Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attesa cabina di regia: nuove restrizioni in arrivo

Il presidente del consiglio Mario Draghi, in occasione della conferenza stampa di fine anno, ha parlato delle possibili restrizioni che verranno decise questa sera durante la cabina di regia in programma. Si discuterà, ha anticipato il primo ministro “ad esempio di mascherine anche all’aperto, oggi sono previste in caso di grandi assembramenti”, dell’uso “di mascherine FFp2, in particolare in certi ambienti chiusi”. E “non è esclusa l’applicazione del tampone” perché “c’è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone”. In ogni caso si cercherà di mettere in atto “tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus”. Quindi, sempre sul tema covid, ha aggiunto e concluso: “Per la normalità bisogna prendere tutte le precauzioni ma ogni decisione è guidata dai dati: solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 dicembre/ -2 in T.I., positività 4.7%

Ultime notizie, novità sull’indagine plusvalenza sull’Inter

Sono emerse novità in merito all’indagine sulle plusvalenze riguardante la società Inter, e le cessioni e gli scambi di calciatori fra il 2017 e il 2019. Come scritto dall’agenzia Ansa, la guardia di finanza ha acquisito alcuni documenti riguardanti in particolare i contratti con la famosa clausola di recompra, ovvero, la vendita di un giocatore ma con l’opzione di poterlo riacquistare l’anno successivo ad un determinato prezzo stabilito. “Da analizzare, in particolare, le operazioni coi valori degli atleti che paiono marcatamente sproporzionati”, aggiunge la stessa Ansa. In base a quanto emerso, vista la difficoltà nello stabilire il reale valore di un giocatore in queste trattative, non essendoci dei parametri ben precisi, ci si concentrerà su quelle operazione riguardanti i calciatori che sono stati valutati per una cifra che appare “marcatamente sproporzionata” rispetto ai valori reali. Nelle mani delle fiamme gialle vi sono documenti, contratti, movimenti bancari su una decina di operazioni di mercato.

Buon Natale 2021 e buona Vigilia, frasi d'auguri/ Filastrocche e tanta magia

Ultime notizie, Draghi sul suo futuro e quello del governo

Durante la conferenza stampa di fine anno di ieri, il premier Draghi ha parlato anche del suo futuro e di quello dell’esecutivo da lui presieduto: “L’importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile – ha detto, parole riportate da TgCom24.it – questo governo comincia con la chiamata del presidente Mattarella, una chiamata di altissimo ordine che si è tradotto in vicinanza costante all’azione di governo ma la responsabilità quotidiana sta nel Parlamento. E’ il Parlamento a decidere la vita del governo quest’anno e sempre”. E ancora: “Mio futuro? Sono un uomo, se volete un nonno, a servizio delle istituzioni. La responsabilità della decisione è interamente nelle mani delle forze politiche che hanno permesso a questo governo di agire. L’importante è vivere il presente e farlo al meglio possibile. Forse sbaglio, ma i motivi del successo del governo, per me sicuramente ma credo anche per altri ministri, è che ha lavorato sul presente senza chiedersi cosa c’è nel futuro, cosa c’è per me nel futuro”.

UNIVERSITÀ SENZA GENERE?/ Quell’asterisco non è inclusione, ma solo decadenza

Ultime notizie, Mick Schumacher pilota riserva Ferrari Formula 1

Mick Schumacher sarà il pilota di riserva della Ferrari Formula 1. Dopo il leggendario Micheal un altro Schumacher torna quindi a Maranello, in vista della stagione 2022, durante la quale il figlio d’arte continuerà a guidare la Haas, alternandosi appunto con il sedile della Rossa quando chiamato in causa. Ad annunciarlo nella giornata di ieri è stato il team principal del Cavallino, Mattia Binotto: “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari – le sue parole durante una conferenza stampa online, così come riportate da Sportmediaset – Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Grande balzo in avanti dei contagi nel bollettino di ieri del coronavirus. I nuovi casi sono passati dai 30.798 del giorno precedente ai 36.293 di oggi, mentre i decessi sono leggermente calati passando da 153 a 146. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 780mila e questo ha portato ad un innalzamento del tasso di positività che è risultato pari al 4,7%. Il saldo dei pazienti in terapia intensiva fa registrare una diminuzione di 2 unità ed un totale di 1010, mentre c’è un aumento di 163 unità per quanto riguarda i ricoveri ordinari. I guariti nelle ultime 24 ore sono 17.595. A livello regionale la Lombardia ha superato quota 10mila attestandosi a 10.569, mentre il Veneto ne ha fatti registrare 4522 ed il Piemonte 3.290.

Ultime notizie, il coronavirus in Europa

In Gran Bretagna i dati parlano di oltre 106mila nuovi casi di contagio, dovuti specialmente alla variante Omicron, e questo ha contribuito a far rimanere quasi vuoti sia i pub che i ristoranti. Alto anche il numero dei decessi con 142. Anche locali turistici, negozi e teatri sono vuoti e si inizia a pensare ad un Natale nel quale le misure di contenimento del contagio saranno più restrittive. In Israele sta intanto prendendo corpo la possibilità di iniettare una quarta dose di vaccino. In Germania dal prossimo 28 dicembre le riunioni familiari torneranno ad essere limitate ad un massimo di 10 persone, e saranno chiuse, sempre dalla stessa data, sia le discoteche che i locali notturni e quindi non si effettueranno i veglioni. Anche le partite di calcio della Bundesliga dal 28 dicembre saranno disputate a porte chiuse. Boom di contagi anche in Spagna, dove è stata riportata in vigore la norma che prevede l’obbligo della mascherina all’aperto e con la Catalogna che potrebbe essere interessata dal coprifuoco.

Ultime notizie, il compleanno di Piero Angela

Il notissimo divulgatore scientifico Piero Angela ha compiuto ieri 93 anni. Angela è il divulgatore più conosciuto in Italia, volto della televisione da moltissimi anni e scrittore anche di libri che hanno ottenuto grande successo. Ancora oggi Piero Angela firma molti programmi della Rai e il figlio Alberto ne ha seguito le orme divenendo anche lui un volto notissimo della televisione.

Ultime notizie, una tripla perturbazione colpirà l’Italia a Natale

Le previsioni meteo sull’Italia parlano dell’arrivo di una tripla perturbazione nei giorni delle feste di Natale, con la prima perturbazione che sarà sulle nostre regioni dal giorno della vigilia, con venti meridionali che porteranno piogge su quasi tutte le regioni. Anche il giorno di Natale vedrà piogge consistenti sul nostro paese, che subirà poi una ulteriore perturbazione anche nel giorno di Santo Stefano. Oltre alle piogge sono previste anche nevicate sia sulle Alpi che sugli appennini. L’ultima perturbazione è prevista per il giorno 27, lunedì, con un aumento delle temperature proprio a causa dei venti più caldi che arrivano dal meridione.

Ultime notizie, incidente sul lavoro in Trentino

Un operaio di 30 anni, Nicolae Catalan, è stato trovato morto all’interno del vano ascensore in una casa di cura di Eremo di Arco. La vittima stava eseguendo dei lavori di manutenzione e stava effettuando delle saldature agli ascensori. I suoi colleghi si sono accorti di quanto accaduto in serata quando non lo hanno visto uscire dall’edificio e sono tornati a cercarlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA