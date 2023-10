Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attacco a Bruxelles: urla Allah Akbar e uccide due persone

In Belgio si sono vissute ore di terrore nella serata di ieri. A Bruxelles un tunisino di 45 anni armato di mitragliatore ha aperto il fuoco in pieno centro, sparando a caso sulla popolazione. Il bilancio è di due morti e di un ferito molto grave, e alla fine l’attentatore è risultato essere tale Lassoued Abdeslam. Questi avrebbe sparato alla gente al grido di “Allah Akbar”.

Sanità Regione Lombardia/ Fontana detta la linea: “Digitalizzazione dei processi e più prevenzione”

Il tutto è stato di fatto ripreso in diretta visto che un uomo residente in zona ha registrato il 45enne con addosso una giacca di colore arancio fosforescente e un casco bianco mentre con un kalashnikov in mano, si aggira per le vie di Bruxelles prima di salire su uno scooter, molto probabilmente fuggendo dopo aver sparato in un atrio di un palazzo, e aver colpito anche due persone in un taxi. Entrambe le vittime sono svedesi e la Procura antiterrorismo ha aperto un’inchiesta.

Abdesalem L. è l’attentatore di Bruxelles/ Video: chi è l'uomo che ha ucciso 2 persone

Ultime notizie, approvata la manovra di bilancio

Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa da parte del governo in merito alla presentazione della nuova manovra fiscale 2024. Il premier Giorgia Meloni ha spiegato che la misura vale “poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. E’ una manovra che considero molto seria, molto realistica che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall’inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso”.

Milano, Questura paralizzata: migranti in cerca di asilo e file interminabili/ Polizia oberata

Ha poi specificato che le priorità che “che avevamo annunciato vengono confermate: difendere potere acquisto ovvero più soldi in busta paga per i redditi medio bassi, con il taglio del cuneo di 6 punti per chi ha fino 35mila e 7 per fino a 25mila. E’ un aumento in busta paga che mediamente corrisponde circa 100 euro al mese per una platea circa 14 milioni di cittadini”, specificando che “è il provvedimento più corposo: cuba circa 10 miliardi”. Interessante anche il bonus asilo nido gratis per il secondo figlio: “Aumentiamo il fondo per gli asili nido: al secondo figlio l’asilo è gratis, sono circa 180 milioni di euro”.

Ultime notizie, orrore a Catania: dirigente arrestato per violenza sessuale

In quel di Caltagirone in provincia di Catania, un dirigente scolastico è stato arrestato per violenza e tentata violenza sessuale, nei confronti di ben sette studentesse, tutte minorenni. Come si legge su TgCom24.it le indagini sono scattate dopo la denuncia di una 15enne nei confronti dello stesso soggetto, da cui sarebbero emerse altre sei vittime, che sarebbero state destinatarie di avance, ovviamente fuori luogo, da parte del 61enne indagato.

Il gip di Caltagirone, su richiesta della Procura, ha convalidato gli arresti ai domiciliari per lo stesso, e secondo quanto sostenuto dall’accusa gli abusi sarebbero avvenuti presso l’ufficio di presidenza dove l’uomo era solito convocare le giovani con una scusa, quella di discuterne il rendimento scolastico. Sembra che una volta solo con le ragazze, avrebbe sculacciato le stesse e prese a morsi, ma anche abbracci, palpeggiamenti e carezze, tutte situazioni che hanno portato gli inquirenti ad intervenire.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: Putin apre a proposta di pace

Nel giorno numero 601 della guerra in Ucraina, il presidente russo, Vladimir Putin, ha aperto uno spiraglio in vista di una possibile pace fra Mosca e Kiev. Secondo quanto spiegato dallo stesso, la proposta della Cina per risolvere il conflitto “potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica” e anche che “nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari”, per poi puntare il dito contro l’Occidente spiegando che: “I tentativi di Washington di trascinare l’Ucraina nella Nato hanno aggravato il conflitto”, affermando che le ostilità nel Donbass sono iniziate dopo il “colpo di Stato del 2014 in Ucraina, mentre il regime di Kiev ha rifiutato di attuare gli accordi di Minsk”.

Da segnalare anche le parole del presidente Mattarella, intervenuto alla Fao: “La scellerata decisione di Mosca del luglio scorso di uscire dall’accordo sul grano peggiora ulteriormente lo scenario. E’ un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto. Al contrario, sono testimonianza della indivisibilità del destino dell’umanità. Il diritto al cibo e all’acqua sono iscritti dentro un più ampio diritto alla vita, e sorreggono un’idea di “sicurezza umana” che richiede cooperazione. E’ questa la sfida che ci interpella: dare vita e dignità alle persone, ai popoli, di ogni latitudine”.

Ultime notizie, un bambino di 4 anni muore a Petralia Soprana

Francesco Gullo, un bambino di 4 anni è morto all’interno della masseria nella quale lavoravano i suoi genitori. Si sospetta che la causa sia una fuga di gas ed i genitori hanno allertato i soccorsi quando hanno notato che il bambino respirava a fatica. Francesco si trovava a casa invece che all’asilo a causa dei postumi di una malattia a carattere influenzale.

La tragedia ha colpito il paese che si trova sulle Madonie e ha provocato la disperazione dei genitori Valerio e Ana Maria e del nonno Nino. Per tentare di strappare il bambino alla sorte avversa è stato allertato anche l’elisoccorso per il trasporto più veloce in ospedale, ma il cuore ha cessato di battere mentre il bambino si trovava in ambulanza. Prima di lavorare nella masseria avevano gestito un bar in paese, ma a causa del covid avevano chiuso l’attività.

Ultime notizie, nuova scossa sismica nell’area dei Campi Flegrei

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.6, ha colpito ieri, poco dopo le 12.30, il rione Toiano nella zona dei Campi Flegrei ed è stata avvertita anche nelle vicinanze. La comunicazione è stata data dall’Istituto Nazionale di geofisica, ma è stata immediatamente comunicata anche su Facebook. La profondità dell’epicentro è stata stabilita in 2 chilometri. L’evento sismico è stavo avvertito anche in alcuni quartieri del capoluogo regionale, oltre che a Bacoli, Pozzuolo, Marano e Quarto. Per ora non sono stati segnalati danni a cose o persone e questi eventi che si stanno registrando sono legati alla crisi bradisismica.

Ultime notizie, incidente nella notte sulla Braccianese con un morto e feriti gravi

Una donna 39enne è morta e 3 persone, il marito e due figli minori sono stati feriti gravemente in un incidente che nel pomeriggio di ieri ha coinvolto due autovetture che viaggiavano sulla Braccianese. Feriti e trasportati all’ospedale in codice rosso anche il guidatore della seconda autovettura e bla figlia. Lo scontro ha coinvolto una Lancia Y, auto sulla quale stava viaggiando la vittima, ed una Jeep Wrangler. I rilievi relativi all’incidente sono stati svolti dalla Polizia di Roma Capitale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA