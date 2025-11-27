Le ultime notizie di oggi le apriamo con quanto accaduto a Washington dove un 29enne afgano ha aperto il fuoco contro due soldati, tutti i dettagli

Apriamo le ultime notizie con l’attentato di Washington. Un 29enne afgano ha aperto il fuoco contro due soldati della guardia nazionale, ferendoli in maniera gravissima alla testa. Non sono morti ma sono in condizioni molto critiche e non è chiaro se ce la faranno o meno. L’episodio è avvenuto alle ore 21:00 italiane quando a Washington erano le 15:00.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sulla famiglia nel bosco

Nella giornata di ieri sono arrivati aggiornamenti in merito alla vicenda della famiglia nel bosco, così come è stata ribattezzata quella famiglia composta da madre, padre e tre figlie, che ha deciso di vivere lontano dalla civiltà, in un casolare ritenuto però dal Comune di Palmoli e dagli assistenti sociali non idoneo per ospitare tre bimbi piccoli.

I figli sono così stati sottratti ai due genitori, mentre ieri il nuovo colpo di scena, con l’avvocato della coppia che ha deciso di rimettere il proprio mandato, spiegando di aver fatto fatica a trovare un’intesa con i suoi ex clienti e una volta che salta la fiducia è davvero complicato proseguire. Intanto i due coniugi hanno rifiutato il villino green messo a disposizione dal sindaco di Palmoli gratuitamente, e nel contempo anche i lavori di ristrutturazione del loro casolare nel bosco, sempre gratuito, proseguendo dritti per la propria strada. Sembra davvero complicato per il momento trovare una quadra, nel frattempo le tre bimbe continuano a vivere separate da mamma e papà: speriamo si possa trovare il prima possibile una soluzione.

Ultime notizie, accesa la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026

Quando mancano ormai poche settimane all’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nella giornata di ieri è stata accesa la fiamma olimpica. Come da rito che precede ogni manifestazione dei 5 cerchi, ieri si è tenuta la cerimonia di accensione della fiamma in quel di Atene, la culla delle Olimpiadi.

La torcia sarà quindi portata nei prossimi giorni con un percorso lungo 12.000 chilometri con più di 10.000 tedofori coinvolti. I primi ad avere l’onore di tenerla in mano sono stati però Stefania Belmondo e Georg Zoeggler, che, come ricorda la Rai, rappresentano un ponte perfetto fra le Olimpiadi di Torino 2006 e appunto i nuovi giochi olimpici che si apriranno a breve. La consegna è prevista per il prossimo 4 dicembre 2025.

Ultime notizie, morta la nonna di Alberto Stefani

A poche ore dalla grandiosa vittoria nelle elezioni regionali in Veneto, il neo governatore Alberto Stefani ha subito un gravissimo lutto, quello della nonna. L’anziana signora si era sentita male – come ricorda RaiNews – nella serata di domenica, proprio mentre il nipote trionfava alle regionali, e da quel giorno non si è praticamente più ripresa fino a che non è arrivata la tragica notizia del decesso.

Nonna Paola, così come si chiamava, era molto legata a Stefani e anche per questo il governatore del Veneto l’ha voluta ricordare sui suoi social, precisando che “il destino ha scelto così, proprio in una delle notti più importanti della mia vita”, per poi ringraziare l’anziana nonna per tutto ciò che gli ha trasmesso e insegnato, convinto che la stessa lo accompagnerà in questo suo nuovo viaggio.

Ultime notizie, neonata trovata nel wc, fermata la madre

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la vicenda choc del neonato trovato in condizioni molto gravi nel wc in quel di Ciriè, in provincia di Torino. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, per il presunto omicidio è stata fermata la madre dello stesso piccolo, già in carcere a Torino. È accusata di tentato infanticidio e si tratta di una 38enne che lunedì scorso aveva partorito in casa, per poi lasciare la figlia per circa 20 minuti immersa nel water di casa.

