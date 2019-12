Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Atalanta storica in Champions League (12 dicembre)

L’Atalanta fa la storia in Champions League: dopo tre sconfitte nelle prime tre partite della fase a gironi, la formazione bergamasca è riuscita nell’impresa di qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Decisivo lo 0-3 inflitto a domicilio allo Shakhtar Donetsk con i gol di Castagne, Pasalic e Gosens, ma anche la vittoria del City di Guardiola che ha messo fuori gioco la Dinamo Zagabria. Per la prima volta nella sua storia l’Atalanta entra dunque negli ottavi di Champions a braccetto con Napoli e Juventus. I bianconeri, già primi nel loro girone e qualificati, sono tornati a vincere e convincere contro il Bayer Leverkusen, piegato nel finale di partita dai gol di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Ultime notizie, Bagram attaccata dai talebani

Uno speaker di Tolo News ha fatto sapere che alle ore 6, ora locale, un’autobomba è stata fatta esplodere nei pressi della base militare americana di Bagram, in Alganistan. Dopo l’esplosione un gruppo di terroristi hanno aperto il fuoco contro i militari. Un ospedale a confine con l’aeroporto è stato quasi distrutto. L’atto terroristico è avvenuto subito dopo il tentativo di pace tra Washington ed i talebani. L’obiettivo principale era la base di Bagram, come riferito dal governatore Abdul Shakoor Qudousi. Donal Trump nel mese di ottobre 2019 aveva sospeso i tentativi diplomatici per far cessare la guerra tra gli americani ed i talebani. In seguito alla deflagrazione una donna sarebbe morta e più di 70 persone risultano ferite. La base aerea di Bagram è stata presidiata dalle forze speciali internazionali.

Ultime notizie, il pirata della strada di Coccaglio è una ragazza 22enne

Le ricerche per identificare il responsabile dell’incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri a Coccaglio, un paesino della provincia di Brescia, sono state rapidissime. Il colpevole dell’evento è stato identificato grazie alle telecamere posizionate sul luogo del sinistro. L’identificazione della targa ha permesso di risalire al proprietario del veicolo. Si tratta di una ragazza di 22 anni, residente a Erbusco, un paese non lontano dal luogo in cui si è verificato l’investimento. La ragazza è stata arrestata ieri sera sul posto di lavoro. Il bambino si trova presso l’ospedale di Bergamo in terapia intensiva. La giovane donna, durante l’interrogatorio, ha detto agli inquirenti che è fuggita per paura. Attualmente si trova agli arresti domiciliari. E’ accusata di omissione di soccorso e di fuga da incidente.

Ultime notizie, anziano falciato da un autobus a Roma

Alle ore 9.30 circa di mercoledì un uomo di 84 anni stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Casilina. Durante l’attraversamento è stato violentemente investito da un mezzo della società Ama s.p.a. In seguito all’impatto, l’autista si era fermato per prestare i primi soccorsi. La persona anziana è stata immediatamente trasportata presso l’ospedale Tor Vergata con codice rosso. In seguito alle gravissime lesioni riportate alle gambe, l’uomo è morto. Le indagini sono condotte dai vigili urbani sotto la direzione del pubblico ministero Nunzia D’Elia. L’autista, di anni 35, è stato portato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di alcol e droga. I risultati sono stati negativi. Il conducente dell’autocarro Ama è indagato per omicidio stradale. Si attendono gli esami dei medici legali per fare chiarezza sulle vere cause del decesso della persona anziana. L’amministratore unico di Ama S.p.A, Stefano Zaghis, ha espresso, anche a nome della società Ama s.p.a, il proprio cordoglio alla famiglia della vittima. I tecnici ed i responsabili dell’azienda hanno fornito la massima cooperazione agli inquirenti nominati per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

