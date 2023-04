Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: attentato in parco acquatico in Messico, 7 morti

Ultime notizie: attentato in un parco acquatico in Messico

Un attentato in un parco acquatico in Messico ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 uomini, 3 donne e un bambino di 7 anni. A ucciderli, come ricostruito da Ansa, è stato un gruppo armato, che ha fatto irruzione intorno alle 16.30 ora locale nella struttura di Palma, situata nei pressi di un campus universitario, nello stato industriale di Guanajuato. Quest’ultimo nel recente periodo è diventato sempre più violento e pericoloso a causa della guerra tra i cartelli del narcotraffico.

Alcuni video diffusi sul web nelle scorse ore mostrano le vittime a terra e diverse persone che fuggono per ripararsi dalla sparatoria. Una persona, in base alle ultime notizie che arrivano dal Messico, è rimasta gravemente ferita e attualmente sta lottando in ospedale tra la vita e la morte. Il gruppo armato ha inoltre saccheggiato un’attività commerciale e portato via le telecamere di sicurezza presenti nel parco acquatico per evitare che i suoi membri possano essere riconosciuti dalla Polizia nel corso delle indagini.

Ultime notizie: esplosione in una palazzina di Montecarlo in provincia di Lucca

Nella mattinata di ieri una fuga di gas ha causato l’esplosione di una palazzina a Montecarlo, un paese in provincia di Lucca. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono prontamente arrivate sul posto e, dopo avere spento le fiamme, hanno iniziato a scavare sotto le macerie, estraendo subito vivi due feriti, un uomo e una donna. Anche un’altra donna, di 71 anni, è stata salvata successivamente. Era rimasta bloccata, ma riusciva a comunicare con l’esterno. Nelle ricerche sono impiegati anche i cani di una unità cinofila arrivata da Siena.

È morto, invece, il marito. Per lui non c’è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco, secondo le ultime notizie riportate da Ansa, lo hanno estratto nel tardo pomeriggio ormai privo di vita. È l’unica vittima della tragedia. Tutte le persone ferite, in totale sei, sono attualmente ricoverate presso l’ospedale di Lucca ma nessuna sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Ultime notizie: torna la paura in Giappone per un attentato contro Kishida

A distanza di appena un anno da un fatto analogo, l’uccisione dell’ex Primo Ministro, Shinzo Abe, il Giappone è tornato nelle scorse ore a vivere l’incubo di un attentato, che è stato effettuato con una bomba carta contro l’attuale Premier Fumio Kishida, mentre stava parlando ad un comizio. Gli esiti per fortuna questa volta sono stati differenti.

Il Premier è rimasto infatti illeso e l’attentatore, un uomo di 24 anni, è stato arrestato dalla polizia. Le immagini dell’attentato, che è avvenuto alle 11.30, nell’area portuale della città di Wakajama, sembrano esattamente un replay di quanto avvenuto in precedenza. In questi giorni in Giappone, a Tokyo, si tiene la riunione del G7 alla quale è presente anche il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ha subito manifestato la propria solidarietà al Premier giapponese.

Ultime notizie: senzatetto trovato morto all’interno di una galleria a Udine

Un uomo di 59 anni, un senzatetto originario di un paese in provincia di Pordenone, San Vito al Tagliamento, è stato trovato morto nelle scorse ore all’interno di una galleria a Udine. La Polizia, come riportato da Ansa, lo ha identificato come Luca Tisi. Sul suo corpo sono stati trovati dei segni di violenza: in base alle ultime notizie aveva la gola tagliata e un ematoma alla testa.

La scoperta del cadavere è stata fatta nelle prime ore della mattinata da una ragazza che stava tornando a casa. Dopo l’allarme sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze e le forze dell’ordine, ma è stato possibile solo constatare la morte del senzatetto. Ora gli agenti stanno visionando le telecamere di sicurezza presenti nella zona per cercare di capire cosa sia accaduto. Il Procuratore Massimo Lia ha annunciato che è stata aperta una indagine per omicidio.

Ultime notizie: rientrata in Italia la salma di Julia Ituma

La salma della giocatrice di pallavolo Julia Ituma, morta ad Istanbul dopo la partita giocata con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola di Novara, è arrivata in Italia e il funerale si dovrebbe tenere nella giornata di martedì a Milano. Intanto, stanno andando avanti le indagini sul suo decesso, avvenuto dopo che è caduta dalla finestra della camera di hotel in cui stava alloggiando insieme alle compagne di squadra in trasferta.

La Polizia turca che è orientata verso l’ipotesi del suicidio, che sarebbe stata confermata anche dall’autopsia. Gli esami tossicologici, come riportato dalle ultime notizie della Gazzetta dello Sport, hanno escluso il consumo di alcol o sostanze stupefacenti. La madre della giovane atleta non crede tuttavia a questa tesi e ha accusato le forze dell’ordine locali stesse di avere cancellato delle tracce sul telefono che testimonierebbero che è accaduto qualcos’altro nella notte della morte della figlia. L’inchiesta resta comunque ancora aperta.

Ultime notizie: le previsioni del tempo del weekend

Anche in questa domenica di aprile l’Italia continuerà ad essere interessata dal maltempo e le temperature, soprattutto nelle regioni del centro e del sud del nostro Paese, saranno sotto la media stagionale. Sulla costiera tirrenica già dalla giornata di oggi si sono avute numerose precipitazioni, che hanno interessato anche la Sardegna. Nel resto delle regioni le piogge sono state “a macchia di leopardo”.

In alcune zone dell’Appennino, a quote superiori a 1500 metri, si sono registrate anche delle nevicate e nella pianura padana ci sono state delle violente folate di vento. La situazione nelle prossime ore si manterrà con queste caratteristiche, con un freddo che risulta veramente anomalo per il periodo.











