” alle 18.00 e limitazioni per le uscite di casa per quanto riguarda le persone con più di 70 anni. Da parte delle regioni c’è la richiesta di misure uguali per tutto il Paese, ma il ministro Boccia vuole che le limitazioni siano decise in base all’indice Rt delle varie regioni. Tra le altre misure in preparazione potrebbero rientrare il divieto o la limitazione degli spostamenti tra le varie regioni, ed anche chiusure dei centri commerciali nei giorni del weekend.

Ultime notizie, polemiche per un post del governatore ligure Toti

Mentre si stavano svolgendo le consultazioni in videoconferenza, tra il governo e gli enti locali, un “tweet” di Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, ha fatto montare una grande polemica. Il messaggio parlava dei morti a causa del coronavirus in Liguria e Toti ha precisato che 22 dei 25 decessi avvenuti nella sua regione erano di persone molto anziane, che non sono “non indispensabili allo sforzo produttivo del paese”. Dopo le polemiche sollevate, lo stesso Toti si è scusato.

Ultime notizie, mancano 2 giorni all’election day negli Stati Uniti

La partita delle presidenziali USA tra il presidente uscente Trump, e lo sfidante democratico Biden è giunta quasi alla conclusione. A due giorni dalla giornata decisiva Biden mantiene ancora il vantaggio nei sondaggi a livello nazionale, ma Trump, anche grazie ad una infinita serie di comizi, sembra riprendere quota in alcuni degli stati chiave della nazione. Mentre si attende il verdetto continuano ad aumentare i casi di positività al Covid, ma ora l’attenzione dei cittadini americani è tutta concentrata sull’elezione presidenziale.

Ultime notizie, nel calcio continua la fuga del Milan

Quando al completamento della sesta giornata di andata del campionato di Serie A manca solo una gara, il Milan continua la sua fuga solitaria in testa alla classifica e Pioli può ringraziare ancora una volta Ibrahimovic che ha segnato la rete decisiva del 2–1 allo stadio Friuli di Udine dopo che i bianconeri avevano pareggiato la rete del vantaggio iniziale dei rossoneri. Continua a stupire il Sassuolo che nonostante le assenze fa il colpo sul campo del Napoli e resta solo al secondo posto. Molto bene anche la Juventus che vince a La Spezia sfruttando al meglio il rientro di Ronaldo e la Lazio che ribalta nel finale il punteggio battendo in trasferta il Torino per 4–3. Chiude la domenica di calcio la sfida del Marassi Sampdoria Genoa terminata col risultato di 1-1.