Fortunatamente i soccorsi sono riusciti a prendere in cura la piccola per poi portarla d’urgenza presso l’ospedale Maria Vittoria, dove è stata ricoverata in condizioni molto gravi. Non è ben chiaro quali fossero le intenzioni della 38enne, fatto sta che a chiamare i soccorsi era stato il fratello della donna, che dopo aver visto il sangue in bagno e il fagotto nel water, ha appunto avvisato d’urgenza il 112, che poi nel giro di pochi minuti si è recato presso la sua abitazione.

Ultime notizie, grave incendio a Hong Kong, tre grattacieli in fiamme

Tre grattacieli sono stati avvolti dalle fiamme di un incendio che ha provocato almeno 36 morti, mentre altre 280 persone sono ancore intrappolate negli edifici. Il complesso di edifici in cui si è scatenato l’incendio è formato da quasi 2000 appartamenti, che ospitano circa 4000 inquilini e i vigili del fuoco hanno dichiarato che i soccorsi sono ancora difficili a causa delle temperature troppo alte. Altre due persone sono in condizioni critiche.

La dichiarazione è arrivata da un alto rappresentante del governo di Hong Kong. 700 persone sono state trasportate in rifugi temporanei. Secondo il China Morning Post tra le 13 vittime si trova anche un vigile del fuoco. Da mesi erano in esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei complessi residenziali per un importo di 330 milioni di dollari.

Ultime notizie, telefonata tra Witkoff e Ushakov

Mosca ha svelato la sostanza di una telefonata avvenuta tra Witkoff e Ushakov, con la quale si vuole effettuare un tentativo per far saltare il negoziato. Il consigliere di Trump ha confermato ai giornalisti l’autenticità del documento di questa mattina ed ha anche commentato che dubita che la notizia sia uscita per migliorare le relazioni tra i due paesi.

Ushakov ha commentato che sa cose ci vuole per la pace “il Donetsk alla Russia” e forse uno scambio di territori tra Russia ed Ucraina. La dichiarazione di Witkoff è stata fatta ad una televisione russa.

Ultime notizie, la Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso di Sarkozy

Una nuova condanna ad un ricorso dell’ex presidente francese Nicholas Sarkozy, infliggendogli una nuova condanna ad un anno di prigione. La sentenza definitiva è quella relativa al caso Bygmalion, riguardante le fatture false durante le elezioni perse nel 2012. La nuova sconfitta giudiziaria accade dopo appena 15 giorni dall’uscita del carcere e segue la condanna in appello di febbraio 2024. Le modalità di un anno di reclusione sono state suddivise in due parti effettive di 6 mensilità, ma sono incompatibili con la carcerazione sotto controllo giudiziario.



Ultime notizie, l’analisi di Youtrend sui sondaggi politici

Con i risultati delle regionali, il campo largo si attesta al 49,7%, mentre il centro destra raggiunge il 46,8%. Il sorpasso è arrivato dopo l’analisi dei risultati delle sei regioni del voto in autunno. Il quadro sembra cambiare se vengono guardati i “trend” del voto nelle stesse sei regioni sia alle politiche del 2022 e alle europee del 2024 dove il centro destra aveva raggiunto rispettivamente il 42.7% dei voti e il campo largo il 51,4 %, e il 45,2% contro il 50,9%. Il trend garantisce dunque una risalita del centro destra da 8,7% al 5,7% con un divario attuale del 2,9%.

Ultime notizie, Salvini ha bocciato la legge sul consenso alla violenza sulle donne

Matteo Salvini, segretario generale della Lega e vicepremier del governo Maloni, ha bocciato la legge sul consenso giudicata “Testo troppo discrezionale” che lascia spazio alle vendette. Il ministro di Grazia e Giustizia Nordio ha dichiarato che bisogna evitare interpretazioni eccentriche. La Bongiorno ha dichiarato che la legge sarà “pronta” nell’ambito della commissione nel prossimo mese di gennaio.

Da parte delle forze di opposizione sono arrivate repliche sulle dichiarazioni di Salvini, giudicate raccapriccianti. Lo stesso Salvini ha ammesso che il principio ispiratore della legge è “assolutamente condivisibile”, ma che lascia troppo spazio all’interpretazione e intaserà i tribunali.