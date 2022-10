Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: attacco a Carrefour Assago, un morto e 3 feriti gravi

Un uomo ha aggredito nella serata di ieri alcune persone in un centro commerciale del milanese, uccidendone una e ferendone quattro. L’episodio si è verificato di preciso presso il centro commerciale Carrefour che si trova in quel di Assago, e l’aggressore è risultato essere un 46enne italiano incensurato, che pare fosse in cura da un anno per una forte crisi depressiva.

Purtroppo una persona, come detto sopra, non ce l’ha fatta, un dipendente dello stesso Carrefour, ferito in maniera mortale, mentre dei cinque feriti tre sono giudicati in gravi condizioni. Ferito anche il calciatore del Monza, Pablo Mari, di cui l’ad dello stesso club brianzolo, Adriano Galliani, ha comunque fatto sapere che non è assolutamente in pericolo vita. Dopo gli accoltellamenti in serie, l’uomo è stato fermato, ed ora si trova nelle mani delle forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri è stato diramato il consueto bollettino della fondazione Gimbe inerente i casi di covid giornalieri e le vaccinazioni. In lieve miglioramento la somministrazione delle quarte dosi, con un incremento dell’1.3% rispetto alla precedente settimana, per una media giornaliera di 35.944 somministrazioni (quarte dosi totali a quota 4.092.138).

Tenendo conto della platea ufficiale di coloro che dovrebbero ricevere la quarta dose, 19.119.772 di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 personale sanitario e 320.974 ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti, aggiornata al 17 settembre scorso, il tasso di copertura delle quarte dosi è pari al 21.4%, con delle differenze regionali molto nette; in Sicilia, ad esempio, la copertura è del 10%, mentre in Piemonte è del 33%. Dei 19.1 milioni di richiedenti, 13.2 possono richiedere subito la quarta dose, mentre 1.8 hanno da poco avuto il covid.

Ultime notizie, arrestato suprematista bianco di 23 anni a Bari

Nella giornata di ieri è stato arrestato in provincia di Bari un 23enne suprematista bianco, tale Luigi Antonio Pennelli come riferito da TgCom24.it. L’accusa nei suoi confronti è quella di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Il giovane viene ritenuto appartenente all’organizzazione terroristica suprematista statunitense “The Base” e in Italia era di fatto un lupo solitario che si diceva pronto al sacrificio estremo “a difesa della razza bianca”, non riferendosi nel dettaglio a particolari azioni. Una minaccia che però è stata giustamente presa in considerazione dagli inquirenti che sono intervenuti fermando lo stesso 23enne. “Allarmanti analogie con la strage di Buffalo”, ha fatto sapere il pubblico ministero che ha disposto l’arresto, aggiungendo che lo stesso 23enne sarebbe voluto “passare all’azione”, e in casa aveva delle armi, con dei riferimenti al 18enne che a maggio di quest’anno uccise a Buffalo 10 persone ferendone 3.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: “Russi potrebbero far esplodere Zaporozhzhia”

Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, l’esercito russo potrebbe addirittura arrivare a colpire la centrale nucleare di Zaporozhzhia “per disabilitarla in modo permanente e provocare un disastro incolpando l’Ucraina”. E’ questa l’inquietante prospettiva esternata da Alexei Gromov, generale di brigata, tenendo conto delle accuse dei russi sul rischio di una possibile ‘bomba sporca’ da parte degli Ucraini.

“Gli occupanti – ha aggiunto, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa – possano organizzare esplosioni presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia e provocare un altro crimine contro l’umanità”. Vladimir Putin ha inoltre fatto sapere che l’Ucraina avrebbe rifiutato i negoziati con la Russia su ordine degli Stati Uniti, rivelazioni fatte al presidente della Guinea-Bissau, stando a quanto riferisce il portavoce del Cremlino citato dalla Tass.

Ultime notizie, Elon Musk ha comprato Twitter

Elon Musk ha ufficialmente acquistato Twitter. Il manager di SpaceX e Tesla ha completato l’accordo da 44 miliardi di euro per l’acquisizione del social del cinguettio, e ieri ha twittato: “L’uccellino è libero”, riferendosi appunto al simbolo della stessa azienda da poco acquisita. Immediato il licenziato di 4 top manager che sono stati scortati fuori dal quartiere generale di Twitter, accompagnati dalle guardie di sicurezza. “Il motivo per cui ho acquisito Twitter è perché è importante per il futuro della civiltà avere una piazza cittadina digitale comune, dove un’ampia gamma di opinioni può essere discussa in modo sano, senza ricorrere alla violenza”, ha affermato Musk nel messaggio postato su Twitter. “Attualmente – ha aggiunto e concluso Elon Musk – c’è un grande pericolo che i social media si spezzino in camere d’eco di estrema destra e di estrema sinistra che generano più odio e dividono la nostra società”.











