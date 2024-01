Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attentato in Iran, 103 morti. Gli Usa: “Non sappiamo chi sia stato”

A Kerman, in Iran, vicino al cimitero dove è sepolto Soleimani, dove si erano riunite moltissime persone per commemorare l’anniversario della sua uccisione, avvenuta 4 anni fa, una serie di esplosioni ha causato la morte di 103 persone e il ferimento di altri 171. I numeri sono stati resi noti dalla televisione iraniana e Teheran ha diramato un comunicato nel quale si parla di un attacco terroristico. L’Iran punta il dito contro l’occidente ma gli Stati Uniti fanno sapere di non sapere di chi sia la matrice.

Intanto secondo l’intelligence degli Stati Uniti, l’ospedale al-Shifa viene usato da Hamas come un centro di comando. La notizia è stata riportata dal quotidiano USA, New York Times. L’esercito israeliano ha colpito la parte sud del Libano con dei missili che hanno danneggiato gli obiettivi dove si trovano membri di Hezbollah, come risposta ad attacchi da parte degli stessi Hezbollah, che avevano lanciato dei missili anticarro che non hanno però causato delle vittime.

Ultime notizie, Federica Pellegrini è diventata mamma

Ha partorito nella giornata di ieri, 3 gennaio 2024, Federica Pallegrini. L’ex nuotatrice è così diventata mamma e il marito Matteo Giunta è un neo papà. L’annuncio è giunto come da copione sui social, con una foto in cui si vede la coppia in compagnia della loro figlia, nata in quel di Verona. “Sono stati due giorni complicati… Finalmente sei arrivata”, hanno scritto i due sui social, svelando anche il nome della loro piccola, Matilde.

La Pellegrini appare un po’ provata, come è normale che sia, mentre stringe a se la figlia, e della bimba si vede solo la testolina coperta con la classica cuffietta rosa, mentre il viso viene nascosto con la mano. A loro fianco Matteo Giunta con gli occhi lucidi. “Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”, ha scritto ancora la coppia.

Ultime notizie, indagato Emanuele Pozzolo dopo gli spari alla festa di Capodanno

Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, è indagato a seguito degli spari avvenuti durante la festa di Capodanno organizzata nei locali della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella. Un proiettile della pistola regolarmente detenuta dall’esponente di FdI ha colpito alla gamba il genero di un agente che fa la scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anch’egli presente.

Il veglione era stato organizzato da Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario nonché sindaco dello stesso comune, che ha commentato: “Sono basita, senza parole, per me è un fatto assolutamente incredibile. Non potevo minimamente immaginare una cosa del genere. Mio fratello mi ha detto che non era presente, io ero già andata via, la festa era finita”. Non è ben chiaro come mai Pozzolo avesse con se l’arma, una pistola piccolissima: le forze dell’ordine stanno indagando.

Ultime notizie, 73enne fermato per l’omicidio della moglie

Un uomo di 73 anni è al momento sottoposto a stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato. Il 73enne aveva portato la sera del primo gennaio, presso l’ospedale di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, la moglie 71enne già morta. Secondo quanto sostenuto dall’uomo, la donna sarebbe caduta in casa a seguito di un malore, ma le lesioni riscontate sul cadavere avrebbero fatto venire qualche sospetto ai medici, che hanno così deciso di allertare i carabinieri.

Sono quindi scattate le indagini da parte dei Carabinieri delle compagnie di Civita Castellana e di Bracciano e coordinate dalla Procura di Tivoli, da cui è emerso che si tratterebbe di femminicidio e non di una morte accidentale. Numerose le tracce rinvenute all’interno dell’abitazione che hanno permesso al pm di formulare l’imputazione, provvisoria, di omicidio aggravato. Il 73enne è stato fermato in quanto secondo la Procura esiste il pericolo di fuga.

Ultime notizie, muore un ragazzo di 19 anni a Cagliari nell’auto ribaltata

Un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni sulla SS 195 all’altezza di Capoterra, si è scontrata ieri mattina intorno alle 7 con un’altra vettura e si è ribaltata finendo in mare. Il ragazzo, Massimo Cocco è morto nell’incidente e l’auto è stata successivamente recuperata in mare dai vigili del fuoco. Illesi invece le 4 persone, marito, moglie e due figli, che si trovavo all’interno dell’altra auto protagonista dell’incidente i cui rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale.

Ultime notizie, tragico incidente sulla A7

Un furgone con a bordo 5 persone si è ribaltato mentre stava percorrendo l’autostrada A7 ed uno degli occupanti, un ragazzo di 21 anni, è morto sul colpo. Gli altri 4 giovani che si trovavano sul furgone sono stati soccorsi e trasportati in vari ospedali sia in Liguria che in Piemonte, anche con un elicottero. L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada A7 in direzione Milano, tra le uscite di Isola del Cantone e Vignole Borbera. Pere raggiungere il luogo dove è avvenuto l’incidente i vigili del fuoco provenienti da Tortona, a causa dei lavori in corso sull’autostrada, sono stati costretti a percorrere un tratto in contromano.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

L’alta pressione su tutta l’Italia e le temperature sopra la media per il periodo dureranno ancora per pochi giorni e già dalla giornata di venerdì si avranno le prime avvisaglie dell’arrivo del ciclone dell’Epifania. Le prime piogge e la neve a bassa quota, insieme al freddo, colpiranno per prime le regioni del nord, poi nel fine settimana anche le altre regioni, facendo così arrivare il primo impulso davvero invernale sull’Italia ed anche sul resto d’Europa. Una situazione che si prolungherà per tutta la settimana dall’8 al 14 gennaio.











