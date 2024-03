Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attentato choc a Mosca: 60 persone uccise in una sala concerto

Un gravissimo attentato è stato compiuto ieri a Mosca, all’interno di una sala concerti. Cinque uomini che indossavano una tuta mimetica sono entrati all’interno del Crocus City Hall, che si trova nelle vicinanze della capitale, ed hanno aperto il fuoco con delle mitragliatrici uccidendo 60 persone e ferendone 145.

Le autorità sovietiche dopo l’attentato hanno inviato uomini delle teste di cuoio. Riguardo ai possibili colpevoli la Casa Bianca ha dichiarato che non ci sono prove del coinvolgimento di Kiev, e gli 007 ucraini hanno ipotizzato che questa sia una provocazione da parte di Putin. All’interno della sala del Crocus City Hall si p sviluppato anche un incendio e si teme il crollo del tetto.

Il fine settimana che comprende la Domenica delle Palme vede la possibilità di alcuni nubifragi nelle regioni del Nord, con quello che viene chiamato il Ciclone della Colomba. Una serie di eventi a carattere temporalesco causate dal transito sulle regioni italiane di una perturbazione proveniente dai Balcani che si sposterà successivamente anche verso il Centro ed il Sud. Nel fine settimana successivo, quello di Pasqua e Pasquetta, si avranno invece delle giornate di caldo e sole che permetteranno le consuete gite fuori porta degli italiani.

Ultime notizie, Muore una studentessa a Giugliano, in provincia di Napoli

Una studentessa di 15 anni che frequentava una scuola superiore a Giugliano, in provincia di Napoli, è morta stamani mentre si trovava in classe insieme ai suoi compagni. Un malore improvviso, del quale non si conoscono ancora le cause, l’ha colta durante le lezioni, e nonostante l’immediato arrivo dei soccorritori, non è stato possibile salvarla. I primi a soccorrere la ragazza sono stati alcuni carabinieri della stazione di Giugliano che si trova nelle vicinanze della scuola.

Ultime notizie, Segnali positivi per la Ferrari nelle prove libere in Australia

Nelle prove libere del GP d’Australia che si sono svolte ieri mattina a Melbourne, si sono avuti segnali positivi per la casa di Maranello che ha piazzato i suoi 2 piloti in prima ed in terza posizione, Leclerc e Sainz, con il campione del mondo Verstappen che nel finale di sessione è riuscito a prendere il secondo posto con un distacco dal pilota monegasco della Ferrari di circa 3 decimi di secondo.

Il circuito dell’Albert Park della città australiana ha visto una Ferrari in ottima evidenza, con Sainz che è rientrato al volante in questa gara dopo l’operazione di appendicite subita. Il circuito australiano è uno dei favoriti di Leclerc che vinse nell’edizione 2022, l’anno in cui lottò più da vicino con l’olandese per il titolo mondiale. Tra gli altri piloti, buone le prestazioni della coppia dell’Aston Martin, che ha piazzato Stroll al quarto posto e Alonso al quinto, davanti alla Mercedes di Russell, sesta e molto avanti al compagno di squadra, il prossimo ferrarista, Hamilton, che si è classificato soltanto 18esimo.

Ultime notizie, incidente sul lavoro nella notte in Trentino

Un incidente sul lavoro che ha avuto come conseguenza il ferimento, in modo gravissimo, di 3 operai, è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì in Trentino, all’interno di una galleria. Il cedimento di un cestello che ha causato il ferimento, è avvenuto nel cantiere aperto per la costruzione di una galleria presso il passo San Giovanni. Due degli operai si trovano ricoverati all’interno del reparto di terapia intensiva. Le cause del cedimento del cestello sono in fase di accertamento.

Ultime notizie, video con annuncio della principessa Kate che ha il cancro

Un video drammatico per il suo contenuto è stato diffuso ieri dalla casa reale britannica. In questo video la principessa Kate ha annunciato di avere il cancro e che sta seguendo una cura di chemioterapia. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo alcuni mesi di silenzio assoluto, seguiti all’operazione che aveva subito la principessa. Non si conoscono ulteriori dettagli riguardo alla malattia.

Ultime notizie, allerta del ministero della salute sulla dengue

Si alza l’allerta dell’Italia sulla dengue. Come si legge su TgCom24.it il ministero della salute ha inviato una circolare alle Regioni, invitando a potenziare la sorveglianza nei confronti dell’infezione, ma anche ad implementare le bonifiche e a formare personale sanitario, fornendo anche indicazioni ai cittadini.

Le direttive giungono in vista della stagione di maggiore circolazione della zanzara tigre, quella ovviamente calda dell’estate, e alla luce anche di quanto sta avvenendo nelle ultime settimane nelle Americhe, con un forte aumento dei casi, anche gravi. La circolare è stata sottoscritta dal direttore della prevenzione Francesco Vaia, chiedendo soprattutto tempestività nel monitorare e individuare i casi di dengue in Italia, sensibilizzando gli operai sanitari fra cui pediatri di libera scelta e medici di medicina generale.

Ultime notizie, grave incidente sull’A4, due morti

Gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Piacenza, lungo l’autostrada A4. Il bilancio è di due morti, un ferito grave e altre cinque persone in condizioni molto serie. L’episodio, come riferisce RaiNews, si è registrato poco prima delle ore 8:00 esattamente al chilometro 56, lungo la corsia Nord.

A scontrarsi sono stati un’auto e due mezzi pesanti, molto probabilmente per via della nebbia presente in quei momenti. Autostrade per l’Italia ha deciso di chiudere in maniera temporanea la tratta compresa fra il bivio con l’A21 e Basso lodigiano verso Milano, con pesanti ripercussioni sul traffico autostradale, che ha raggiunto un massimo di 7 chilometri di coda verso Milano.

Ultime notizie, sciopero di 24 ore dei treni

Dopo lo sciopero dei mezzi pubblici di ieri, venerdì 22 marzo 2024, a Milano, oggi si ripete con uno sciopero di 24 ore dei treni. A partire dalla ore 21:00 di questo sabato, fino alla stessa ora di domenica, la circolazione ferroviaria potrebbe subire delle soppressioni, cancellazioni e ritardo.

Sciopererà il personale di bordo e di macchina del Gruppo Fs, con ricadute, come ricorda anche SkyTg24.it, per Intercity, Frecce e i Regionali di Trenitalia. Coinvolti inoltre i treni di Italo e Trenord. La circolazione ferroviaria si bloccherà ad eccezione delle fasce protette a seguito di uno sciopero proclamato dalle sigle sindacali autonome SGB, USB e CUB Trasporti.











