Ultime notizie dal confine tra India e Pakistan raccontano di un drastico aumento della tensione nella regione del Kashmir, dove nella notte appena trascorsa le forze armate indiane hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro nove obiettivi in territorio pakistano, che secondo il comando militare di Nuova Delhi sarebbero collegati ad attività terroristiche con i bombardamenti che hanno provocato la morte di 26 persone (tra cui due bambine di 3 anni) e il ferimento di altre 46, la maggior parte delle quali civili, come confermato dalle autorità di Islamabad.

Trump chiese di deportare immigrati in Ucraina durante la guerra/ Documenti Usa svelano pressioni su Kiev

Le ultime notizie parlano di un’operazione che – almeno stando alla versione ufficiale dell’esercito indiano – sarebbe stata mirata, contenuta e condotta senza colpire strutture militari, anche se l’eco internazionale dell’episodio ha immediatamente acceso l’attenzione delle principali cancellerie mondiali.

GAZA/ "Netanyahu è pro-Hamas per continuare la pulizia etnica, solo Trump può fermarlo. E l'Arabia..."

Dopo l’attacco, Islamabad ha risposto con il fuoco: l’artiglieria pakistana ha bombardato posizioni lungo la cosiddetta Linea di Controllo, uccidendo tre civili in territorio indiano e riaprendo così il fronte del conflitto – ultime notizie parlano di scambi di colpi continui nelle ultime ore, mentre le popolazioni del posto vivono con terrore e ansia una quotidianità già segnata da instabilità, incertezze e violenza, nel frattempo, l’esercito indiano ha pubblicato sui social un video celebrativo, accompagnato dalla frase “Giustizia è fatta” rivendicando l’intervento e suscitando così ulteriori critiche internazionali.

MERZ CANCELLIERE/ Solo lo spauracchio del nazismo fasullo gli regala il governo, AfD ringrazia ancora

Le ultime notizie includono anche la presa di posizione degli Stati Uniti: il segretario di Stato Marco Rubio ha chiesto formalmente a India e Pakistan di fermarsi, invitando entrambe le potenze nucleari a disinnescare la crisi prima che la situazione degeneri e la Casa Bianca – in un comunicato – ha ribadito l’importanza di un approccio diplomatico e della moderazione in quanto una nuova escalation nella regione rischierebbe di destabilizzare l’intero equilibrio del subcontinente asiatico e non solo. Ultime notizie dal Kashmir segnalano inoltre un’attività militare intensa e controlli rafforzati lungo tutta la linea di separazione.

Ultime notizie, in Germania Merz diventa cancelliere al secondo tentativo: tensioni e sorpresa al Bundestag

Ultime notizie da Berlino confermano l’elezione ufficiale di Friedrich Merz alla carica di cancelliere federale della Germania, ma l’iter che ha portato alla sua nomina si è rivelato ben più complicato del previsto in quanto nella prima votazione – avvenuta in mattinata – Merz non aveva ottenuto la maggioranza nonostante i numeri teorici a suo favore fossero più che sufficienti.

Un risultato che ha creato forti perplessità e un certo nervosismo nei partiti della “Grosse Koalition” che sostenevano la sua candidatura ed è stato solo nel pomeriggio, alla seconda votazione, che Merz ha raggiunto i 325 voti necessari per assumere la guida del governo portando a termine un passaggio istituzionale che avrebbe dovuto essere una formalità, ma che invece ha mostrato crepe inattese all’interno delle forze di maggioranza.

Le ultime notizie raccontano di un Bundestag teso e spiazzato dove il mancato risultato iniziale ha messo in dubbio lealtà interne, franchi tiratori e possibili divergenze strategiche e al termine dello scrutinio decisivo, Merz ha stretto la mano al suo predecessore Olaf Scholz; ultime notizie riferiscono che lo stesso Merz ha poi pronunciato un discorso di insediamento incentrato sull’unità, sul rilancio economico e sull’impegno della Germania in ambito europeo e globale.

