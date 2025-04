Ultime notizie dagli Stati Uniti con un grave incidente si è verificato nella cittadina di Chatham, in Illinois, dove un’auto si è lanciata contro un edificio che ospitava un campo estivo frequentato da bambini e adolescenti: il veicolo ha sfondato la parete orientale della struttura, attraversandola completamente e uscendo dal lato opposto e lungo il tragitto ha travolto numerosi presenti. Le vittime sono quattro, tutte giovanissime – tra i 4 e i 18 anni – mentre altri ragazzi e accompagnatori sono rimasti feriti; alcuni sono in condizioni critiche, ricoverati d’urgenza negli ospedali più vicini.

Il conducente (un uomo la cui identità non è ancora stata resa nota) era solo a bordo e risulta illeso e attualmente si trova in ospedale, sotto osservazione, in attesa di accertamenti medici e psicologici; le autorità stanno valutando ogni ipotesi – guasto meccanico, malore o gesto volontario – e secondo le ultime notizie rilasciate dalla CNN, l’impatto è avvenuto nel campus estivo Ynot, dove si trovavano decine di partecipanti. La polizia ha ricevuto la segnalazione di un veicolo fuori controllo poco prima dell’incidente e ha raggiunto la zona in pochi minuti; ora l’intera dinamica è sotto indagine da parte della scientifica, con il supporto dell’FBI.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Carrara: muore un operaio in una cava di marmo

Ultime notizie dall’Italia, dove la cronaca riporta una nuova tragedia sul lavoro, questa volta a Carrara dove un operaio di 59 anni ha perso la vita in mattinata mentre manovrava un dumper, un grosso veicolo usato per il trasporto del marmo: secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si è improvvisamente ribaltato e ha travolto il lavoratore, poi precipitato in una scarpata tra i detriti. I soccorsi sono arrivati in tempi rapidi – 118 e Vigili del Fuoco – ma l’uomo era già deceduto al loro arrivo; l’elisoccorso, allertato inizialmente, è stato fatto rientrare.

Le ultime notizie confermano che l’incidente è avvenuto all’interno di una cava gestita da una cooperativa locale e che sono in corso accertamenti da parte della ASL e dell’Ispettorato del lavoro per verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste; nel frattempo, le organizzazioni sindacali hanno espresso profondo cordoglio, denunciando ancora una volta la carenza di controlli efficaci in settori considerati ad alto rischio.

Ultime notizie, tregua temporanea annunciata da Putin: Kiev chiede un mese di stop

Ultime notizie dal fronte russo-ucraino – Vladimir Putin ha annunciato una sospensione temporanea delle operazioni militari, in occasione del Giorno della Vittoria, dal 8 al 10 maggio; ma il governo ucraino ha già fatto sapere che una tregua di soli tre giorni non è sufficiente e ha rilanciato chiedendo un mese di cessate il fuoco, con inizio immediato.

La proposta di Mosca arriva in un momento di intensi movimenti militari lungo i confini della NATO – secondo il Wall Street Journal – la Russia starebbe infatti rafforzando le proprie postazioni in diverse aree strategiche: si parla di nuovi contingenti, mezzi pesanti e ristrutturazioni delle basi vicine alla Polonia e ai Paesi baltici. Le ultime notizie da Kiev segnalano un aumento delle tensioni anche nel Donbass, dove gli scontri non si sono mai realmente interrotti e nel frattempo, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha ribadito che la Crimea non è negoziabile, ribadendo che ogni tavolo diplomatico dovrà partire dal riconoscimento della sovranità russa sull’intera penisola.

Ultime notizie, blackout colpisce Spagna, Francia e Portogallo: caos a Madrid e Siviglia

Un vasto blackout ha colpito ieri il sud-ovest dell’Europa, coinvolgendo gran parte della Spagna, del Portogallo e alcune aree della Francia meridionale: secondo le ultime notizie, il guasto è avvenuto poco dopo mezzogiorno, interrompendo la fornitura elettrica a milioni di utenti e paralizzando trasporti, comunicazioni e servizi urbani essenziali. A Madrid, la metropolitana ha fermato numerose linee e i semafori hanno smesso di funzionare, provocando ingorghi e ritardi su tutto il perimetro cittadino.

Anche a Siviglia, i disagi sono stati pesanti – numerosi ospedali hanno attivato i generatori d’emergenza – mentre le attività commerciali hanno abbassato le saracinesche; secondo fonti del governo spagnolo, non si esclude che possa trattarsi di un attacco informatico o di un sabotaggio infrastrutturale, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali. Le ultime notizie parlano di una ripresa parziale del servizio elettrico, ma le autorità raccomandano prudenza e invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari.

Ultime notizie, Conclave fissato per il 7 maggio: in forse la partecipazione del Cardinale Becciu

Ultime notizie dal Vaticano – è stata ufficializzata la data del Conclave: l’inizio delle votazioni per l’elezione del nuovo Papa è previsto per il 7 maggio. La Cappella Sistina è in fase di allestimento e sono in corso i “Novendiali” (le nove giornate liturgiche che accompagnano la morte del Pontefice) nel frattempo, si intensificano le voci sulla possibile esclusione del cardinale Giovanni Angelo Becciu, coinvolto in precedenti vicende giudiziarie che potrebbero compromettere la sua presenza al voto.

Le ultime notizie confermano che al momento non è stata presa una decisione definitiva e la questione è in esame presso il Collegio dei Cardinali; intanto, l’afflusso di fedeli alla tomba di Papa Francesco non si arresta e sono già oltre 70.000 le persone che hanno reso omaggio, con lunghe file e momenti di raccoglimento.

Ultime notizie, Monreale: confessa uno dei killer, indagato anche un secondo giovane dello Zen

Ultime notizie da Monreale – Salvatore Calvaruso, 19 anni, ha confessato di aver partecipato all’agguato armato avvenuto sabato sera in piazza: l’attacco ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento di altri due, e ha sconvolto l’intera cittadina. Il ragazzo è accusato di strage e porto abusivo d’arma, durante l’interrogatorio, ha poi deciso di non rispondere ad altre domande.

Secondo quanto riferito dalle ultime notizie diffuse dalla Procura, gli investigatori stanno ora analizzando la posizione di un secondo sospettato – anch’egli residente nel quartiere Zen di Palermo – che potrebbe aver avuto un ruolo attivo nella sparatoria; sul luogo sono stati recuperati 18 bossoli, provenienti da almeno due armi diverse e la polizia non esclude legami con dinamiche di microcriminalità locale ma sta anche valutando altre piste, inclusi eventuali contrasti legati a precedenti personali.