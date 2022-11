Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Assemblea Onu: ok a Risoluzione contro la Russia

All’Assemblea dell’Onu, le Nazioni Unite, firmata la risoluzione contro la Russia. Come riportato dall’agenzia di stampa italiana Ansa, 94 nazioni a favore, 14 contrarie, fra cui la Cina, e 73 astenute, hanno approvato la risoluzioni in cui si chiede che Mosca sia responsabile per le violazioni della legge internazionale in Ucraina, alla luce del conflitto scoppiato diversi mesi fa.

Terremoto oggi Pesaro M 3.5/ Ingv ultime notizie, altre otto scosse nelle Marche

Intanto, a proposito della guerra, il presidente ucraino Zelensky si è recato a sorpresa a Kherson, città che recentemente è stata abbandonata dai russi, affermando che ‘è impossibile uccidere l’Ucraina’ e che la liberazione della città segna ‘l’inizio della fine della guerra’, per poi aggiungere: ‘Siamo pronti per la pace’. A riguardo si sarebbero tenuti dei colloqui fra Usa e Russia, il capo della Cia si è recato ad Ankara, in Turchia.

Alessia Pifferi/ Legale: "Diana morta forse di disidratazione, nessun reato sessuale"

Ultime notizie, l’incontro fra Biden e Xi a Bali

Storico faccia a faccia avvenuto nella giornata di ieri in quel di Bali, in Indonesia, fra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il collega cinese Xi Jinping. I due si sono visti in occasione del G20 iniziato appunto in queste ore, un via a vis che segna il primo incontro fra gli stessi da quando Biden è il presidente americano, visto che in precedenza si erano visti nel 2017.

“E’ un piacere incontrarti”, ha affermato Biden, stringendo la mano a Xi, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, e il presidente cinese ha replicato allo stesso modo: “E’ un piacere rivederti dall’ultima volta avvenuta nel 2017″. E ancora: “Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi”. Xi ha aggiunto: “Dobbiamo trovare il giusto corso delle relazioni attraverso scambi schietti”. Un incontro che è stato senza dubbio positivo, nonostante le premesse fossero tutt’altro che buone tenendo conto dei continui screzi degli ultimi anni fra le due superpotenze.

"La sinistra pagana usa l'ecologia per distruggere il capitalismo"/ La soluzione è...

Ultime notizie, mistero sulle condizioni di Lavrov

E’ giallo sulle condizioni di salute del ministro degli esteri, Sergei Lavrov. Questi, secondo l’agenzia AP citando autorità indonesiane, sarebbe ricoverato a Bali, dove lo stesso era giunto per presenziare al G20. Il ministro avrebbe accusato dei problemi cardiaci che lo avrebbero costretto al ricovero presso l’ospedale Sanglah, ma la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, ha bollato la notizia come una “fake news”, affrettandosi a smentire: “Io e Serghei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità”, quanto riportato su Telegram.

Serghei Lavrov ha quindi aggiunto che i giornalisti occidentali dovrebbero essere “più corretti”, per poi apparire in maglietta a bermuda sulla terrazza della sua stanza d’hotel: “Anche del nostro presidente – ha spiegato ancora il ministro degli Esteri – si dice da dieci anni che è malato”.

Ultime notizie, telefonata fra Mattarella e Macron

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto un colloquio telefonico con il collega francese Emmanuel Macron. I due hanno sottolineato quanto sia importante la relazione fra i rispettivi Paesi, e nel contempo la piena collaborazione in ogni settore. A riportarlo è una nota emessa ieri dal Colle in cui si legge che Mattarella e Macron, hanno ribadito “la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l’Italia”.

I due presidenti “hanno entrambi affermato la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l’Italia ed hanno sottolineato la necessità di mettere insieme le condizioni per una piena cooperazione in tutti i settori, tanto a livello bilaterale che in seno all’Unione europea”, si legge ancora sull’agenzia Ansa, citando la nota del Quirinale. La notizia del colloquio telefonico fra Mattarella e Macron è stata resa nota tramite comunicato congiunto diffuso poi dalle due presidenze.

Ultime notizie, migranti: prosegue il dibattito nazionale e internazionale

Si tenta il disgelo tra Francia e Italia dopo il botta e risposta Macron-Meloni del 12 novembre sul caso Ocean Viking, la nave umanitaria fatta sbarcare a Tolone. Si proverà a ripartire dalle parole dell’Eliseo e del Quirinale, allineati sull’importanza delle relazioni tra i due Paesi, per scongiurare un muro contro muro che rischia di espandersi anche tra altri Paesi UE, sulla redistribuzione dei migranti sbarcati. La portavoce della Commissione Europea rimarca però l’importanza di salvare vite umane senza alcuna questione.

Ultime notizie, pensioni: riforma il prossimo anno

In vista della scadenza di Quota 102 il sottosegretario al Lavoro Durigon, insieme ai ministri del Lavoro e delle Finanze prepara alcune misure ponte in attesa di una riforma organica da ideare nel corso del 2023. Si punta nel prossimo anno a poter far andare in pensione circa 50mila lavoratori con 61 o 62 anni e 41 anni di contributi, una misura del valore di circa 1 miliardo di euro. Prorogabili anche Opzione Donna e APE Sociale.

Ultime notizie, carovita: tagli a spese in numerosi settori

Si prevede che una famiglia su due farà numerose rinunce nei prossimi mesi, secondo una ricerca del Sole 24 Ore. I settori potenzialmente più colpiti quello dell’elettronica, dell’abbigliamento e del turismo, ma si ipotizzano contrazioni ai consumi anche sulla spesa alimentare e per visite mediche non cruciali. Il governo prepara un piano di agevolazioni sfruttando

Ultime notizie Turchia: si indaga sul recente attentato

Nuova retata il giorno dopo l’attentato a Istanbul che ha causato la morte di 6 persone e 81 feriti, a 7 mesi dalle prossime elezioni presidenziali. 51 gli arrestati questa volta, che seguono il fermo di una donna siriana che aveva confessato di essere l’attentatrice e di aver ricevuto un addestramento dal PKK, l’organizzazione politica e paramilitare curda.

Ultime notizie lockdown: probabili danni psicologici tra i giovani

I due anni di isolamento forzato a causa delle fasi più acute della pandemia hanno avuto un forte impatto sulla salute mentale di molti giovani. Ansia e depressione, spesso con episodi violenti o autolesionisti, hanno visto un preoccupante aumento a causa del blocco e delle difficoltà di socializzazione e di relazione, tra il 2020 e i primi mesi del 2022.

Ultime notizie, agroalimentare: export in crescita del 14% rispetto al 2021

Settimana ricca di appuntamenti all’estero con protagonista la cucina italiana, che nonostante la pandemia continua a far registrare un costante aumento di export, testimoniando come il made in Italy nel settore sia sempre tra i più apprezzati.Le organizzazioni di settore, però, mettono in guardia contro un fiorente commercio di falsi e imitazioni, per un giro d’affari stimato in circa 140 miliardi di euro

Ultime notizie calcio: pochi giorni all’inizio del Mondiale in Qatar

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del controverso mondiale Qatar 2022, il primo della Storia a svolgersi nel periodo invernale. Un mondiale controverso sin dalla sua organizzazione, con numerose zone d’ombra legate alle condizioni dei lavoratori e alla scarsa attenzione ai diritti civili. Ha trovato inoltre conferma la notizia di numerose decine di tifosi di varie nazionalità ai quali il Qatar avrebbe pagato viaggio, alloggio e biglietti per renderli dei veri e propri testimonial, proiettando un’immagine positiva del Paese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA