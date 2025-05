Ultime notizie dalla Romania: si accende la sfida politica nel Paese, che si avvia a un ballottaggio presidenziale dal sapore europeo o – secondo molti – antieuropeo con Nicusor Dan, attuale sindaco della capitale Bucarest e sostenitore delle riforme in linea con Bruxelles che ha superato di misura Crin Antonescu, storico volto della coalizione di governo.

CAOS MEDIO ORIENTE/ Dalla Siria agli Houti, perché Israele non ha ancora rinunciato a colpire l’Iran

Un risultato inatteso, frutto anche dell’astensionismo diffuso e dell’alta affluenza solo nelle grandi città e Dan affronterà ora George Simion – nazionalista, fondatore del partito Aur e dichiaratamente filo-Trump in un duello che oppone due visioni opposte della Romania: da un lato, l’integrazione europea e la modernizzazione amministrativa, dall’altro, una spinta identitaria che punta al recupero di una sovranità più marcata.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, raid israeliani a Gaza: 31 morti tra cui donne e bambini (2 maggio 2025)

Ultime notizie dai seggi: con il 99% delle schede scrutinate, Simion ha ottenuto il 40,5% dei consensi, mentre Dan – forte di una rimonta nelle aree urbane – ha raggiunto il 20,9% distanziando Antonescu di appena 0,6% e tra due settimane, i cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne: l’esito si preannuncia incerto, con il Paese sempre più polarizzato tra europeismo e sovranismo.

Ultime notizie, tragedia a Bergamo: 26enne ucciso durante una rissa tra tifosi

Ultime notizie da Bergamo: la città è sotto shock dopo una notte di violenza legata al calcio, culminata nella morte di Riccardo Claris, 26 anni – tifoso dell’Atalanta – accoltellato al termine di una lite tra ultras. Secondo le ricostruzioni fornite dagli inquirenti, tutto è iniziato da una provocazione all’interno di un locale situato nei pressi dello stadio Gewiss: da lì, il litigio si è trasformato in una vera e propria caccia all’uomo. Jacopo De Simone, 19 anni – simpatizzante dell’Inter – avrebbe colpito Claris con due fendenti alla schiena in un gesto che, secondo quanto riferito dallo stesso ragazzo, sarebbe stato compiuto per difendere il fratello coinvolto nella rissa.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Odessa colpita dai droni russi: almeno due morti e 15 feriti (1 maggio 2025)

Ultime notizie raccolte dagli investigatori parlano di una dinamica brutale, avvenuta sotto gli occhi attoniti di alcuni residenti svegliati dalle urla: le ambulanze sono arrivate rapidamente, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Ultime notizie, missile Houthi su Tel Aviv: sei feriti e minacce di ritorsione

Ultime notizie dal Medio Oriente: un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi ha colpito in pieno l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, provocando sei feriti e il panico tra i passeggeri. L’ordigno, dotato di tecnologia supersonica – e verosimilmente fornito dall’Iran – ha superato le difese del sistema Iron Dome, colpendo in un momento di forte tensione tra Israele e i gruppi armati filo-iraniani attivi nella regione.

Dopo l’impatto, il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato che “Israele risponderà con decisione a questo atto di terrorismo internazionale” un annuncio che fa temere nuove rappresaglie, specialmente nelle aree già colpite dai bombardamenti delle settimane precedenti; ultime notizie da fonti aeroportuali indicano che il traffico aereo è ripreso – anche se con forti limitazioni – e che diverse compagnie hanno preferito sospendere i voli per motivi precauzionali.

Ultime notizie, femminicidio a Settala: arrestato il padre grazie alla figlia di 10 anni

Ultime notizie da Settala (hinterland milanese) con un altro caso di femminicidio con protagonista una famiglia marocchina, già seguita dai servizi sociali: Khalid Achak, 50 anni, ha ucciso la moglie Amina Sailohui con numerose coltellate inferte al torace e alle braccia, in una scena che – secondo i carabinieri – è stata documentata dalla testimonianza della figlia di 10 anni, che ha avuto la lucidità di chiamare il 112.

L’uomo, trovato in stato confusionale accanto al cadavere, ha ammesso il gesto spiegando, confusamente, che si trattava di una lite degenerata; ultime notizie raccolte dalle forze dell’ordine raccontano di un contesto familiare segnato da continui episodi di violenza domestica, mai davvero affrontati dalla giustizia nonostante le denunce precedenti della vittima.

Ultime notizie, Conegliano trionfa nella Coppa CEV: podio tutto italiano

Ultime notizie dallo sport: trionfo azzurro in Europa grazie alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha conquistato la Coppa CEV femminile battendo in finale la squadra toscana della Savino Del Bene Scandicci con un secco 3-0. L’incontro si è svolto a Istanbul e ha visto le venete dominare in ogni fondamentale, trascinate dalle stelle Egonu e De Gennaro. Daniele Santarelli, coach della formazione campione, ha esaltato “l’unione e il carattere di un gruppo che ha riscritto la storia della pallavolo femminile italiana”.

Ultime notizie dalla federazione confermano che anche Milano ha raggiunto il podio, portando tre formazioni italiane tra le prime tre d’Europa: un risultato che non si vedeva da anni e che segna una rinascita per il movimento.

Ultime notizie tragedia a Brindisi: tre giovani morti in un incidente stradale

Ultime notizie da Brindisi dove tre giovani sono morti nella notte lungo la provinciale Torchiarolo-Lendinuso, a causa dello schianto di una Porsche lanciata a velocità folle contro un albero: le vittime sono Luigi Perruccio, 20 anni, e le sue amiche Karyna Ryzkhova e Sara Capilunga e secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto dopo un sorpasso azzardato.

Le fiamme hanno avvolto l’abitacolo in pochi secondi, rendendo inutili i tentativi di estrarre i corpi; ultime notizie dai soccorritori parlano di una scena apocalittica con rottami ovunque, odore di benzina, e i soccorsi delle persone accorse in lacrime.