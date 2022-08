Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: attentato Mosca, morta la figlia di Dugin (21 agosto)

Ultime notizie drammatiche dalla Russia. Come riferito dall’ANSA, Daria Dugina, 30 anni, commentatrice politica e figlia di Oleksandr Dugin (l’ideologo di Putin) è morta a seguito dell’esplosione della sua auto alla periferia di Mosca. L’episodio è accaduto alle 21.45 locali di ieri, in prossimità dell’abitato di Velyki Vyazomi. Secondo alcuni testimoni, dopo lo scoppio il veicolo si è ribaltato ed è finito fuori dalla carreggiata. Il corpo carbonizzato della giovane vittima è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori.

Ciro Palmieri ucciso da moglie e figli "la picchiava"/ Video: lui le getta liquido e…

Stando a quanto filtra sin qui, l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un attentato: lo stesso Dugin, impegnato in serata in una conferenza su “Tradizione e storia”, avrebbe dovuto trovarsi in auto con la figlia, commentatrice televisiva, però poi i due dopo l’evento si sono divisi e lui ha scelto di viaggiare su un’altra vettura, scampando così a morte certa, ma non potendo fare nulla, purtroppo, per impedire quella della sua giovane figlia.

Asiago, 30enne morto precipitando in un dirupo/ Voleva recuperare cellulare fidanzata

Ultime notizie, il bollettino del Coronavirus

Ultime notizie sul fronte sanitario e sul Coronavirus. La discesa dei nuovi casi di contagio sembra arrestarsi, dato che i numeri di ieri sono praticamente identici a quelli del giorno precedente, con 24.394 nuovi casi contro 24.691, e anche rispetto a quelli di sette giorni prima, quando se ne erano registrati 24.787. Scende invece il numero dei morti, dopo i 124 di ieri (88). Cala il tasso di positività, al 14,8%, con 164.804 tamponi processati fra molecolari e antigenici. Per quanto riguarda i ricoveri, scendono di 4 unità quelli in terapia intensiva, mentre la diminuzione nei reparti ordinari è stata di 243 unità.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 20 agosto 2022

Europei di nuoto, ultime notizie

La prima giornata degli Europei di nuoto in acque libere ha confermato ancora una volta il dominio azzurro, con la coppia Gregorio Paltrinieri – Domenico Acerenza che si è aggiudicata oro e argento nella 5 chilometri che si è svolta ieri mattina. Sulla stessa distanza nel settore femminile l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con Giulia Gabbrielleschi. Nel pomeriggio è andata in scena la 25 chilometri, che è stata interrotta però dopo 20 chilometri a causa delle condizioni del mare. Una vera e propria beffa, con i 3 azzurri che al momento della sospensione occupavano i primi tre posti. Nel femminile le italiane erano al secondo e terzo posto. Le medaglie per questa gara non saranno assegnate. Grande Italia anche in piscina con i tuffi, con la conquista dell’oro nel trampolino da tre metri da parte di Lorenzo Marsaglia, mentre l’altro azzurro Giovanni Tocci ha conquistato il bronzo. Stessa medaglia anche per l’altro tuffatore Alessandro De Rose nei tuffi grandi altezze.

Ultime notizie, incidente mortale ad Asiago: muore un 30enne in un burrone

Tragedia in un altopiano nelle vicinanze di Asiago, nella provincia di Rovigo. Per cercare di recuperare il cellulare della propria fidanzata, un uomo di 30 anni è precipitato in un burrone, morendo sul colpo dopo un volo di oltre 100 metri. L’uomo si è sporto nel precipizio e ha perso l’equilibrio proprio sotto gli occhi della compagna, che ha dato poi l’allarme, con il soccorso alpino e i vigili del fuoco che hanno effettuato le ricerche e recuperato il corpo senza vita dell’uomo.

Ultime notizie, le elezioni del 25 settembre

Tutti i partiti sono al lavoro per la preparazione delle liste dei candidati che devono essere presentate entro il 22 agosto. Tra i gruppi che devono ancora effettuare le proprie scelte, ancora in alto mare è Forza Italia, dove è scoppiato anche il caso Casellati, con l’attuale presidente del Senato che è stata candidata con diverse proteste da parte della regione Basilicata. Infatti, i vertici della regione lucana non hanno apprezzato la scelta e in Veneto non riescono a capirne il motivo. I lavori di Forza Italia sono stati rallentati anche dalla partecipazione di molti leader ai funerali di Ghedini, tranne Silvio Berlusconi. Nelle liste del PD ha rinunciato La Regina, il cui posto è stato preso da Amendola. Intanto, nel programma di Rai Uno di Bruno Vespa, “Porta a Porta”, ci sarà un confronto diretto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA