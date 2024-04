Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attacco a base miliziani iraniani in Iraq: Israele nega coinvolgimento

Come purtroppo ipotizzato, alla fine Israele ha attaccato l’Iran, con diverse esplosioni che si sono verificate presso il sito di Isfahan, diversi droni che hanno invaso lo spazio aereo nemico.

Teheran ha minimizzato e al momento non ha pianificato delle ritorsioni immediate, mentre il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rinnovato l’appello alla de-escalation, così come fatto sapere anche dall’Onu, “Stop al ciclo di ritorsioni”. Il segretario Usa, Blinken, invece, aggiunge: “Contrari all’operazione a Rafah. Servono aiuti per Gaza”. La speranza è che si sia trattato di un attacco isolato e che le due potenze cessino immediatamente ogni rappresaglia. Da segnalare infine l’attacco di una base di miliziani di filo iraniani in Iraq che ha provocato due morti, ma sia Usa che Israele negano il proprio coinvolgimento.

Ultime notizie, nave contro banchina a Napoli: 44 feriti

Paura a Napoli nella giornata di ieri, presso la banchina del Molo Beverello, dove una nave veloce ha sbattuto contro la stessa, causando diversi feriti. In totale 44 persone hanno avuto bisogno di cure così come fatto sapere dall’Asl Napoli 1 Centro. “L’incidente di oggi (ieri ndr) ha dimostrato ancora una volta quanto il personale sanitario sia pronto a rispondere a qualsiasi emergenza con professionalità ed efficacia. Alle donne e agli uomini che si sono spesi per soccorrere i passeggeri coinvolti e per fare in modo che potessero avere nel più breve tempo possibile le cure necessarie va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la direzione strategica dell’ASL che dirigo. Un grazie al personale del Servizio 118 e dell’area di emergenza”.

“Continueremo a monitorare lo stato di tutti i feriti, ma sappiamo che sono affidati alle migliori cure nei presidi cittadini”, le parole di Ciro Verdoliva, direttore generale dell’AslNapoli 1 Centro. Forse l’incidente è stato provocato da una folata di vento durante le manovre di attracco. Dopo l’impatto, le persone che erano nel salone sono finite a terra, molte di loro hanno riportato delle contusioni alla faccia.

Ultime notizie, uomo minaccia di farsi esplodere a Parigi

Paura ieri a Parigi dove un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato di farsi esplodere. L’episodio si è verificato di preciso nell’edificio del consolato iraniano che si trova nella capitale francese, situato al 16simo arrondissement, così come riporta RaiNews. Secondo quanto avevano riportato le agenzie di stampa internazionali, l’uomo aveva una cintura esplosiva poi comunque la polizia ha smentito la presenza di materiale esplosivo.

La linea 6 della metropolitana, durante le fasi concitate, è stata interrotta e la zona è stata transennata per evitare che qualche persona rimanesse coinvolta in qualche modo. Alla fine l’uomo è stato fermato e non è ben chiaro se l’episodio sia collegato con i recenti bombardamenti di Israele in Iran, o se si sia trattato di un episodio isolato.

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro in provincia di Siena

Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro che è avvenuto a Tre Berte, in provincia di Siena. La vittima era originaria di Arezzo ed è morto dopo essere stato colpito da una barra di metallo.

Una strage che continua incessantemente come scrive in un comunicato il sindacato Uil e che porta a 10 le vittime nel 2024, dopo che nello scorso anno se ne erano registrate in totale 51. Nonostante l’arrivo dei mezzi di soccorso il ragazzo è morto prima di poterlo trasportare in ospedale. In un altro incidente avvenuto in una falegnameria della zona un uomo è rimasto gravemente ferito ad una mano.

Ultime notizie, bocciatura dell’UE all’uso dei fondi del Pnrr in materia di aborto

Dopo l’annuncio della destinazione di fondi del Pnrr a favore delle associazioni pro-life per il loro ingresso nei consultori, l’UE ha bocciato questo progetto dichiarando che le misure contenute nel decreto del governo non possono essere messe tra quelle sostenute con i fondi del Pnrr. La dichiarazione è stata espressa dalla portavoce della “Commissione europea per gli Affari economici”.

Un ulteriore rilievo tecnico che contribuisce ad infiammare il dibattito rea governo ed opposizione riguardo alla presenza degli incaricati delle associazioni pro-life all’interno dei consultori. In questo campo si deve registrare anche la polemica che è stata innescata dalla presenza di soli uomini nello studio di Porta a Porta dove si è parlato, insieme al conduttore Bruno Vespa, di aborto.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Dopo il prossimo fine settimana, anche il ponte del 25 aprile dovrebbe essere all’insegna del freddo, con temperature che potrebbero restare al disotto della media fino a fine aprile. In Piemonte si sono avute molte nevicate anche a quote collinari e l’appennino tosco emiliano è apparso imbiancato dalla neve. Nonostante il maltempo nelle ore pomeridiane le temperature saranno gradevoli. Gli impulsi di aria fredda che provengono dal nord Europa continueranno ad arrivare sulle nostre regioni e questo porterà temporali alternati a schiarite.











