Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ballottaggi elezioni amministrative: l’ultima tornata

Nella giornata di ieri, domenica 28 maggio 2023, si è votato per i ballottaggi dopo le elezioni amministrative del 21-22 maggio 2023. Oggi si chiuderà alle ore 15:00 la tornata elettorale che decreterà i nuovi sindaci dopo l’incertezza durante la precedente votazione. In totale sono state coinvolte poco più di 1,3 milioni di persone per i ballottaggi di 41 comuni, nonché per il primo turno delle elezioni comunali in Sicilia e Sardegna.

I 7 capoluoghi di provincia in cui si vota sono Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi, oltre che 128 comuni siciliani fra cui quelli di Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania, e 39 paesi della Sardegna. Subito dopo la fine delle votazioni partirà lo spoglio, con l’esito delle elezioni che è atteso nella serata odierna.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Ucraina

E’ iniziato da poche ore il giorno di guerra in Ucraina numero 460. Nella giornata di ieri ancora numerose esplosioni a Kiev dove la difesa aerea è stata costretta ad entrare in azione, abbattendo una cinquantina di droni dell’esercito di Mosca. Ieri ha parlato nuovamente il presidente ucraino Zelensky, che ha spiegato: “Chiunque lavori con Mosca sarà bloccato dalle sanzioni. E la Russia perderà tutto, insieme a coloro che in qualche modo cercano di aiutarla con il terrore”.

Anche Mosca è uscita allo scoperto tramite il ministro degli esteri Lavrov, che ha commentato l’invia di caccia F-16 occidentali forniti a Kiev: “Stanno giocando col fuoco – ha detto – Certamente si tratta di un’escalation inaccettabile”. Da segnalare infine il nuovo messaggio video da parte del presidente bielorusso Lukashenko, storico alleato di Mosca.

Ultime notizie, USA evitano default: trovato accordo Biden-Repubblicani

Gli Stati Uniti sono riusciti ad evitare il default dopo l’accordo raggiunto nella giornata di ieri fra il presidente americano Joe Biden e i repubblicani. Secondo quanto riferito da fonti della Casa Bianca, si parla di un'”intesa di principio” che prevede l’innalzamento del tetto del debito per i prossimi due anni in cambio di tagli al programma dell’amministrazione, così come già si mormorava negli scorsi giorni.

A questo punto si attende l’approvazione del piano del congresso prima del 5 giugno, il termine ultimo comunicato dalla segretaria al tesoro Janet Yellen. “Questa sera (ieri ndr) io e lo Speaker McCarthy abbiamo raggiunto un accordo sul tetto del debito Usa”, le parole del presidente americano Joe Biden in una nota, aggiungendo che si tratta di “un compromesso e quindi non tutti otterranno quello che volevano”. Il presidente ha anche spiegato che l’intesa “è una buona notizia per gli americani”. McCarthy ha aggiunto: “Dopo settimane di negoziati siamo arrivati ad un accordo che beneficerà i cittadini americani. C’è ancora molto lavoro da fare ma voteremo l’intesa mercoledì”.

Ultime notizie, 4 ragazzi morti per incidenti stradali in Umbria

Nelle ultime ore due incidenti stradali avvenuti in Umbria hanno causato la morte di 4 ragazzi. Entrambi gli incidenti sono avvenuti su strade della provincia di Perugia. Tre dei ragazzi sono morti in un incidente sul raccordo Siena – Bettolle nelle prime ore di questa mattina. I tre si trovavo a bordo di un’auto insieme ad un quarto ragazzo che è uscito con gravi ferite ed è ricoverato attualmente in ospedale nel capoluogo regionale e in prognosi riservata.

La Ford Fiesta sulla quale si trovavano è volata in un campo andando dritta su una curva, ed è atterrata rovesciandosi. L’altro incidente è avvenuto nelle vicinanze di Gubbio e il morto è Alessio Gigli, 25enne che si trovava da solo a bordo della propria auto che è precipitata da un cavalcavia per cause ancora da accertare. Il giovane, che lavorava come elettricista, era un grande appassionato di moto.

Ultime notizie, elezioni amministrative in Spagna

Sono 35 milioni gli spagnoli che si sono recati alle urne nella giornata di ieri per le elezioni amministrative nel paese iberico. Le elezioni riguardano i rinnovi delle amministrazioni di 12 regioni, escluse alcune che hanno lo status di “autonome”, ed anche di più di 8.000 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale, compreso quello della capitale, Madrid.

Si tratta di un voto che ha valore solo come amministrativo, ma sarà comunque un test importante a livello nazionale per il Premier Sanchez, in quanto tra appena 7 mesi gli spagnoli saranno di nuovo chiamati a votare, questa volta per eleggere l’assemblea legislativa, nel mese di dicembre. Le urne sono state aperte alle 7.00 di stamani e si chiuderanno alle 20.00 quando inizieranno ad affluire i primi dati parziali.

Ultime notizie, la giornata sportiva

La giornata sportiva di ieri è stata molto importante con la chiusura del Giro d’Italia che ha visto il successo dello sloveno Roglic che ha preceduto il gallese Thomas, mentre il terzo posto è stato conquistato da Almeida. L’ultima tappa, quella di Roma, è stata vinta in volata da Cavendish che nel corso del Giro ha annunciato il suo ritiro alla fine di questa stagione agonistica.

Oggi si è disputato anche il Gran Premio di Monaco della Formula 1, nel quale il successo è andato, come previsto, al capofila del mondiale, Max Verstappen su red Bull, che ha preceduto Fernando Alonso ed Ocon. Per il pilota olandese si tratta della fuga in classifica, mentre le due Ferrari guidate da Leclerc e da Sainz, si sono classificate rispettivamente al sesto ed all’ottavo posto. Una gara che ha visto tante emozioni con la pioggia ed incidenti vari. Oggi si è aperto anche l’importante torneo di tennis del Roland Garros che vede la partecipazione di molti tennisti italiani tra i quali Jannick Sinner. In serata, infine, la sfida fra Juventus e Milan vinta per uno a zero dai rossoneri.











