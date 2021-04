ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: arriva sull’Italia una “coda d’Inverno” (6 aprile)

Il bollettino odierno del coronavirus segnala una drastica diminuzione dei tamponi effettuati, che sono stati soltanto 102,795, con 10,680 positivi ed un indice di positività nettamente in salita al 10,4%. Per quanto riguarda il numero dei decessi ancora in calo sino a 296 contro i 326 del giorno precedente. Sono invece in aumento i ricoveri in terapia intensiva con il + 34 odierno che porta il totale a 3.737 e i ricoveri ordinari, con il + 235 che porta il totale a 28.785 persone.

Ultime notizie, previsioni meteo in peggioramento

Dopo che le feste pasquali si sono svolte con clima mite, da domani sull’Italia è in arrivo una “coda d’inverno” che dovrebbe portare una diminuzione marcata delle temperature, con cali anche di 15 gradi sotto la media del periodo e neve anche a quote basse. Il tutto è causato per l’arrivo di aria fredda proveniente dal Polo Nord che daranno vita a condizioni invernali, anche se il passaggio sarà abbastanza veloce. I venti forti di Grecale e di Bora causeranno dei peggioramenti al nord ed in particolare nel Triveneto, che si estenderanno poi alle restanti regioni italiane, con conseguenti temporali e precipitazioni nevose anche fino a quote di 600 metri. Le temperature durante il giorno saranno tra i 9 ed i 3 gradi, mentre nelle ore notturne in alcuni casi si potrà scendere anche sotto zero.

Ultime notizie, cluster di Covid anche nella nazionale di calcio

Dopo i casi di positività rilevati nella scorsa settimana il focolaio di covid tra i giocatori della nazionale italiana di calcio si è allargato. Oltre alle positività già riscontrate per Verratti del PSG e per Bonucci della Juventus, si sono aggiunti ora l’ex romanista Florenzi, ora in forza ai francesi del PSG e Grifo che gioca in Germania con il Friburgo. Con questi nuovi casi sono in totale 8 i contagiati, compresi alcuni membri dello staff tecnico. Oggi si è venuti a conoscenza anche di una ulteriore positività nel gruppo del Torino, senza conoscere il nome del giocatore, ma le supposizioni sembrano orientarsi sul portiere Sirigu, anche lui facente parte del gruppo della nazionale.

Ultime notizie, possibili riaperture dopo il 20 aprile

Nella riunione della cabina di regia che si terrà nella prossima settimana, potrebbero essere valutate delle riaperture selettive a partire dal 20 aprile in alcune regioni italiane. Il tutto naturalmente è legato al miglioramento dei dati relativi all’epidemia di coronavirus. La campagna di vaccinazione prosegue con l’obiettivo di arrivare in breve tempo a 300mila iniezioni giornaliere. Nei giorni del weekend pasquale sono state consegnate all’Italia circa 2,8 milioni di dosi di vaccino e nel giorno di 12 ore le stesse sono state distribuite alle varie regioni. Con il prossimo trimestre si dovrebbero avere altre accelerazioni sia nelle consegne che nelle vaccinazioni con l’obiettivo dell’80% da raggiungere entro il mese di settembre.

Ultime notizie, la situazione delle regioni dalla giornata di domani

L’ultimo monitoraggio effettuato ha decretato il ritorno di 2 regioni, il Veneto e le Marche, in zona arancione, così come la provincia di Trento. In totale le regioni in zona arancione sono dunque 11 mentre 9 sono quelle che rimangono con il colore rosso, ma da domani vedono comunque riaprire le scuole fino alla prima media, mentre le altre classi saranno in Dad. Nelle regioni arancioni scuole aperte fino alla terza media, con le superiori in Dad al 50%. Tra le regioni in rosso lo saranno ancora per 2 settimane sia la Calabria che la Campania per l’Rt superiore a 1,25.



