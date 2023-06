Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: atteso il voto di fiducia del governo Meloni sul PNRR

Si voterà oggi la fiducia chiesta dal governo sul decreto che prevede l’abolizione del controllo concomitante della Corte dei Conti sulle attività relative al PNRR. Una scelta, sostiene la premier Giorgia Meloni, che era stata già prevista col governo Draghi mentre le opposizioni si dividono, con Renzi e Calenda che appoggiano le scelte del Governo e PD e M5S che promettono di dare battaglia in aula. Scettici anche i magistrati contabili della Corte dei Conti. Si fa sentire anche Silvio Berlusconi che, in vista delle ormai prossime elezioni europee, afferma che Forza Italia si adeguerà velocemente alle nuove sfide politiche.

Apple Vision Pro/ Svelato alla WWDC 2023 il primo visore della Mela: info e prezzo

Ultime notizie, cardinale Zuppi in missione a Kiev

La guerra in Ucraina giunge oggi al giorno numero 468 e fra le notizie principali delle ultime ore in merito al conflitto con la Russia vi è senza dubbio la missione di pace del Vaticano per provare a trovare una complicatissima pace. Da ieri il cardinal Zuppi, presidente della CEI, è partito alla volta di Kiev, così come riferito anche da un comunicato ufficiale della Santa Sede.

Pesce siluro di 3 metri catturato nel Po/ Pescatore lo libera: "In 23 anni mai capitato"

“Con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia che nei giorni 5-6 giugno 2023, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, compirà una visita a Kiev quale Inviato del Santo Padre Francesco. Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni”. Intanto Mosca ha fatto sapere di aver respinto un’operazione su larga scala ucraina nella regione del Donetsk, mentre la Nato ha spiegato che il 12 giugno scatteranno i colloqui per l’adesione della Svezia all’Alleanza Atlantica.

Green Pass mondiale, accordo tra Ue e Oms/ Documento digitale includerà vaccinazioni

Ultime notizie, De Laurentiis sulla panchina del Napoli: “20 candidati”

Non scioglie le riserve in merito al futuro della panchina del Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis. Parlando ieri mattina con i microfoni di Uno Mattina, ha spiegato, commentando anche la fantasiosa ipotesi Roberto Mancini degli scorsi giorni: “Mancini? Adesso comincia la corrida ragazzi miei quanto siete coesi nella vostra generosa incosciente stupidità. Io capisco che bisogna riempire i titoli, che tutti debbano campare, ma qui ci vuole professionalità e serietà e la capacità di attendere. Voi volete che la festa continui con dei grandi titoloni e vi capisco facendo cinema, anche io con i miei trailer dovevo stupire. Ma ora non sono in grado di stupirvi. Abbiamo tutto il mese di giugno, sul mio tavolo ci sono almeno 20 candidature, c’è tutta l’Europa. Ieri durante la preparazione della festa riflettevo, prendevo appunti, segnavo, scrivevo, ho fatto l’allenatore di me stesso”.

Ultime notizie, omicidio Giulia Tramontano: “Impagnatiello narcisista manipolatore”

Emergono ulteriori dettagli in merito alle indagini riguardanti l’omicidio di Giulia Tramontano, ed in particolare l’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello. Per i magistrati si tratta «un narcisista manipolatore» e il 30enne barman è stato messo nel reparto dei detenuti a rischio del carcere San Vittore in quanto potrebbe essere aggredito.

“Prima di salire in macchina – scrive il Corriere della Sera riferendosi al giorno dell’arresto – si ferma davanti a una vetrata. Si specchia nel riflesso e sistema minuziosamente il cappellino da baseball beige di sbieco. Sulle ventitré”. Durante la confessione gli inquirenti lo descrivono come impossibile, e poi gli chiedono se volesse un bicchiere d’acqua e lui ha replicato «Incominciamo, dai». Il racconto viene descritto spedito senza lacrime, con le braccia conserte e la schiena che diventa dritta quando arriva alle parti più crude.

Ultime notizie, cala dello 0,2% il prezzo del gas

Un calo del prezzo si, ma molto inferiore a quello previsto del 13% che si attesta appena allo 0,2% per il mese di maggio. Alla base del modesto calo il contestuale azzeramento dello sconto adottato per mitigare lo sbalzo eccessivo dei prezzi. Tuonano le associazioni dei consumatori che lamentano l’inutilità del calo evidenziando come le famiglie non stiano godendo dei benefici dei prezzi mondiali in calo mentre l’inflazione continua a crescere

Ultime notizie, torna il maltempo in Emilia Romagna

Torna il maltempo nelle aree alluvionate dell’Emilia Romagna. Nubifragio a Forlì e forti temporali con allagamenti a Faenza e Ravenna dove sono stati distribuiti anche sacchi di sabbia per proteggersi dall’acqua. Ancora 800 gli sfollati dopo gli allagamenti mentre si lavora senza sosta sotto la pioggia per tornare alla normalità. Rientrano a scuola gli studenti di Conselice, il comune più colpito dall’alluvione.

Ultime notizie, plastica dispersa in mare

Bottiglie, penne, spazzolini da denti; sono solo alcuni degli oggetti che formano i 22 milioni di tonnellate di plastica che vengono disperse ogni anno in mare mentre altrettante vengono disperse sulla Terra. Devastanti gli effetti anche sul clima. Nella giornata mondiale dell’ambiente, indetta dall’ONU ben 51 anni fa, il WWF sottolinea come si sia raggiunto il limite oltre il quale è in gioco la stessa sopravvivenza del pianeta. I dati indicano inoltre che siamo fra i Paesi che inquinano di più il mare.











