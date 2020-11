ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: atteso un nuovo DPCM (1 Novembre)

Ultime notizie: secondo giorno consecutivo di record per il numero dei tamponi effettuati con 215.886, ma di pari passo crescono anche i contagi da coronavirus in Italia che toccano quota 31.758 nelle ultime 24 ore. Forte aumento anche dei decessi, con 297 morti, e delle terapie intensive che hanno fatto registrare un incremento di 97 ricoveri. Nel totale italiano al momento sono oltre 350mila i positivi. Tra le regioni la Lombardia si conferma quella con il maggior numero di casi, 8.919, seguita dalla Campania con 3.669 e dal Piemonte che resta sotto la soglia dei 3mila casi con 2.887. Con questi dati giornalieri il numero totale dei ricoveri presso i reparti ordinari sale a 17,996, mentre le persone attualmente in isolamento presso il proprio domicilio sono 331.577.

Ultime notizie, la morte di Sean Connery

Mondo del cinema in lutto: Sean Connery è morto. L’attore scozzese si è spento all’età di 90 anni. L’interprete, leggendario interprete dell’agente 007 James Bond, è morto oggi mentre si trovava alle Bahamas. Oltre al ruolo dell’iconica spia nata dalla penna di Ian Fleming, Connery aveva interpretato molti altri personaggi nel corso della sua carriera, tra i quali quello del professor Jones, padre di Indiana Jones, da lui chiamato “junior” e il film tratto dal romanzo di Umberto Eco, “Il nome della rosa”. Spaziando tra vari generi Sean Connery, che aveva vestito i panni di James Bond per 7 volte prima di lasciare il ruolo ai suoi successori, rappresentava uno degli attori più amati per fascino e carisma indiscutibili.

Ultime notizie: grande impresa di Sonego a Vienna

Continua la favola di Lorenzo Sonego all’Atp di Vienna: il tennista italiano, che ieri aveva battuto a sorpresa il numero 1 del mondo Novak Djokovic qualificandosi per la semifinale di oggi, ha confermato quanto di buono fatto vedere contro il giocatore serbo imponendosi in due set contro il britannico Daniel Evans. Sonego, entrato in tabellone come “lucky loser” dopo aver perso all’ultimo turno delle qualificazioni, se la vedrà nell’ultimo atto del torneo austriaco contro il tennista russo Rublev, che nell’altra semifinale si è imposto su Kevin Anderson. Per avere la meglio sul russo, probabilmente il giocatore più in forma del circuito, soprattutto su cemento indoor, servirà una prestazione sui livelli di quella espressa contro Djokovic. Sonego sarà in grado di ripetersi alzando il trofeo?



