Ultime notizie: attacco Usa in Iran colpisce tre siti nucleari, Trump conferma il raid e Netanyahu parla di decisione coraggiosa

Apriamo le ultime notizie di oggi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha annunciato nella notte, attraverso un post pubblicato sul suo canale Truth, di aver portato a termine con successo un’azione militare aerea contro tre obiettivi sensibili situati in Iran, precisamente nelle aree strategiche di Fordow, Natanz ed Esfahan, tutte zone già sotto osservazione per ospitare installazioni legate al programma nucleare della Repubblica Islamica.

Secondo quanto riferito, il sito principale di Fordow avrebbe subito il rilascio completo di un carico di bombe, in un’operazione che Trump ha definito “determinante”, e che sarebbe stata eseguita senza perdite da parte delle forze statunitensi coinvolte, tutte rientrate con successo fuori dallo spazio aereo iraniano; la notizia, che ha generato immediate reazioni nel contesto internazionale, è stata accompagnata da un ringraziamento esplicito da parte del premier israeliano Benyamin Netanyahu, che in un video ha lodato la decisione americana, definendola “storica e coraggiosa”, capace di segnare un punto di svolta nel confronto con Teheran.

Secondo le ultime notizie internazionali, un alto funzionario israeliano avrebbe confermato ad Axios che Israele era stato avvertito in anticipo rispetto all’attacco statunitense, dettaglio che apre riflessioni su un’eventuale cooperazione strategica più stretta tra i due Paesi in vista di nuovi sviluppi nella regione.

Ultime notizie, scontro mortale sulla via Casilina: quattro morti

È accaduto tutto in una manciata di secondi, in piena notte, lungo la via Casilina, in provincia di Frosinone: un violento incidente tra due auto, avvenuto intorno alle 2.30 di ieri, ha causato la morte di quattro persone, tutte morte sul colpo; stando alle ultime notizie e ai primi rilievi le cause dello scontro sarebbero da ricondurre a una probabile velocità eccessiva oppure a una manovra improvvisa – forse azzardata – da parte di uno dei due conducenti coinvolti.

Le auto, una Mercedes e un’Alfa Romeo 147, si sono ridotte a carcasse accartocciate, praticamente irriconoscibili, lasciando agli operatori del soccorso e alle forze dell’ordine il compito di estrarre i corpi e mettere in sicurezza l’area; le ultime notizie riferiscono che bordo dell’Alfa viaggiavano Danilo Cantagallo, trentunenne di Frosinone, e Gianni Fiacco, venticinquenne di Torrice e operaio edile. Sull’altra vettura si trovavano Franco Ricci, settantunenne, e Maurizio Arduini, sessantacinquenne, entrambi residenti nella stessa città.

Secondo le ultime notizie, l’impatto è stato talmente violento da indurre a chiudere temporaneamente il tratto stradale interessato, per permettere non solo il recupero dei corpi ma anche lo svolgimento delle indagini da parte della polizia stradale, che ora cercherà di chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità.

Ultime notizie, Marc Marquez trionfa nella sprint del Mugello

Proseguiamo le ultime notizie dal circuito del Mugello, dove Marc Marquez ha dominato la gara sprint del Gran Premio d’Italia di MotoGP, regalando un’altra prova di forza che rafforza la sua leadership nel mondiale: dopo una partenza non impeccabile, il campione spagnolo ha saputo recuperare terreno con la solita determinazione, portandosi in testa al terzo giro e gestendo la gara fino alla bandiera a scacchi con una lucidità da veterano.

Alle sue spalle si sono classificati il fratello Alex Marquez, autore anch’egli di una prova solida, e il compagno di squadra Pecco Bagnaia, che ha chiuso al terzo posto senza riuscire ad impensierire seriamente il leader della classifica; la pole position ottenuta da Marc Marquez, rappresenta la sua sua centesima in carriera, a conferma di una costanza impressionante che sembra non conoscere flessioni.

Ultime notizie dal circuito dunque confermano il momento di forma straordinario del pilota spagnolo, che ha tutte le carte in regola per allungare ancora in classifica anche nella gara in programma oggi.

Ultime notizie, Roma: il corteo contro il riarmo attraversa la Capitale

Ultime notizie che giungono da Roma, dove ieri pomeriggio si è svolta una manifestazione organizzata da diverse associazioni che hanno voluto esprimere il loro dissenso nei confronti del riarmo europeo: il corteo, partito alle 14 dal Piazzale Ostiense, ha attraversato la Capitale fino a raggiungere il Colosseo, con presenza di numerosi partecipanti tra cittadini comuni, attivisti, studenti e rappresentanti politici.

Tra questi, l’ex premier Giuseppe Conte ha preso parte alla manifestazione ribadendo, in un intervento tra i manifestanti, come il riarmo sia da considerarsi una “follia” che la maggioranza dei cittadini non approva né sostiene e, a insieme a lui, hanno sfilato anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, mentre ha fatto notizia l’assenza di Elly Schlein, impegnata contemporaneamente in Olanda in un congresso dei socialisti europei e dei verdi.

Ultime notizie, Michel Platini compie 70 anni: omaggio a un campione senza tempo

Concludiamo con ultime notizie dal panorama di calcio internazionale dove pochi nomi evocano un misto di rispetto e ammirazione come quello di Michel Platini, che ieri ha compiuto 70 anni: una carriera luminosa, quella del fuoriclasse francese, che ha incantato gli appassionati indossando la maglia della Juventus e della nazionale transalpina. E’ stato un numero 10 raffinato, capace di coniugare tecnica e visione di gioco in modo straordinariamente naturale, tanto da essere ritenuto – non a caso – il calciatore più geniale mai prodotto dalla Francia.

Durante la sua permanenza a Torino, Platini ha conquistato due scudetti, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale, firmando tre volte consecutive la classifica cannonieri di Serie A (dal 1983 al 1985), un’impresa mai replicata da nessun altro straniero in quel periodo e dopo il ritiro dal calcio giocato, ha proseguito il suo percorso nel mondo sportivo diventando dirigente e presidente della Uefa, contribuendo alla definizione del calcio moderno anche dietro le scrivanie.

Ultime notizie celebrano così un uomo che non ha mai ricevuto un cartellino rosso in carriera, simbolo di un’etica sportiva che oggi suona quasi anacronistica, e, a coronare la sua grandezza, anche tre Palloni d’Oro consecutivi presenti nel palmarès.