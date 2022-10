Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden: “Incontro con Putin? Dipende da cosa mi dice”

Non è da escludere un possibile incontro fra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello della Russia, Vladimir Putin. Mosca ha fatto sapere che i due uomini più potenti al mondo potrebbero vedersi in occasione del G20 che si terrà il prossimo mese in Indonesia. A riguardo il ministro degli esteri russi Lavrov, come scrive l’agenzia di stampa Ansa, ha spiegato che il vis-a-vis potrebbe essere preso in considerazione se la richiesta venisse inoltrata. Biden ha però replicato: “Incontro con Putin? Dipende da cosa vuole dirmi”.

FakeYou, sito audio fake: come funziona?/ Frasi con voci di Meloni e Berlusconi

Intanto gli Stati Uniti hanno fatto sapere che rimarranno al fianco di Kiev “Finchè servirà”, e nei prossimi giorni sono in arrivo altre armi, in particolare per la difesa aerea, come fatto sapere nelle scorse ore da Joe Biden. Da segnalare anche la presenza al prossimo G7 del presidente ucraino Zelensky, che ha fatto sapere, assieme a Draghi: “Attacchi aggravano la responsabilità di Mosca”. Di rimando la Russia ha replicato: “Dovremo adottare contromisure per il crescente coinvolgimento di Usa e Ue”.

Incidenti oggi, morto 20enne centauro a Bergamo/ A Venezia deceduto un 19enne

Ultime notizie, Cingolani: “Sul gas l’Italia è tranquilla”

Il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha garantito che l’Italia non avrà problemi di approvvigionamento gas in vista del prossimo inverno: “Abbiamo messo in sicurezza il paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla. Gli stoccaggi sono pieni. Avremo problemi sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione. Purtroppo non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese. Il price cap l’avevamo proposto mesi fa. La Commissione europea è stata lenta, poi ha accelerato. Speriamo anche che la guerra finisca”.

Bassetti “Covid in aumento? Omicron 5 poco aggressiva”/ “Stop restrizioni e obblighi"

Questo quanto riferito dall’esponente del governo Draghi durante un webinar di Rcs Academy su Repower Eu, così come si legge sull’agenzia Ansa. Sul rigassificatore di Piombino Cingolani ha aggiunto: “sicurezze non ne ho. Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende da quello. Se avremo la nave rigassificatrice e non riusciremo a usarla, sarà un suicidio. C’è un problema nimby, e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità. Io sono stato chiaro: la nave resterà lì 3 anni, poi la sposteremo in un sito non invasivo”.

Ultime notizie, 41enne uccisa di botte in casa

Una donna di 41 anni, Ilaria Maiorano, è stata uccisa a botte dal marito all’interno della loro casa. La Maiorano era sposata con un marocchino, Tarik El Gheddasi da 10 anni e la coppia aveva due bambine. Dopo l’uccisione l’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Durante il litigio tra i due, una parente della donna l’aveva chiamata al telefono ma Ilaria Maiorano non ha lanciato nessun allarme, chiudendo bruscamente il collegamento telefonico.

In casa non sono state trovate delle tracce di sangue, ma la donna presentava numerose ecchimosi che fanno pensare che il marito l’abbia uccisa a colpi di mani nude. Le forze dell’ordine erano intervenute in quanto chiamate dalla parente della donna che si era insospettita ed hanno trovato l’uomo, che era agli arresti domiciliari per droga, ancora in casa. La sua versione dell’accaduto è stata di una caduta accidentale, subito smentita dalle ecchimosi sul corpo della moglie.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus ha fatto registrare 65.925 nuovi casi di contagio a cui si aggiungono 80 decessi con il tasso di positività che va al 19,8% dal 18,1 di ieri quando i casi registrati erano stati 15,089.

Il numero dei tamponi processati oggi è stato di 333.204, nettamente in aumento rispetto ai 83.426 effettuati il giorno precedente. Da parte della Fondazione Isi è stato emesso un comunicato nel quale si segnalano le risalite che si erano già viste anche lo scorso anno alla fine dell’estate, ma nello stesso tempo si ipotizzano delle discese belle prossime settimane in un saliscendi che potrebbe durare per qualche mese.

Ultime notizie, a Verona una maestra 44enne muore in classe per un malore

E’ stato un malore improvviso quello che ha provocato la morte di una maestra di 44 anni, mentre si trovava in classe e stava facendo lezione. La donna di chiamava Giovanna Fabrica e svolgeva il suo lavoro di maestra presso una scuola primaria di Villa Bartolomea nelle vicinanze di Verona. Dopo il malore c’è stato un tentativo di rianimarla da parte di un altro insegnante della stessa scuola, ma non è stato sufficiente per salvarla. La maestra è morta sotto gli occhi degli scolari che sono rimasti atterriti. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri subito dopo il cambio con un collega che doveva fare lezione nelle due ore seguenti.

Ultime notizie, nel Salento muore carbonizzato il pilota di un ultraleggero precipitato a terra

A Seclì, località del Salento, un manager tedesco di 65 anni che pilotava un aereo ultraleggero, è precipitato a terra ed è morto carbonizzato all’interno del velivolo. L’uomo era in pensione e era arrivato in Salento a bordo dell’aereo. Pilota esperto, sembra che abbia avuto un malore intorno alle 13.00 quando era alla guida dell’ultraleggero di sua proprietà.

Ultime notizie, totonomi per il governo

Continuano le trattative per la formazione del nuovo governo e le ultime indiscrezioni parlano di un possibile incarico per il leghista Giorgetti al Ministero del tesoro. Situazione gradita alla lega che parla di apprezzamento per la scelta ma non indica formalmente il suo nome. Per quanto riguarda il Ministero dell’Energia, Fratelli d’Italia frena sul nome di Scaroni, ex A.D. di Enel e di Eni, sponsorizzato da Silvio Berlusconi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA