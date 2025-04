Le ultime notizie sui nuovi dazi di Trump che entreranno in vigore da oggi, mercoledì 2 aprile 2025, e che andranno a colpire le merci importate dagli altri Paesi negli Stati Uniti, Europa compresa.

Il tutto sarà più certo nelle prossime ore visto che il tycoon newyorkese ha annunciato che terrà un evento presso il giardino delle rose della Casa Bianca, con l’amministrazione al completo, attraverso cui annuncerà appunto i dazi verso tutti quei Paesi che “hanno trattato in maniera scorretta gli Stati Uniti”, con tariffe che saranno ufficializzate sempre durane “l’evento”. I dazi reciproci e quelli sulle auto vanno ad aggiungersi a quelli che sono già stati introdotti fra cui il 25 per cento sulle importazioni di alluminio e acciaio. Una vera e propria guerra commerciale che sta obbligando anche le altre nazioni a rispondere a sua volta con vari dazi su export ed import. La Casa Bianca fa sapere: “Entreranno subito in vigore”

Sindrome del bambino scosso: cos'è e come riconoscerla/ Nel 25% dei casi può essere mortale

Ultime notizie, ricovero in ospedale per Davide Lacerenza

Il proprietario della Gintoneria, Davide Lacerenza, è stato ricoverato ieri mattina presso l’ospedale Policlinico di Milano, per un sospetto ictus. Secondo quanto emerso l’imprenditore, ricordiamo agli arresti domiciliari dai primi giorni di marzo per presunto spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione nel suo locale, avrebbe accusato dei gravi problemi neurologici che hanno indotto lo stesso a chiamare i soccorsi.

SARA CAMPANELLA/ Accoltellata per strada: il femminicidio c’è, ma non c’entra

A confermare i dettagli anche l’avvocato di Davide Lacerenza, Liborio Cataliotti, che ha parlato di difficoltà del suo cliente anche a parlare, chiari indizi di qualche problema neurologico molto grave. Alla luce del ricovero sono stati spostati i domiciliari dalla sua abitazione all’ospedale, in attesa poi che lo stesso Davide Lacerenza possa uscire dal nosocomio e tornare nel suo appartamento di Milano.

Ultime notizie, 22enne uccisa a Messina: arrestato il collega

C’è un arresto per il brutale omicidio di una ragazza 22enne, uccisa in strada con un coltello in quel di Messina. Secondo quanto riferisce RaiNews il fermo sarebbe avvenuto nei confronti di un 27enne di Noto, della provincia di Siracusa, che era uno studente della facoltà che frequentava la povera Sara Campanella. Sembra che lo stesso si fosse infatuato di questa giovane ma il suo amore non veniva corrisposto, e l’avrebbe così uccisa.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 1 aprile 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

La notizia del fermo è stata confermata dalle forze dell’ordine, con il 27enne che sarebbe stato rintracciato dal comando provinciale di Siracusa in un’abitazione del suo paese. Prima di morire Sara aveva raccontato ad una medica che aveva paura, in quanto si sentiva seguita, e purtroppo i suoi timori si sono trasformati in realtà: due colpi al collo e alla scapola con un coltello, l’hanno uccisa. Nel giro di poche ore gli inquirenti sono riusciti a risalire al presunto autore di questo brutale gesto e sembra che i due abbiano avuto una lite, prima che lui l’aggredisse e la uccidesse. Un ragazzo racconta di aver tentato di inseguire il presunto omicida ma di non essere riuscito a raggiungerlo.

Ultime notizie, le notizie sulla situazione tra Ucraina e Russia

Nella giornata di ieri da Mosca sono arrivate risposte negative rispetto alle attuali proposte avanzate dagli Stati Uniti per la pace. Nello stesso tempo il ministro Lavrov ha detto che la Russia sta preparando un nuovo incontro con una rappresentanza degli Stati Uniti. Fonti diplomatiche cinesi hanno dichiarato che la Cina è pronta ad avere un ruolo “costruttivo” nella ricerca della pace.

Nella notte non si sono registrati raid russi con l’utilizzo di droni. Intanto l’Unione Europea ha erogato all’Ucraina una nuova tranche di aiuti per un importo di 3,5 miliardi di euro che avrà un effetto di rafforzamento delle finanze ucraine.

Ultime notizie, 66enne milanese muore in Val Brembana

Antonello Manca, 66enne milanese è morto in Val Brembana dopo essere scivolato su un pendio ghiacciato. La caduta dell’uomo è avvenuta mentre si trovava in Val Gerola, nelle vicinanze del rifugio benigni e l’allarme è stato dato da due amici che si trovavano insieme a lui. I soccorsi sono stati immediati ma non sono riusciti ad evitare il decesso dell’uomo.

Ultime notizie, Novara vince la CEV Cup femminile

La formazione piemontese guidata dall’ex azzurro Lorenzo Bernardi ha vinto in Romania l’edizione 2025 della Coppa CEV. Dopo aver vinto la gara di andata giocata in casa con il punteggio di 3 – 1, Novara si è imposta anche in trasferta vincendo in meno di un’ora i due set necessari alla conquista della coppa e terminando poi con il successo per 3 – 0.

Nella squadra italiana ha confermato la sua forza l’opposta Tolok che ha dominato la sfida. Per l’allenatore Bernardi si tratta del 54esimo trofeo vinto nella sua carriera sommando quelli ottenuti da giocatore e quelli ottenuti da tecnico.