Quella di ieri è una giornata che entrerà nei libri di storia poiché è la prima volta dal dopoguerra che un cancelliere tedesco viene eletto alla seconda votazione, un segnale che mette in luce non solo le complessità della politica interna, ma anche le sfide che attendono il nuovo governo; ultime notizie parlano di un’agenda fitta e di molte attese da parte di cittadini, imprese e partner europei mentre in Parlamento si lavora per ricomporre le tensioni emerse e garantire stabilità alla nuova legislatura.



Ultime notizie, collisione tra velivoli delle Frecce Tricolori durante un’esibizione: un ferito e danni ai mezzi

Ultime notizie da Pantelleria raccontano di un incidente avvenuto ieri durante un’esibizione delle Frecce Tricolori: due aerei del gruppo acrobatico dell’Aeronautica Militare si sono urtati in fase di atterraggio, generando momenti di panico tra il pubblico presente e l’equipaggio e l’impatto – avvenuto al termine della performance – ha causato il ferimento di uno dei piloti, che ha riportato la frattura di una gamba, mentre i mezzi hanno subito danni visibili. Le ultime notizie segnalano che uno degli aerei è uscito di pista perdendo una ruota mentre l’altro ha subito il danneggiamento di un’ala con conseguente interruzione immediata delle operazioni.

I tecnici dell’Aeronautica sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche se al momento le cause precise non sono state chiarite (si ipotizza un errore di coordinamento o una disattenzione nelle procedure ma nulla è ancora ufficiale) ultime notizie inoltre, confermano l’apertura di un’inchiesta interna per accertare ogni dettaglio.

Ultime notizie, Medio Oriente nel caos: stop ai raid USA, ma la tensione resta altissima

Ultime notizie dal Medio Oriente confermano un cessate il fuoco temporaneo da parte degli Stati Uniti contro i ribelli Houthi dopo che il presidente Trump ha dichiarato la loro sconfitta strategica ma comunque, sul fronte della Striscia di Gaza, la situazione resta drammatica: Hamas ha fatto sapere di non voler avviare nessun negoziato per la liberazione degli ostaggi, denunciando una “guerra della fame” ai danni della popolazione.

Le ultime notizie parlano di civili allo stremo, infrastrutture distrutte e condizioni umanitarie al collasso, mentre Israele prosegue le operazioni militari nella zona e anche la diplomazia internazionale è intervenuta con toni duri: la Francia ha definito il piano di Israele su Gaza “inaccettabile” e il governo britannico ha ribadito il proprio no all’annessione unilaterale di territori.

Intanto, ultime notizie dal campo riportano un nuovo attacco aereo israeliano contro un obiettivo considerato legato ad Hamas – secondo fonti palestinesi – il bersaglio era in realtà un rifugio per sfollati, e il bombardamento ha causato la morte di diciotto persone, tra cui donne e bambini; la comunità internazionale segue con attenzione l’evolversi della situazione e ultime notizie parlano di tentativi da parte dell’ONU e di alcune ONG di stabilire corridoi umanitari, anche se finora ogni sforzo è stato ostacolato da condizioni sul campo sempre più instabili e da posizioni rigide da entrambe le parti.

Ultime notizie, UE contro USA: minaccia dazi su 100 miliardi di beni americani

Ultime notizie dal fronte economico raccontano di un nuovo atto nella guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti: l’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di imporre dazi su prodotti americani per un valore stimato di oltre 100 miliardi di euro se non si arriverà a un accordo sulle tariffe in tempi rapidi e la decisione – resa nota da Bruxelles – arriva mentre il primo ministro canadese Carney ha incontrato il presidente Trump a Washington dichiarando che il Canada “non è in vendita” e rafforzando così la posizione nordamericana di difesa dei propri interessi commerciali.

Le ultime notizie rivelano che gli USA – per voce del segretario al Tesoro Scott Bessent – stanno valutando la possibilità di chiudere alcuni accordi entro la settimana ma Trump ha fatto sapere che non c’è alcun obbligo di firmare trattati e che anche senza un’intesa con la Cina, l’economia americana non subirà danni; le ultime notizie inoltre, indicano che Bruxelles non ha intenzione di cedere e starebbe preparando un pacchetto di misure per proteggere le industrie europee più esposte, in particolare quelle dell’agroalimentare e dell’automotive.