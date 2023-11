Ultime notizie/ Ultim’ora oggi ATP Finals, impresa di Sinner: battuto Djokovic in 3 set

E’ una vera e propria impresa quella di Jannik Sinner alle ATP Finals: è infatti riuscito a battere Novak Djokovic. Un’impresa sia perchè il giovane italiano non aveva mai avuto la meglio fino ad ora sul serbo, sia perchè lo stesso è il numero uno al mondo, quindi il tennista più forte in circolazione.

Il match è stato molto equilibrato ed è durato più di tre ore, ma alla fine è passato Sinner con il punteggio di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2). Nella giornata di giovedì la sfida contro il danese Holger Rune, in precedenza già battuto da Dajokovic, per il passaggio alle semifinali, ma in ogni caso la vittoria del talento azzurro resterà negli annali e nei libri di storia di questo sport.

Non accennano affatto ad arrestarsi le ostilità in quel di Gaza fra l’esercito di Israele e i terroristi di Hamas. Dopo l’attacco del 7 ottobre la risposta del premier Netanyahu è stata feroce, con bombardamenti a tappeto che di fatto hanno dilaniato la Striscia di Gaza, ormai ridotta ad un ammasso di macerie.

Anche nella giornata di ieri è stata annunciata una pausa di 4 ore nei combattimenti, mentre il Washington Post ha aggiornato la situazione degli ostaggi (una soldatessa Idf è morta nelle scorse ore) nelle mani di Hamas parlando di una possibile soluzione a breve, che ovviamente potrebbe cambiare il corso della guerra: la liberazione dei prigionieri potrebbe infatti indurre Israele a fare un passo indietro. Intanto continuano i disagi presso l’ospedale Al-Shifa, che è costretto a seppellire i pazienti in una fossa comune alla luce dei moltissimi decessi (si parla di più di 11mila). Da segnalare che da due giorni Israele è entrato nel Parlamento di Gaza: “Hamas non controlla più la Striscia”, nonché bombardamenti israeliani nel sud del Libano.

Sono decisamente inquietanti in numeri rilevati dai carabinieri dei Nas dopo aver controllato le mense delle scuole italiane. Come si legge su TgCom24.it alla fine sono risultate irregolari una su quattro, quindi il 25 per cento delle mense controllate. Dai rilievi effettuati dai militari dell’arma sono emersi alimenti mal conservati, ma anche poca igiene nei locali dove solitamente vengono preparati i pasti, quindi muffa, umidità, e perfino insetti ed escrementi dei roditori, cosa che ovviamente può provocare malattie anche molto gravi, come ad esempio intossicazioni, negli studenti.

I numeri sono stati comunicati a seguito dei controlli effettuati dal Comando carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il ministero della Salute sui servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici. I dati hanno riguardato circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva che sono state controllate nell’ultimo mese.

Dopo una lunga querelle a distanza alla fine è stato confermato lo sciopero previsto per la giornata di venerdì, 17 novembre, proclamato da Cigil e Uil contro la manovra del governo. La commissione di garanzia non parla comunque di sciopero generale, come annunciato dalle forze sindacali, ma Landini ha replicato, parlando a Radio24: “l’interpretazione secondo cui non è sciopero generale mette in discussione un diritto. È un’interpretazione compiacente che è stata utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale” per impedire il diritto di sciopero.

Cgil e Uil quindi stanno procedendo dritti spediti verso lo sciopero, da cui dovrebbe essere escluso solo il trasporto aereo, coinvolgendo invece treni, metro, bus e via discorrendo. Ma non finisce qui perchè si fermeranno anche molte altre realtà come i vigili del fuoco, che incroceranno le braccia dalle ore 9 alle 13. Sull’ipotesi di precettazione Landini parla di fatto “sgradevole. Sarebbe volontà politica di mettere in discussione il diritto di sciopero per difendere i propri diritti”.

Mentre sembrava già tutto fatto per l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina del Napoli dopo l’esonero del tecnico Rudy Garcia, De Laurentiis ha messo in piedi un vero e proprio colpo di scena tornando all’antico e convocando Walter Mazzarri. Il tecnico ha accettato di essere il traghettatore della squadra partenopea fino al termine della stagione e quindi guiderà la squadra fino al prossimo mese di giugno.

Per Mazzarri si tratta di un ritorno su una panchina che lo vide grande protagonista. Oltre all’accettazione dei termini temporali del contratto hanno giocato a favore di Walter Mazzarri anche la precedente conoscenza dell’ambiente e la maggiore flessibilità sul piano tattico con il presidente De Laurentiis che vuole proseguire con lo schema del 4-3-3.

Le ricerche dei due ex fidanzati, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, continuano in tutta la zona della scomparsa e le ricerche vengono effettuate dal Veneto al Friuli. I due ragazzi erano stati notati insieme nella serata di sabato scorso a Marghera e successivamente sembra sia avvenuta una lite in auto e la ragazza abbia inviato un sms alla sorella alle 22.43.

I genitori di entrambi i ragazzi hanno chiesto di “farsi sentire” e quelli della ragazza hanno nuovamente dichiarato che non può trattarsi di allontanamento volontario. Segnalazioni dell’auto si sono avute in alcune zone del trevigiano ed anche nella vicina provincia di Pordenone. Nella mattinata di domenica la targa dell’auto, una Fiat Punto, è stata rilevata lungo la strada che va nell’Alto Adige, sopra Cortina.

Pino Insegno, l’attore e doppiatore che sta conducendo il programma televisivo di Rai 2 intitolato “Il mercante in fiera”, doveva prendere, nel prossimo mese di Gennaio 2024 la conduzione del programma preserale di Rai Uno, “L’Eredità”, che era stato condotto in passato da Flavio Insinna.

I bassi ascolti del suo programma hanno però convinto i dirigenti di Viale Mazzini a non far condurre la trasmissione a Pino Insegno, che sarà quindi dirottato verso un altro programma, “Reazione a catena” sempre nel preserale di Rai Uno, dal prossimo mese di Giugno. Insegno aveva già condotto questo programma per due stagioni in passato. Oltre a questo al doppiatore sono state garantire delle trasmissioni in radio e la conduzione di una serata speciale che riguarda i 70 anni dell’azienda radiofonica nazionale.

Una operaia di 26 anni è morta oggi per un incidente sul lavoro accaduto all’interno dell’azienda nella quale stava lavorando. La donna, di origine albanese, si chiamava Grishaj Anila, e l’azienda nella quale lavorava è la Bocon Srl di Pieve di Soligo, che opera nel settore dei surgelati.

A causare la morte della giovane un macchinario del reparto imballaggi che l’ha colpita provocando lo schiacciamento delle vertebre cervicali e la morte. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici della sicurezza. In azienda non sono presenti operai iscritti al sindacato.











