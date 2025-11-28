Le ultime notizie di oggi con l'attentato a Washington, dove purtroppo ha perso la vita una soldatessa, ma anche le novità su Garlasco

Le ultime notizie le apriamo con le nuove che ci giungono da Washington, dove la soldatessa raggiunta dagli spari vicino alla Casa Bianca ha perso purtroppo la vita. Resta ancora gravissimo l’altro militare colpito. Donald Trump non usa mezzi termini: “Chi l’ha uccisa è un mostro”.

Ultime notizie, le novità su Garlasco

Arrivano importanti novità sulle indagini di Garlasco su Andrea Sempio: il DNA che si trova sulle unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile con quello dell’indagato. Una notizia molto importante che proverrebbe dalle anticipazioni della dottoressa Denise Albani, la perita incaricata dal Gip del tribunale di Pavia per, appunto, analizzare il materiale genetico trovato sulle unghie della povera Chiara Poggi.

Proprio il DNA sarebbe l’oggetto dell’incidente probatorio del prossimo 18 dicembre 2025, e su cui, di fatto, si fonda sia l’indagine attuale quanto quella del 2007. La difesa di Sempio e i legali della famiglia Poggi si dicono certi che si tratta di risultati che non potranno mai identificare Sempio, ma secondo le anticipazioni vi sarebbe una “compatibilità” con il materiale genetico dell’indagato, per lo meno con la linea maschile della sua famiglia. Resta ora da capire se si tratta di un DNA da semplice contaminazione, come pensa la difesa di Sempio, o meno: vedremo se tale notizia si rivelerà “bomba” o se sarà l’ennesimo falso scoop.



Ultime notizie, Putin sul piano di pace

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha parlato nelle scorse ore soffermandosi sul famoso piano di pace accordato con gli Stati Uniti per la guerra in Ucraina. Inizialmente prevedeva 28 punti, poi divenuti 19; anche Kiev sembrerebbe essere propensa ad accoglierlo, di conseguenza chissà che prima di Natale non arrivi una pace che fino a poche settimane fa sembrava impensabile.

Nel giorno di guerra numero 1.373 il presidente russo ha spiegato che si trova d’accordo in linea generale con i 19 punti del piano, “che potrebbero costruire una base per accordi futuri”, aggiungendo inoltre di essere seriamente disponibile a discuterne e facendo quindi chiaramente capire come forse siano finalmente maturi i tempi per un incontro diretto fra Russia e Ucraina dopo mesi di lontananza. Nel frattempo, la prossima settimana, come spiegato sempre da Putin, una delegazione americana volerà a Mosca per approfondire ulteriormente il discorso, e sempre lo stesso presidente ha avvisato l’Ucraina dicendo che cesserà le ostilità una volta che le truppe ucraine si saranno ritirate dai territori occupati.

Ultime notizie, il punto sulla famiglia nel bosco

La famiglia nel bosco, così come sono stati ribattezzati Nathan, Catherine e i loro tre figli, che vivevano fino a poco tempo fa in un casolare di Palmoli, in provincia di Chieti, ha due nuovi avvocati e ieri è uscita nuovamente allo scoperto attraverso una serie di lettere che sono state inviate agli organi di stampa per fare chiarezza in merito alla loro posizione.

I due, come si legge su TgCom24.it, ci tengono a sottolineare che non hanno mai rifiutato gli aiuti del Comune (che ha messo a disposizione due case) e dei privati, e che anche se vivono in maniera alternativa non significhi che non vi sia dialogo. Inoltre, sottolineano di avere difficoltà nel comprendere al meglio l’italiano, di conseguenza hanno necessità di leggerli attentamente dopo una precisa traduzione. Intanto il sindaco di Palmoli, parlando ieri mattina con Storie Italiane, ha spiegato che la proposta del Comune del villino green a titolo gratuito è ancora valida.

Ultime notizie, giovane casertano trovato morto a Barcellona

Era scomparso da giorni e, purtroppo, nella giornata di ieri è stato trovato senza vita in quel di Barcellona. Stiamo parlando precisamente di Rocco Amato, originario della provincia di Caserta, che, dopo 72 ore di ricerche, è stato rinvenuto cadavere nella capitale catalana. Il 28enne si era trasferito da anni in Spagna ma aveva fatto perdere ogni sua notizia da domenica: ieri sono terminate le ricerche. Sul caso è stata aperta un’indagine.