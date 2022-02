Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden: “La Russia attaccherà settimana prossima”

Continua ad essere alta la tensione fra Ucraina e Russia e anche ieri non si sono placati i bombardamenti sul confine, da parte dei separatisti filorussi. Ieri è uscito allo scoperto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavorv citato dall’agenzia di stampa Tass, che si è detto “allarmato da notizie” relative al forte aumento dei bombardamenti nel Donbass “con l’uso di armi proibite dagli accordi di Minsk”. E ancora: “Tutti i problemi non verranno risolti finché non ci metteremo d’accordo su alcuni punti: è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a Est della Nato”. