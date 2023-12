Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, autopsia Giulia Cecchettin: è morta dissanguata

Si è svolta ieri mattina, presso l’università di Padova nell’ufficio di Anatomia Patologica, l’autopsia sul cadavere di Giulia Cecchettin, nella quale è stato stabilito che la ragazza era già morta subito dopo la lite con l’ex fidanzato Filippo Turetta. La morte è avvenuta per dissanguamento causato dal taglio dell’aorta e quando la ragazza è stata abbandonata vicino al lago di Bracis era già morta.

Giulia Cecchettin, la nonna: “Non provo odio per Filippo Turetta”/ “Siamo chiusi in una bolla di dolore”

Ultime notizie, ripresa la guerra Israele-Hamas

La guerra fra Israele e Hamas è purtroppo ripresa dopo che non è stato trovato un accordo su una nuova tregua. Scaduta l’intesa, alle ore 6:00 di ieri mattina, sono riprese le ostilità. Il Wall Street Journal, citando fonti egiziane, aveva dato la notizia di una nuova tregua, ma evidentemente è sfumata in extremis, di conseguenza sono riprese le ostilità dopo il cessate il fuoco. “Per i bambini che ancora non sono tornati. Per gli uccisi che non torneranno più. Perché gli orrori del 7 ottobre non si ripetano mai più. Dobbiamo tornare a martellare Gaza con tutta la forza, distruggere Hamas e ritornare stabilmente a Gaza. Senza compromessi. Senza ‘intese’. Con tutta la nostra potenza possibile”, il duro commento del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar ben Gvir, leader del partito di estrema destra ‘Potere ebraico’, via X, riferendosi ai bombardamenti di ieri. Il ministro degli esteri, Tajani, ha invece spiegato: “Purtroppo c’è un peggioramento della situazione tra Israele e Hamas. Dopo il cessate il fuoco speravamo si potesse prolungare, abbiamo tutti insistito perché ci fosse ancora qualche giorno per permettere gli aiuti ai civili di Gaza. Ma evidentemente Hamas con l’attentato di ieri e il lancio di razzi stamane ha voluto far capire chiaramente che non c’è possibilità di dialogo”. Tajani ha però aggiunto che “il dialogo internazionale continua ma non è facile, speriamo che si possa risolvere la questione ostaggi”.

Filippo Turetta, interrogatorio di 9 ore con i pm/ L'omicidio di Giulia Cecchettin: “Mi è scattato qualcosa”

Il conflitto tra Israele ed Hamas è ripreso dopo la fine della tregua e gli scambi di prigionieri, e Netanyahu ha dichiarato che la guerra andrà avanti fin quando Hamas non sarà stato distrutto. Con la fine della tregua sono ripresi anche i lanci di razzi verso le aree nel sud di Israele e quelli delle bombe su Gaza che avrebbero procurato circa 100 morti nel territorio della striscia. Secondo Netanyahu, da parte di Hamas non è stato rispettato l’obbligo del rilascio di tutte le donne che venivano tenute in ostaggio. Lo stop ai combattimenti si è protratto per 7 giorni e dopo la fine si sono avuti anche degli attacchi da parte degli Hezbollah libanesi, che hanno dichiarato che il fronte di guerra a nord di Israele resterà aperto. Anche la valico di Rafah gli aiuti sono stati bloccati e le ambulanze restano in attesa di poter trasportare i feriti. Egitto e Qatar stanno ancora lavorando per cercare di ripristinare la tregua e far arrivare ancora camion con aiuti umanitari. nella regione interessata dai combattimenti la situazione sanitaria è resa sempre più difficile dalla carenza di acqua, viveri e medicinali.

BREUIL-CERVINIA/ "Prima di fare pasticci, sanno cos'è successo a Verbania-Intra-Pallanza?"

Ultime notizie, il ministro Crosetto torna a parlare della magistratura

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, torna a parlare della magistratura e lo ha fatto in Aula a seguito di una interpellanza alla Camera dopo le sue precedenti dichiarazioni. “Sono profondamente colpito dal tentativo di mistificazione delle mie parole – ha detto, come si legge su TgCom24.it – non ho detto che a me raccontano di incontri segreti, di cospirazioni. Do lettura di alcuni interventi pubblici che io reputo gravissimi sulla questione giustizia. Io ho totale fiducia nella magistratura ma so discernere, mi riferisco ad alcune cose pubbliche che ho sentito in cui qualcuno ha parlato di una magistratura che deve avere ‘una fisiologica funzione antimaggioritaria a tutela dei diritti'”.

E ancora: “Io ho trovato alcuni magistrati, ho sentito esponenti di Area, che vedono nel governo un attacco alla magistratura, quasi che non voglia farla lavorare. C’è chi ha detto che il ruolo della magistratura deve essere quello di riequilibrare la volontà popolare. Ma chi ha responsabilità deve essere terzo: pensate se questa frase l’avesse pronunciata un generale o un prefetto”. Crosetto si è poi rivolto a Della Vedova che ha chiesto delle prove, e il ministro ha replicato: “Stia tranquillo, quando ho elementi per denunciare vado a denunciare. In questo caso era una cosa molto più semplice: una riflessione da fare in questo luogo. Poi parleremo anche di altri numeri che non sono quelli dello scontro fra politica e magistratura: di 30.778 innocenti finiti in manette negli ultimi vent’anni, tutti sconosciuti; parleremo delle scarse dotazioni che hanno i magistrati per fare il loro lavoro. Se volete che venga verrò mille volte in Parlamento, non ho nulla da cui difendermi, l’unica cosa che chiedo è il rispetto dovuto a storia e persone”.

Ultime notizie, Giorgia Meloni alla Cop 28

Come da programma è intervenuta ieri la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, alla Cop 28 attualmente in corso a Dubai. Dopo le dure dichiarazioni del segretario dell’Onu Antonio Guterres: “La terra brucia e proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale. Il destino dell’umanità è in bilico”, il premier tricolore si è soffermata in particolare sul cibo e l’alimentazione: “Vogliamo essere impegnati anche nella sicurezza e incolumità alimentari, non solo dunque alimenti per tutti ma assicurare alimenti sani per tutti. Questo significa che non vogliamo considerare la produzione alimentare come sopravvivenza ma un mezzo per vivere una vita sana e il ruolo della ricerca è essenziale in questo contesto, tuttavia non per produrre alimenti in laboratorio e magari andare verso un mondo in cui i ricchi possono mangiare alimenti naturali e gli alimenti sintetici sono destinati ai poveri con impatti sulla salute che non possiamo prevedere, non è questo il mondo che voglio vedere”.

Ultime notizie, la morte di Marcello Marziali

Marcello Marziali, 84enne interprete del personaggio di Gino Rimediotti nella serie del “Barlume”, nella quale era uno dei 4 vecchietti investigatori, è morto nella sua casa di Livorno all’età di 84 anni. Ragioniere di professione, Marziali era approdato alla carriera di attore negli anni della maturità ed oltre alla fiction di Sky aveva lavorato anche in alcuni film di Garrone e Sorrentino. A Livorno, Marziali era stato anche un attore del vernacolo molto apprezzato. Marziali interpretava la parte dell’ex postino, dal carattere irascibile e molto tirchio. Ha recitato anche nei tre nuovi episodi della fiction che andranno in onda nel prossimo mese di gennaio.

Ultime notizie, tragico scontro tra due auto a Rieti

Nello scontro avvenuto nella tarda serata di giovedì a Rieti tra due auto è morta la 17enne Noemi Roberti, mentre sono feriti in modo gravissimo altri 3 giovani tra i quali il fidanzato della ragazza, che al momento dello scontro stava guidando, la cugina della vittima, appena 14enne, ed un amico del guidatore. La notizia è rimbalzata stamani sui social e anche nella scuola frequentata dalla vittima è stato effettuato un minuto di silenzio. I feriti sono stati trasportati urgentemente all’ospedale di Rieti, mentre sul posto arrivavano gli agenti per cercare di chiarire le cause dello scontro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA