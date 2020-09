ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Berlusconi malato: chi è il paziente 0? (5 Settembre)

Nei giorni scorsi l’ex premier Silvio Berlusconi è risultato positivo ad infezione da Covid-19. Dai primi esami effettuati si evince un principio di polmonite bilaterale allo stato precoce. Al momento il premier è ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto diamante. Il Cavaliere è arrivato di notte dopo che le condizioni hanno destato preoccupazioni, ma si è diretto presso l’isolamento sulle proprie gambe, senza nessun problema evidente. Non sono mancate le voci sul web per quanto riguarda il fautore del possibile contagio. Alcuni dicono che sia stata la figlia, di recente di ritorno da Capri, altri invece il recente incontro con Briatore, risultato anche lui positivo al Covid-19, mentre altri ancora parlano di un possibile contatto in Sardegna. L’ex premier tuttavia zittisce tutte le voci specificando tutte le misure di sicurezza dei propri collaboratori e non si mostra preoccupato dai sintomi dell’infenzione, affermando che continuerà a gestire la propria campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.

Ultime notizie, Coronavirus: pubblicati tutti i verbali del CTS

Negli ultimi giorni, a fronte di una sempre maggiore trasparenza amministrativa, sono stati pubblicati sul sito della protezione Civile tutti i verbali che il CTS (il Comitato Tecnico Scientifico) ha stilato nel corso della pandemia. Al momento sono presenti 95 documenti ufficiali che ricoprono il periodo dal 7 febbraio fino al 20 luglio, in estate inoltrata. In questi documenti si rimarca l’importanza della mascherina e soprattutto del distanziamento sociale. Non mancano inoltre le disposizioni ancora in vigore per quanto riguarda il distanziamento fra gli ombrelloni in spiaggia e fra i tavoli in ristorante.

Ultime notizie, tragedia in Germania: morti per asfissia 5 bambini

La tragedia si è consumata nelle ultime in Germania, precisamente a Solingen. In un appartamento al terzo piano di un condominio a Solingen, nel Nordreno – Vestfalia gli inquirenti hanno trovato cinque bambini già morti al loro arrivo. Si sospetta per asfissia dovuta alla somministrazione di farmaci. Il colpevole si sospetta essere la madre dei bambini, una donna di 27 anni che la mattina stessa aveva tentato il suicidio lanciandosi sui binari della metropolitana di Dusseldolf, alla quale è sopravvissuta. Al momento la donna è ancora in stato di incoscienza e sul suo nome è in vigore un mandato di arresto. La donna, prima di compiere il fatale gesto, aveva chiamato la madre specificando le sue azioni e annunciando la morte dei bambini. E’ stata quindi la nonna ad avvertire la polizia, purtroppo troppo tardi. Dei sei fratelli sono morti i cinque più piccoli, compresi fra 1 e 8 anni. Il più grande, di 11 anni, è l’unico sopravvissuto perché andato regolarmente a scuola.

Ultime notizie, Quarantena a scuola: congedo di 14 giorni per i genitori

In vista della riapertura delle scuole si stanno elaborando tutte le misure per poter effettuare in sicurezza il rientro e svolgere senza pericoli l’anno. Tuttavia si ritiene sicuro che ci saranno dei casi di positività al Covid-19. Per questo motivo la nuova proposta di cui si sta parlando in Parlamento di concedere un congedo di 14 giorni ad almeno uno dei genitori di un bambino infetto sotto i 14 anni, senza che il genitore abbia ripercussioni economiche sul proprio contratto di lavoro. La proposta serve, al di là delle misure di sicurezza del contenimento del contagio, a garantire una tutela fissa per il minore e non essere lasciato da solo durante il periodo di quarantena.

