Le ultime notizie di oggi in merito a quanto accaduto in Germania, un nuovo attacco, fortunatamente senza alcun decesso. A Berlino, nei pressi del Memoriale della Shoah, nel centro della città, un uomo è stato aggredito a coltellate. La vittima, come riferisce Tgcom24.it è una turista spagnola di 30 anni che si trova in gravi condizioni presso uno degli ospedali della capitale tedesca.

L’aggressore, dopo una breve fuga, è stato fermato e non è ancora chiaro con cosa abbia colpito la spagnola, se con un coltello o con un altro oggetto affilato. L’ennesimo episodio grave avvenuto in Germania nell’ultimo anno, e solo per miracolo questa volta non si è verificato il morto.

Lutto nel mondo del cinema, è morta l’attrice Alice Hirson, di anni 95. La donna è scomparsa di vecchiaia, per cause naturali, così come riferito dal figlio, intervistato dai microfoni di Hollywood Reporter. Era ricoverata da più di un anno, con le sue condizioni fisiche che si erano aggravate nel 2024 anche a causa della sua età.

Tantissime le partecipazioni sul grande e piccolo schermo e in Italia era conosciuta soprattutto per la serie tv Dallas, uno dei primi prodotti mandati in onda tra l’altro dalla tv di Silvio Berlusconi. Nata a New York fra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’90 ha preso parte a numerosi prodotti tv, come ad esempio Una vita da vivere, General hospital e Quando si ama, realizzati dalla Abc, mentre in Dallas ha lavorato fra il 1982 e il 1988, recitando in 26 episodi. Diverse anche le pellicole per il cinema, come ad esempio la Rivincita dei Nerds del 1984 o Soldato Giulia agli ordini del 1980: in tutto il mondo messaggi di cordoglio di attori, addetti ai lavori ma anche fan.

Ultime notizie, scoperto nuovo coronavirus

Dalla Cina giunge la notizia della scoperta di un nuovo coronavirus che potrebbe trasmettersi all’uomo. Lo ha scritto ieri Tgcom24.it specificando che si tratta di un virus dei pipistrelli che è pericoloso in quanto appunto potrebbe contagiare anche le persone, quindi il salto di specie da animale a uomo.

Lo stesso coronavirus, infatti, utilizza il recettore umano del virus che causa il più famoso covid-19, responsabile della pandemia mondiale scoppiata nel 2020. A riguardo è stato pubblicato uno studio, così come si legge sul South China Morning Post, che la virologa Shi Zhengli, conosciuta nel mondo come la signora dei pipistrelli, batwoman, ha realizzato presso il laboratorio di Guangzhou, non quello più famoso di Wuhan da cui sarebbe forse fuoriuscito il covid-19: Shi lavorava proprio a Wuhan.

Ultime notizie, i sorteggi della Champions League

Così come da programmi nella giornata di ieri, alle ore 12:00 da Nyon sono andati in scena i sorteggi della Champions League in vista del tabellone finale. Dopo la debacle italiana con l’eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus, nel torneo dalle grande orecchie resta solo l’Inter che avrebbe potuto incontrare il PSV Eindhoven (che ha eliminato la Juventus) o il Feyenoord, che invece ha avuto la meglio sul Milan.

Alla fine la squadra di Inzaghi se la vedrà contro il Feyenoord. Un vero peccato visto che agli ottavi si sarebbe potuto disputare il derby di Milano. E a proposito di derby, da segnalare la stracittadina fra Atletico e Real ma anche PSG-Liverpool e il big match fra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, derby tutto tedesco.