Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, atteso l’incontro Meloni-Macron a Parigi

E’ atteso nella giornata di oggi l’incontro fra il presidente Macron e il premier italiano Giorgia Meloni, in quel di Parigi. Dopo le tensioni sui migranti, e non solo, degli ultimi mesi, i due leader europei si vedranno all’Eliseo, ai margini dell’Assemblea del Bie, dove tra l’altro la premier candiderà Roma per l’Expo 2030. “Sarà l’occasione per riaffermare il comune sostegno all’Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari”, ha fatto sapere Parigi tramite una nota.

Boris Johnson/ Ex premier editorialista al Daily Mail: 600mila euro il compenso

Diversi i temi sul tavolo del bilaterale, a cominciare dall’attuazione del Trattato del Quirinale, ma anche varie questioni continentali in vista del Consiglio Europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno. Macron e Meloni si ritroveranno inoltre l’11 e il 12 luglio prossimo per il vertice della Nato che si terrà a Vilnus, in Lituania.

LA STORIA/ Sinigallia (Progetto Arca): il nostro forno a Calcutta per sfamare gli ultimi

Ultime notizie, youtuber TheBorderline chiudono canale video

Gli youtuber TheBorderline hanno deciso di chiudere il loro canale Youtube alla luce di quanto accaduto a sud di Roma, l’incidente fra la Lamborghini Urus e una Smart, che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni. In attesa che le indagini facciano il suo corso ed emerga tutta la verità, i TheBorderline hanno deciso di dire addio alle loro attività social, comunicando: “L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per la vittima”.

Immagini auguri buona Maturità 2023/ Video, foto, meme per Whatsapp e i social (20 giugno)

Quindi la conclusione: “I The Borderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima”. Il 20enne alla guida della Urus è accusato di omicidio stradale e lesioni.

Ultime notizie, la visita di Blinken in Cina

Si è tenuta nella giornata di ieri l’annunciata visita del Segretario di Stato americano Blinken a Pechino. Prima il colloquio con responsabile degli Esteri del Partito Comunista Cinese (Pcc) Wang Yi, quindi il vis a vis con il presidente Xi Jinping. La Cina ha fatto sapere che non farà “alcun compromesso” su Taiwan.

“Su questo tema, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni”, ha detto ancora Wang: “Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell’Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina e opporsi chiaramente all’indipendenza di Taiwan”. Il presidente Xi Jinping ha invece spiegato di essere fiducioso che la visita dia un “contributo positivo” al miglioramento delle relazioni fra i due Paesi. “Le interazioni tra Stati dovrebbero sempre essere basate sul rispetto reciproco e sulla sincerità. Spero che il segretario Blinken, attraverso questa visita, possa dare un contributo positivo alla stabilizzazione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti”, ha aggiunto Xi.

Ultime notizie, crollo di mutui e di compravendita case

E’ crollo di mutui e di compravendite immobiliari nel 2023. Complice l’inflazione e il rialzo continuo dei tassi di interesse, secondo il Consiglio nazionale dei notai alla fine del 2023 le operazioni immobiliari subiranno una contrazione del 10,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2022. Già nel primo bimestre si è registrata una discesa a livello nazionale del 2,7 per cento, anche se ci sono dei valori positivi come ad esempio “a Torino (+3,26%), Bologna (+2,88%), Bari (+1,14%) e Palermo (+2,11%)”.

Segno negativo invece Milano (-3,74%), Verona (-1,45%), Roma (-2,09%), Firenze (-5,28%) e Napoli (-14,9%). I notai fanno sapere che al termine di quest’anno “si immagina una riduzione del 17,1% per l’acquisto di prime case tra privati e del 16,1% di prime case da impresa”. Con il crollo delle compravendite calano anche i mutui, precisamente -23,56 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ultime notizie, ministro Nordio e la riforma della giustizia

Si parla di abolire l’abuso di uffici in quanto è un reato che non tutela i cittadini non si scredita il cittadino per cui gli illeciti sono altri, gli errori della pa devono essere comunque sanzionate. Intercettazione si deve tutelare il terzo che può essere coinvolto in modo malevolo. Una volta assolti non si può aprire il processo se non per reati più importanti. Il caso Enzo Tortora fa premere l’attenzione sugli errori giudiziari adesso per essere carcerati è necessaria un collegio di 3 giudici. Il provvedimento Nordio è contestato dal parlamento, il dibattito è molto acceso.

Ultime notizie, Berlusconi e incremento delle pensioni

Berlusconi voleva aumentare le pensioni minime a mille euro, dal 1° luglio c’è un primo spiraglio con lievi aumenti che andranno per la fine dell’anno a mille euro. Prosegue il confronto sul tema del lavoro. Novità per il Fisco con rateizzazione e riduzioni delle aliquote.

Ultime notizie, aumentano gli sbarchi

Aumentano gli Sbarchi dalla Libia e dalla Tunisia verso Lampedusa grazie alle buona condizioni del mare. Le traversate sono riprese a pieno ritmo. Il sindaco di Lampedusa vuole una legge speciale per tutelare gli immigrati ma anche i cittadini di Lampedusa che si trovano afflitti dal flusso migratorio continuo.

Ultime notizie, la piccola Kata

La bambina scomparsa non è stata ancora ritrovata, il padre parla con i magistrati mentre continuano le ispezioni nell’ex albergo occupato. Non è chiaro il motivo, tanto riserbo sulla vicenda, poco prima di sparire 9 giorni fa la bimba stava giocando con una bambina. Si esaminano le immagini di una telecamera privata presente sul retro dell’albergo.

Ultime notizie, medici in fuga dal servizio pubblico

Dieci mila medici stanno cercando di abbandonare il servizio sanitario pubblico per le sconcertanti condizioni di lavoro, tante ore di lavoro e stipendi bassi. Tuttavia, si ritiene che il servizio sanitario pubblico riuscirà a non subire ripercussioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA