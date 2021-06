ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: autopsia per i ragazzi uccisi sul lago (22 giugno)

Nel bollettino del coronavirus arriva il dato più basso di contagi dallo scorso 18 agosto . A fronte di 81,752 tamponi effettuati, i nuovi casi sono stati 495, con un tasso di positività che resta stabile allo 0,6%, mentre i decessi scendono a quota 21. In due regioni non sono stati registrati nuovi casi, mentre per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, sono in calo di 4 unità per le terapie intensive e di 54 unità per i reparti ordinari. Sulla base di questi dati i nuovi totali sono 385 i ricoverati in terapia intensiva e 2.390 quelli dei reparti ordinari. A livello regionale tutte le regioni sono rimaste sotto quota 100 casi, con la Sicilia a 85 e la Lombardia a 83, seguite da 81 nuovi casi in Emilia Romagna e 71 nel Lazio. Sotto quota 50 la Toscana che si ferma a 45, e la Campania, 31. In aumento il numero dei guariti incrementato di 11.320 unità, anche a causa di alcuni ricalcoli regionali. Le persone contagiate attualmente sono in totale 76.853, dei quali 74.078 in isolamento domiciliare.

Ultime notizie, la donna accoltellata a Tortolì esce dal coma e chiede del figlio

Dopo circa 40 giorni dall’accoltellamento da parte dell’ex compagno, una 51enne di Tortolì, in provincia di Nuoro, è uscita dal coma, e per prima cosa ha chiesto notizie del figlio. Purtroppo per Paola Piras, il 19enne Mirko è morto cercando di difenderla dall’accoltellamento da parte di Masih Shahid. La donna, che non è ancora fuori pericolo, ha fatto dei passi importanti sulla strada della guarigione, ed ancora non conosce la verità sulla fine del figlio che in questi giorni avrebbe dovuto affrontare l’esame di maturità.

Ultime notizie, autopsia per i cadaveri di Umberto e Greta morti sul Lago di Garda

Le indagini sull’incidente in barca che ha portato alla morte di Greta Nedrotti e di Umberto Garzarella, avvenuto tra sabato e domenica scorsi stanno proseguendo e sui loro corpi sarà eseguita una autopsia. Lo schianto che ha causato la morte nelle acque del lago di Garda, nelle vicinanze di Salò, deve essere ancora ricostruito, ma la Procura ha disposto che i due turisti tedeschi, attualmente indagati a piede libero, siano sottoposti ad un test tossicologico. Le accuse nei loro confronti sono di omicidio colposo e di mancato soccorso. Il motoscafo dei turisti tedeschi al momento del rientro al centro nautico, avvenuto alla mezzanotte, aveva sulla chiglia dei segni molto chiari compatibili con la teoria dell’incidente.

Ultime notizie, arriva il caldo sull’Italia

L’arrivo della stagione estiva porterà sul territorio italiano una ondata di caldo. Nei prossimi giorni infatti, il protagonista della situazione atmosferica sarà l’anticiclone africano, che porterà dal Sahara delle temperature che arriveranno fino ai 45 gradi di temperatura. Questo caldo sarà presente soprattutto nelle regioni meridionali italiane, ma anche tutte le altre vedranno una risalita della colonnina di mercurio, con temperature che in Emilia Romagna potrebbero arrivare a 37°C ed in Veneto e Lombardia a 36°C.

Ultime notizie, i risultati delle primarie del centrosinistra

Si sono svolte le consultazioni per la scelta dei candidati del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Roma e Bologna che si terranno in autunno. A Roma si è imposto l’ex ministro Roberto Gualtieri, che ha avuto circa il 60% dei voti, mentre a Bologna a rappresentare il centrosinistra ci sarà Matteo Lepore, che dopo la vittoria ha precisato che la sua lista sarà per metà “rosa” e che non esclude possibilità di accordo con il M5S.

