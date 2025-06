Ultime notizie: scontri a Belgrado tra manifestanti e polizia, decine di arresti e feriti. Alta tensione nel centro della capitale serba

Ultime notizie dalla Serbia, dove la capitale Belgrado è stata luogo di una serata ad altissima tensione, sfociata in scontri violenti tra gruppi di manifestanti antigovernativi e le forze dell’ordine e, secondo quanto riferito dai media, sarebbero stati almeno 140mila i cittadini scesi in strada per aderire alla protesta organizzata da un ampio fronte di studenti contrari all’attuale esecutivo; il corteo, iniziato in modo pacifico nel centro della città, si è però trasformato in un fronte teso quando alcuni manifestanti hanno cercato di forzare i blocchi diretti verso il parco Pionirski, dove dallo scorso marzo si sono stabiliti – in una sorta di accampamento permanente – gli studenti favorevoli al governo.

Proprio lì, infatti, si stava svolgendo in contemporanea una contro-manifestazione, con la presenza di centinaia di giovani che chiedono di rientrare nelle facoltà attualmente occupate dai collettivi antigovernativi e l’interferenza tra i due fronti ha acceso la miccia di una serie di disordini culminati in oltre una decina di arresti e almeno sei agenti rimasti feriti: lo ha reso noto il capo della polizia Dragan Vasiljevic, che in una conferenza stampa notturna ha dichiarato come l’intervento delle forze dell’ordine sia avvenuto in risposta a provocazioni e attacchi da parte di gruppi violenti che, a suo dire, nulla avevano a che fare con i promotori della protesta iniziale.

Il dirigente ha mostrato video in cui – secondo quanto riferito – si vedrebbero giovani lanciare oggetti e tentare di superare le barriere dirette verso la zona parlamentare, ribadendo come l’azione degli agenti sia stata “misurata e professionale” e motivata unicamente dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico. Nel frattempo, dalle ultime notizie si apprende che una condanna unanime degli episodi di violenza è arrivata da tutta la dirigenza serba, mentre il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato un intervento ufficiale previsto per la mattinata di domani.

Ultime notizie dal mondo della Formula 1: sul circuito austriaco del Red Bull Ring, il talento britannico Lando Norris ha conquistato la pole position al termine di una sessione di qualifica combattuta fino all’ultimo secondo, una prestazione solida, decisa e al limite della perfezione quella messa in pista dal pilota della McLaren, che si è assicurato il miglior tempo davanti a Charles Leclerc, autore di un giro altrettanto brillante e preciso che gli è valso la seconda posizione in griglia.

Norris partirà così davanti a tutti nella gara di oggi, con il monegasco della Ferrari al suo fianco pronto a tentare l’assalto sin dallo spegnimento dei semafori; terza piazza per l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton – con una prestazione convincente ma non sufficiente per la prima fila – ha chiuso quarto, precedendo George Russell e lasciando Max Verstappen, idolo di casa, in settima posizione, un risultato sorprendente che fa aumentare l’attesa per una gara che si preannuncia incerta e spettacolare.

Ultime notizie che danno un quadro in continuo cambiamento in testa al mondiale, con la scuderia di Woking che dimostra di aver ritrovato competitività e ambizione, un segnale forte anche per i rivali della Red Bull, messi in difficoltà sulla loro pista di casa: sarà interessante vedere come si svilupperà la strategia delle prime file, con Leclerc che torna finalmente protagonista e Piastri pronto a difendere il suo primato in classifica.

Ultime notizie, Odessa ancora sotto attacco: due morti e quattro feriti nella notte

Ultime notizie dal fronte ucraino: nuovi raid missilistici lanciati nella notte di ieri contro Odessa hanno causato due morti e quattro feriti, e secondo quanto riportato dalle autorità ucraine, l’attacco fa parte di una serie di operazioni più vaste condotte dalle forze russe nelle ultime 24 ore, durante le quali – secondo fonti di Mosca non ancora accertate – sarebbe stato conquistato anche il villaggio di Chervona Zirka nella regione di Donetsk.

Parallelamente, sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Zelensky ha ottenuto l’impegno da parte degli Stati Uniti per la fornitura di sistemi missilistici Patriot e altri armamenti: una risposta diretta all’aumentare delle offensive russe e alla necessità dell’Ucraina di rafforzare la propria capacità difensiva, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito, in un discorso pubblico, la volontà di rafforzare la presenza del suo Paese nella regione artica.

Ultime notizie che confermano una situazione ancora lontana da qualsiasi stabilizzazione, con il conflitto che prosegue su più fronti – da quello militare a quello geopolitico e mediatico – e con il coinvolgimento sempre più diretto di potenze internazionali: in questo contesto, non è passato inosservato il ringraziamento espresso da Zelensky a Papa Leone XIV, che ha dedicato parole e preghiere alla fine della guerra in corso, un gesto che ha trovato sostegno e approvazione anche tra le autorità civili e religiose occidentali.

Ultime notizie, doppietta Marquez nella sprint di Assen: Bezzecchi terzo, delusione per Bagnaia

Ultime notizie dalla MotoGP, con la gara sprint sul circuito olandese di Assen che ha visto una decisa affermazione della famiglia Marquez: Marc ha infatti tagliato il traguardo per primo, precedendo il fratello Alex e completando una doppietta tutta spagnola e, a completare il podio con una prestazione solida e convincente, è stato l’italiano Marco Bezzecchi che – in sella all’Aprilia – ha dato continuità ai segnali positivi mostrati al Mugello nella tappa precedente.

Giornata invece deludente per i principali protagonisti attesi alla vigilia: Pecco Bagnaia, partito dalla seconda posizione, ha chiuso solamente quinto dopo una gara incolore, mentre Fabio Quartararo – poleman del sabato – è finito fuori a causa di una caduta, confermando il momento complicato della Yamaha, buona invece la gara di Di Giannantonio che ha preceduto il campione del mondo in carica al traguardo.

Ultime notizie, giugno si chiude con temperature da record: 21 città sotto bollino rosso

Ultime notizie dal fronte meteo, con l’Italia stretta nella morsa di un’ondata di calore estenuante: in questi ultimi giorni di giugno, le temperature hanno toccato e in alcuni casi superato i 40 gradi in numerose città italiane, tanto che per la giornata di oggi sono ben 21 le quelle classificate con il livello massimo di allerta – il cosiddetto “bollino rosso” – secondo quanto riportato dal Ministero della Salute.

E secondo le ultime notizie dal mondo la situazione non riguarda solo la Penisola, in quanto anche negli Stati Uniti, in particolare a New York, si stanno registrando picchi record, così come in Siberia dove il caldo anomalo ha superato ogni media stagionale; ultime notizie che ci ricordano come il cambiamento climatico stia trasformando anche l’esperienza quotidiana dell’estate mediterranea, e secondo gli esperti sarà necessario attendere almeno fino al 5 luglio per assistere a un alleggerimento dell’afa e a un primo calo delle temperature.