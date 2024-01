Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Autonomia differenziata: Senato approva il Ddl Calderoli

Il Senato della Repubblica ha approvato nelle scorse ore il Decreto Legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. Come ricorda il sito di RaiNews ora il provvedimento dovrà passare alla Camera prima dell’eventuale approvazione definitiva. La riforma è a firma Lega e consegna alle Regioni maggiori possibilità di intervento in ben 23 diversi ambiti, come ad esempio salute, istruzione, ma anche ambiente e infrastrutture.

Un’approvazione che ha spaccato in due la politica, con l’Opposizione che ha bocciato in toto la stessa. Contrario anche l’ex presidente della Consulta, Ugo De Siervo, che ai microfoni di Repubblica ha parlato di “una riforma parziale e impugnabile davanti alla Corte, in cui a perdere sono solo gli italiani”. E ancora “è una riforma solo parziale, che amplia la possibilità di estendere i poteri di alcune Regioni, ma senza modificare le altre norme costituzionali che già esistono”.

Si terranno nella giornata di oggi i funerali dell’immenso Gigi Riva, il più grande bomber della nazionale italiana di sempre. Ieri è stata allestita la camera ardente presso lo stadio di Cagliari Unipol Domus, vista la folla che è accorsa per dare un omaggio al grandissimo campione del pallone, bomber dello storico scudetto scomparso due sere fa all’età di 79 anni dopo un malore.

Oggi pomeriggio, nella Basilica di Bonaria, sempre in quel di Cagliari, i funerali, decisione che, come scrive Sportmediaset, è stata presa dai famigliari insieme al Comune e alla Prefettura durante una riunione di ieri mattina. La scelta di celebrare i funerali presso la basilica di Bonaria la si deve per via della valenza anche simbolica dello stesso luogo, nonché per la necessità di dover accogliere migliaia di persone che occorreranno nel capoluogo sardo per salutare Rombo di Tuono. Prima della Camera Ardente la salma di Gigi Riva si trovava presso l’ospedale Brotzu dove è morto.

Ultime notizie, Tajani: “Nostre navi autorizzate ad aprire il fuoco”

Il vice premier, ministro degli esteri, Antonio Tajani, parlando a RaiNews 24, si è soffermato sulla crisi del Mar Rosso dicendo: “L’Italia sta già proteggendo le navi. Però noi vogliamo allargare la zona di competenza della missione europea. Oggi le nostre navi militari hanno il compito non solo di scortare ma di difendere, quindi sono autorizzate anche ad aprire il fuoco o ad abbattere missili o droni. Non solo scorta, ma difesa militare attiva”.

Il noto esponente di Forza Italia ha poi spiegato che gli houthi “stanno attaccando le navi mercantili perché sono alleati dall’Iran e vogliono acquisire credibilità verso Teheran”, aggiungendo che la missione dell’Ue in Mar Rosso “non sarà contro l’Iran ma servirà a proteggere i mercantili”. E ancora: “L’Italia sta facendo di tutto per favorire una de-escalation per cercare di far sì che il conflitto non diventi un conflitto regionale. Noi stiamo spingendo per una soluzione due popoli due stati. Non possono essere i criminali Hamas a governare il futuro” del popolo palestinese.

Ultime notizie, Paola Ferrari: “Ho un altro piccolo tumore”

La nota giornalista sportiva e conduttrice, Paola Ferrari, ha svelato di aver un nuovo piccolo tumore. Parlando a Storie di donne al bivio, programma di Monica Setta in onda giovedì 25 gennaio su Rai Due, ha spiegato: “Ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”.

E ancora: “È un carcinoma a cellule basali, sempre sul viso. L’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo”. Paola Ferrari ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Dobbiamo fare prevenzione, sempre. La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un’angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne”.

Ultime notizie, Jannik Sinner raggiunge la semifinale agli Australian Open

Battendo in tre set il russo Rublev il tennista azzurro si è qualificato per le semifinali degli Australian Open in corso a Melbourne. Sinner ha portato a casa il match comandando sempre ed ha avuto un solo momento di difficoltà, nel tie break del secondo set. In quel momento il tennista italiano si è trovato in svantaggio per 1 – 5, ma ha saputo controbattere e ribaltare il risultato a suo favore finendo per aggiudicarsi il set.

Sinner sino a questo momento è riuscito a fare percorso netto aggiudicandosi tutti i set disputati. Ora per lui arriva il match più difficile, quello con il numero uno della classifica ATP, Nole Djokovic, che in precedenza si era imposto sull’americano Fritz per 3 set a 1. Per Sinner sarà un esame di grande difficoltà, ma nelle ultime gare è riuscito a battere per ben due volte il serbo, prima nel round robin delle finali ATP a Torino e poi nella finale di Coppa Davis che proprio grazie a lui l’Italia ha conquistato per la seconda volta.

Ultime notizie, le nomination per gli Oscar 2024

Sono state diramate le nomination per l’edizione 2024 dei Premi Oscar con il film italiano intitolato “Io capitano” diretto da Matteo Garrone è tra i cinque film candidati alla statuetta per il miglior film estero.

Tra le altre nomination spiccano le 13 che sono state assegnate al film Oppenheimer, ed anche il fatto che, in assoluto per la prima volta, a contendersi la statuetta per la migliore regia saranno tre donne, Justine Triet, Celine Song e Greta Gerwig. Il film di Garrone recentemente era stato premiato alla Mostra del cinema di Venezia. La cerimonia di premiazione dei vincitori dei vari premi si terrà il prossimo 10 marzo e a presentarla è stato designato Jimmy Kimmel.

Ultime notizie, giallo nel cortile di una scuola di Roma dove è stato trovato un cadavere

Nel cortile di una scuola della capitale, nel quartiere Trionfale, è stato trovato il cadavere di un ragazzo ventenne che presentava una ferita alla testa. A trovare il cadavere, al momento dell’uscita dalla scuola, è stato un impiegato dell’istituto scolastico che lo ha notato su una rampa dalla quale si accede agli scantinati dell’edificio.

L’allarme, che ha portato sul posto gli agenti di polizia oltre ai sanitari del 118, è scattato alle 11.30 del mattino, ma per il ragazzo non ci sono state possibilità di soccorso. Gli investigatori stanno vagliando le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza è non si esclude nessuna ipotesi. Per accertare l’ora della morte del ragazzo si farà ricorso alla autopsia.

Ultime notizie, A Enna nel pomeriggio ucciso un imprenditore

Gaetano Menzo, 58enne imprenditore edile, è stato ucciso ieri pomeriggio all’interno della sua abitazione a Enna, e la polizia sta dando la caccia al figlio 22enne. A trovare il corpo della vittima è stato il fratello che lavora nell’impresa edile. La morte dovrebbe essere avventa dopo una lite della quale non si conoscono i motivi. Il figlio della vittima, Matteo, è fuggito di casa, e alcune persone lo hanno notato fuori dalla casa. Le forze dell’ordine hanno piazzato dei posti di blocco sulle strade ed hanno effettuato controlli aia alla stazione ferroviaria che a quella dei pullman.











