Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, auto contro il corteo presidenziale USA: illesi Joe e Jill Biden

ULTIME NOTIZIE: AUTO CONTRO IL CORTEO PRESIDENZIALE USA

Nella serata di ieri, attorno alle ore 20 americane, a Wilmington, nel Delaware, un’auto si è scontrata contro il corteo presidenziale USA, all’uscita da un evento elettorale. Sia il presidente Joe Biden che la moglie, Jill, sono stati indirettamente coinvolti nell’incidente, rimanendo fortunatamente illesi nonostante la grande paura provata. Rimangono, per ora, ignote le cause dell’incidente.

Da quanto si apprende, l’incidente si è verificato poco dopo le ore 20 locali, poco dopo che il presidente USA Joe Biden aveva concluso un evento elettorale presso la sede della sua campagna, dove ha incontrato i suoi collaboratori. Improvvisamente, una berlina grigia con una targa locale ha colpito uno dei suv del convoglio presidenziale proprio davanti alla sede della campagna elettorale. Gli uomini del secret service del presidente Biden hanno immediatamente circondato l’auto, con le pistole puntate contro il conducente, che si è immediatamente arreso ed è stato arrestato. Né gli 007, né il presidente Biden hanno commentato l’accaduto, ma non si può escludere che nelle prossime ore verranno rese note le ragioni dietro all’incidente.

ULTIM’ORA OGGI: INCENDIO A CAMPOBASSO, MORTO UN BAMBINO

Nella notte, attorno all’una, a Campobasso, nella contrada Colle Calcare, è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione nella quale si trovavano quattro persone, un bambino di 9 anni, il fratellino di 12, la sorellina di 4 e la madre dei tre, 35enne. Il bambino di 9 anni a causa dell’ingente quantità di fumo respirato è morto asfissiato e si sono rivelati vani i tentativi dei Vigili del Fuoco di rianimarlo in loco. Le fiamme, tuttavia, sono state immediatamente spente, mentre la prima ipotesi sull’accaduto vuole che l’incendio si sia originato da un cortocircuito dell’impianto elettrico, ma sono ancora in corso le indagini del caso. Oltre al decesso del bambino di 9 anni, gli altri due fratelli e la madre sono in condizioni piuttosto gravi.

LE ULTIME NOTIZIE SULLE GUERRE IN UCRAINA E MEDIO ORIENTE

Continuano incessanti i combattimenti in Medio Oriente, nella Striscia di Gaza, ed in Ucraina, che vedono nel primo caso opposti Israele e Hamas e, nel secondo, Kiev e la Russia. Nella notte un bombardamento ha coinvolto il campo profughi di Nuseirat, a Gaza, causando almeno 25 morti, mentre risulta che anche quattro soldati israeliani siano stati uccisi nel corso delle operazioni terresti in territorio palestinese, portando il bilancio delle vittime all’interno dell’esercito a 126.

Per quanto riguarda l’Ucraina, invece, risulta che la Commissione europea stia iniziando a vagliare la legislazione ucraina al fine di promuoverne l’ingresso nell’Unione, sperando che nel frattempo l’Ungheria cambi la sua posizione. Contestualmente, il Ministero della Difesa di Kiev ha annunciato di aver sgominato le forze russe all’interno del villaggio di Terebreno, nella regione russa di Belgorod.

