ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: autocertificazione per Natale (6 Dicembre)

Ultime notizie: numeri in leggero miglioramento quelli dell’ultimo bollettino coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sono 21.052 su 194.984 tamponi eseguiti, con il tasso di positività in calo rispetto a venerdì assestatosi al 10,7%. In calo anche i decessi: ieri 662, così come diminuzione importante dei ricoveri nei reparti ordinari, – 1042, e in quelli di terapia intensiva, – 50. Venerdì i nuovi casi erano stati 24.099 con 212.741 tamponi, i morti 814. Il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia in Italia sale a quota 59.514 persone, mentre si registrano 23.923 guariti. Per quanto riguarda i dati riferiti delle singole regioni, il maggior numero di casi è stato registrato in Veneto, con 3.607, seguita dalla Lombardia con 3.158 e dall’Emilia Romagna con 1,964. Anche Puglia e Piemonte sono sotto quota 2mila casi con rispettivamente 1,884 e 1,456.

Il Viminale ha diramato una circolare, destinata a tutte le prefetture italiane, nella quale si dettano le linee guida da applicare durante le prossime festività natalizie, secondo quanto stabilito dall’ultimo Dpcm del 3 dicembre. Sarà un Natale per certi versi blindato quello del 2020, con le forze dell’ordine allertate per un controllo a tappeto, specialmente riguardo agli spostamenti delle persone tra i vari comuni e da una Regione all’altra. Nella circolare sono state elencate tutte le situazioni definite “di necessità” che possono permettere l’uscita dal proprio comune di residenza nelle giornate del 25 e 26 dicembre ed il 1 gennaio. Per gli italiani che rientrano dall’estero ci sono due possibilità, quella della quarantena e quella del tampone immediato. Il ministero dell’Interno ha voluto ricordare a tutti i prefetti l’importanza di porre la massima attenzione e controllo delle autocertificazioni. Le principali arterie del traffico italiano saranno attentamente presidiate.

Fra’ Leonardo Grasso ucciso: bruciato vivo nel sonno da un ospite della sua comunità. Choc a “La Tenda di San Camillo”, comunità di recupero di tossicodipendenti e di assistenza di persone colpite da Aids a Risposto, in provincia di Catania. La struttura è stata incendiata la notte scorsa e tra le fiamme è stato rinvenuto il religioso 78enne. Secondo gli investigatori l’incendio è di natura dolosa e potrebbe essere stato appiccato per coprire l’omicidio del frate. Le indagini sul caso sono condotte dai carabinieri di Giarre e del Sis di Catania. All’interno della Tenda di San Camillo si trovavano altre sei persone, che sono rimaste illese.



