Le ultime notizie dalla Procura di Termini Imerese confermano l’iscrizione nel registro degli indagati del titolare della Smith & Savage, ditta olandese che aveva impiegato Rob Cornelis Huijben, il sub morto durante le operazioni di recupero del veliero Bayesian: i pubblici ministeri Concetta Federico e Raffaele Cammarano hanno formalizzato le accuse di omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, un atto dovuto che precede l’autopsia e consente in questo modo al responsabile della società di nominare un consulente di parte.

Il recupero del Bayesian (affondato ad agosto nelle acque di Porticello) dovrebbe concludersi nella prima settimana di giugno attraverso le operazioni condotte dalla Smith & Savage insieme alla Hebo (proprietaria delle gru Lift 10 e Lift 2) che lavorano per conto della Tmc Marine; l’indagine ha come obiettivo quello di stabilire le responsabilità nella morte del sub olandese e verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza durante i lavori subacquei per il recupero della barca.

Ultime notizie dagli Stati Uniti ci riferiscono di un incidente aereo verificatosi a San Diego durante la notte: un Cessna 550, aereo privato con capacità da otto a dieci passeggeri, si è schiantato contro alcune case provocando la morte di tutte le persone a bordo, l’incidente è avvenuto alle 3:45 ora americana (12:45 in Italia) in condizioni meteorologiche difficili con fitta nebbia che ha compromesso la visibilità, mentre i danni alle abitazioni colpite risultano gravi e le autorità stanno ancora verificando la possibile presenza di vittime tra i residenti delle case coinvolte nell’impatto.

Stando alle ultime notizie sull’incidente, i soccorsi e i vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo l’impatto per spegnere l’incendio che si è propagato dopo lo schianto e per mettere in sicurezza l’area, mentre gli investigatori della Federal Aviation Administration hanno avviato le indagini per determinare le cause, raccogliendo le testimonianze dei presenti nella zona e analizzando i dati disponibili per ricostruire la dinamica dell’evento.

Le ultime notizie dal Giro d’Italia raccontano della vittoria dell’olandese Kooij nella dodicesima tappa a Viadana: il ventitreenne sprinter dei Paesi Bassi ha conquistato il successo in volata precedendo Van Uden, Turner e Pedersen, mentre tra gli italiani il miglior piazzamento è stato quello di Moschetti al decimo posto e la vittoria di ieri rappresenta il quarantesimo successo in carriera per Kooij nonché il secondo trionfo di tappa al Giro d’Italia dopo quella ottenuta lo scorso anno a Napoli, mentre la maglia rosa resta al messicano Del Toro che mantiene la leadership della classifica generale.

Ultime notizie sportive ci parlano di una tappa lombarda che ha visto un finale ad alta velocità con il gruppo compatto che ha favorito i velocisti che hanno percorso il tracciato a forte ritmo fino all’arrivo, dove Kooij ha dimostrato le sue qualità nelle volate di gruppo conquistando una vittoria importante.

Ultime notizie da Washington riportano di un attentato terroristico al Jewish Museum che procurato la morte di due funzionari dell’ambasciata israeliana negli Stati Uniti: l’aggressore, identificato come Elias Rodriguez, trentenne di Chicago, è stato arrestato dopo aver sparato contro Yaron Lischinsky, 28 anni del dipartimento politico, e Sarah Milgrim, impiegata nell’organizzazione eventi, mentre stavano uscendo dal museo; Rodriguez ha gridato “Palestina libera” durante l’attacco che ha ferito anche altri membri dello staff israeliano, mentre alcuni testimoni raccontano di averlo visto camminare in modo nervoso davanti al museo nei minuti precedenti alla sparatoria.

Benjamin Netanyahu ha condannato l’episodio definendolo “un terribile prezzo pagato all’antisemitismo” e denunciando quella che considera una “istigazione selvaggia contro Israele”, mentre la commissaria europea Kallas si è dichiarata scioccata dall’accaduto: la polizia hanno subito blindato l’area e avviato le indagini per confermare il movente dell’attacco e verificare i collegamenti con organizzazioni terroristiche, mentre l’FBI ha assunto il coordinamento delle investigazioni data la natura dell’episodio che ha colpito rappresentanti diplomatici stranieri, e dalle ultime notizie americane, secondo quanto riferito da Jeanine Pirro, procuratore generale di Washington, il killer rischierebbe la pena di morte.

Le ultime notizie da Napoli riferiscono di una duplice sparatoria che ha coinvolto due donne legate da una relazione sentimentale: Ilaria Capezzuto, 34 anni, è stata trovata morta in strada mentre Daniela Strazzullo, 31 anni, è stata scoperta gravemente ferita all’interno di un’auto a circa cento metri di distanza con un colpo di pistola; la Strazzullo è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare dove si trova in condizioni critiche, mentre i carabinieri hanno ricostruito l’esistenza di una relazione tra le due donne che stava attraversando una fase di crisi.

Secondo le ultime notizie, l’ipotesi investigativa principale è quella di un tentato omicidio seguito da suicidio, con gli inquirenti che stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica degli eventi; le indagini si stanno soffermando sui rapporti tra le due vittime e sui motivi che hanno portato alla sparatoria, mentre la donna ferita resta sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.