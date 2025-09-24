Ultime notizie, ultim'ora oggi: la Global Sumud Flotilla è stata attaccata a sud di Creta, in acque internazionali: droni, bombe sonore e spray urticanti

Cominciamo le ultime notizie con l’attacco avvenuto alla Global Sumud Flotilla, spedizione umanitaria con destinazione Gaza. Una cinquantina di barche stava navigando verso la Palestina quando è stata intercettata in acque internazionali.

Secondo quanto riferito da TgCom24.it sarebbe stato colpita con dei droni ma anche spray urticanti e bombe sonore. Sono state colpite almeno tre imbarcazioni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Ultime notizie, droni sulla Danimarca: Nato accusa la Russia

Nella giornata di lunedì sera si è verificato un attacco ibrido sulla Danimarca condotto con dei droni vicino all’aeroporto che ha portato alla cancellazione di decine di voli. La Nato ha accusato la Russia ma Mosca respinge al mittente ogni responsabilità per bocca di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.

Diverso invece il parere di Zelensky, presidente ucraino, convinto proprio del contrario. Se venisse confermata l’intrusione si tratterebbe di una nuova “strategia” della Russia: per la prima volta ha invaso i cieli di un Paese non confinante.

Ultime notizie, Ilaria Salis mantiene l’immunità parlamentare

Nella giornata di ieri l’eurodeputata Ilaria Salis ha letteralmente tirato un sospiro di sollievo dopo che la commissione giuridica del parlamento europeo ha votato in merito al mantenimento o meno della sua immunità parlamentare. A chiederne la revoca era stata l’Ungheria, dopo un durissimo discorso della stessa Ilaria Salis, e in un’ottica di un eventuale processo da celebrare in quel di Budapest.

Alla fine Ilaria Salis si è salvata con 13 voti a favore e dodici contrari, un salvataggio in extremis quindi, grazie a due voti del Ppe, il partito popolare europeo nonché il più grande dell’europarlamento, che si è detto contrario alla mozione presentata dall’Ungheria. Il verdetto non è ancora definitivo in quanto attende un ultimo passaggio, quello presso l’assemblea plenaria del prossimo 7 ottobre, ma si tratta di un segnale politico molto importante. Ricordiamo che Ilaria Salis ha chiesto di essere processata in Italia e non in Ungheria e ovviamente il mantenimento dell’immunità rappresenta una vittoria per la stessa eurodeputata.

Ultime notizie, Chico Forti deve restare in carcere

Nessuna libertà vigilata concessa a Chico Forti. L’uomo condannato negli Stati Uniti all’ergastolo ed estradato due anni fa in Italia, dovrà restare in galera così come stabilito dal Tribunale di sorveglianza di Verona. I giudici hanno deciso di respingere l’istanza presentata dagli avvocati dello stesso Chico Forti per ottenere la libertà condizionale, ma non è da escludere un ricorso in Cassazione, così come fatto sapere da uno dei legali dello stesso detenuto.

TgCom24.it ha raccolto le parole dello zio, da 27 anni a fianco del nipote, che ha spiegato che “ci speravamo”, ricordando che da 16 mesi a questa parte, da quando è rinchiuso nel carcere di Montorio “ha avuto una condotta esemplare”, di conseguenza secondo la legge italiana avrebbe appunto diritto alla libertà condizionale. Ricordiamo che Chico Forti è stato arrestato e condannato a Miami in quanto accusato di aver ucciso l’imprenditore Dale Pike, rimandando però al mittente ogni accusa.

Ultime notizie, bengalese fatto a pezzi: identificato cadavere

Appartiene ad un bengalese il corpo fatto a pezzi trovato in un sacco della spazzatura vicino a Spoleto. L’uomo rinvenuto si chiama Bala Sagor, noto come Obi, ed aveva solo 21 anni. Originario del Banglòadesh era arrivato nel nostro Paese due anni fa e viveva presso la comunità di accoglienza locale. Da qualche giorno si era persa ogni sua traccia e anche i suoi datori di lavoro erano rimasti sorpresi dal fatto che non si fosse presentato.

Era così partito il tam tam mediatico, con numerosi messaggi sui social per provare a capire se qualcuno avesse sue notizie ma alla fine è stato rinvenuto nel modo più tragico. Bala Sagor è stato ucciso e poi fatto a pezzi ed ora è stata aperta una inchiesta per cercare di capire chi sia il responsabile. Sono già state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di scoprire dove sia andato il 21enne e se magari ha incontrato qualcuno di sospetto. Secondo gli inquirenti sarebbe stato forse ucciso con un’arma da taglio ma comunque in un luogo diverso da quello del rinvenimento.



Ultime notizie, il maltempo in Italia

L’ondata di maltempo che sta interessando tutto il Paese è continuata anche ieri con nubifragi in varie parti d’Italia che hanno causato strade sommerse d’acqua e auto sommerse. Uno di questi ha colpito Ischia dove sono state chiuse anche scuole e asili e il Municipio. Il maltempo non ha dato tregua anche al Nord con Como che è risultata una delle città più colpite. Altri nubifragi si sono registrati anche a Grosseto e provincia e sulla costa ligure, specialmente nella provincia di La Spezia, si segnalano strade allagate a causa delle frane.

La donna che era stata data per dispersa nella giornata di ieri non è stata ancora trovata. La protezione civile ha decretato allerta per un totale di 12 regioni, tra le quali Lazio, Veneto e Lombardia. Intorno a metà giornata un violento temporale si è abbattuto sull’isola di Capri, con il centro della città che è stato invaso dai detriti e dall’acqua. Le operazioni di soccorso effettuate in Lombardia nel corso delle ultime ore sono state 470, e circa 600 complessivamente nel Nord Ovest dell’Italia.

Ultime notizie, uomo muore nella notte investito da un’auto sulla Milano – Torino

Un uomo di 53 anni che probabilmente era rimasto in panne con la sua auto sull’autostrada Torino-Milano, è stato ucciso da un’auto pirata che lo ha travolto e che non si è poi fermata a soccorrerlo. La dinamica dell’incidente fa pensare ad un attraversamento della strada per cercare un rifornitore di benzina, dopo aver accostato la sua autovettura in una piazzola di sosta.

L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 85 in direzione di Milano ed i soccorritori sono stati allertati da altri automobilisti. La vittima era un autista che lavorava per una ditta di Trieste occupandosi del trasporto di merci pericolose. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.

Ultime notizie, incarcerato di nuovo Pino Piromalli

Pino Piromalli, l’80enne boss della ‘ndrangheta che era stato liberato nel 2021 dopo aver scontato 20 anni di carcere duro, è stato di nuovo incarcerato nel corso di una operazione portata a termine dai carabinieri del Ros, nel corso della quale sono stati incarcerate anche altre 25 persone.

Il boss in passato aveva imposto una serie di tangenti ad imprenditori sui container che arrivavano nel porto di Gioia Tauro. Le accuse nei suoi confronti vanno dall’estorsione al riciclaggio, dalla detenzione illegale di armi alle turbative d’asta, tutti reati che sono aggravati dal metodo mafioso.