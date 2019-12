Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Bari: arrestati membri mafia nigeriana (4 dicembre)

Le indagini della Squadra mobile di Bari, in collaborazione con la Divisione Interpol, con la Dda di Bari ed i pubblici ministeri Simona Filoni e Lidia Giorgio, hanno consentito di assicurare alla giustizia trenta migranti del Cara di Bari. I capi di accusa sono: “Associazione per delinquere, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione”. Le ordinanze delle misure cautelari sono state notificate in molte regioni dell’Italia e all’estero. Secondo le indagini espletate dagli investigatori, gli esponenti del clan erano di origine nigeriana. I traffici illegali venivano prevalentemente gestiti presso i centri di accoglienza.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha incontrato ieri mattina Emmanuel Macron, banchiere e funzionario francese, nonchè presidente della Repubblica francese. Trump ha ribadito che la digital tax è discriminante per le società americane per i grandi colossi americani del web. Il presidente degli Stati Uniti D’America auspica che si possa trovare una rapida soluzione in sede Ocse e comunque prima del 14 gennaio 2020. Qualora non si dovesse trovare una soluzione scatterebbero contro la Francia pesanti dazi su beni di lusso. Saranno soggetti a dazi al 25% anche i beni di consumo di lusso dell’Italia, un’imposizione che aveva già irrigidito Sergio Mattarella in seguito ad un recente incontro. Secondo Robert Lighthizer anche la Turchia e l’Austria saranno coinvolti nella manovra restrittiva dell’America. Lighthizer ha illustrato le decisioni finali dell’inchiesta ordinata dal tycoon secondo cui affiorerebbero disparità fiscali contro le società statunitensi.

A partire dal 2020 grazie alla rivoluzione del DL fiscale ogni famiglia potrà risparmiare su ogni veicolo posseduto, a prescindere che si tratti di un automobile o di un ciclomotore. Dal mese di gennaio del prossimo anno ogni famiglia potrà stipulare la c.d. “assicurazione famigliare”. La norma permetterà alle famiglie di fare economia, anche in maniera rilevante secondo le simulazioni fatte da Facile.it. Ogni nucleo famigliare potrà risparmiare fino a 900 euro all’anno. La norma prevede il beneficio di questa polizza assicurativa sia sulle nuove polizze che su quelle già pendenti. Per quelle in corso sarà necessario attende la naturale scadenza annuale e farne esplicita richiesta.

Ultime notizie, sentenza su migranti: “Respingimenti illegali”

Nel 2009 un piccola imbarcazione con a bordo 89 emigrati venne intercettato da una nave militare italiana. Dopo aver espletato le procedure di identificazione e d’emergenza medica, tutti i migranti vennero rimpatriati in Libia. Nel 2016 Asgi e Amnesty international decisero di presentare un ricorso presso il tribunale di Roma in favore degli emigranti. In data 28 novembre del 2019 il tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimi i respingimenti effettuati, legittimando i ricorrenti a chiedere un risarcimento dei danni morali. La parte lesa potrà presentare una domanda di protezione internazionale.



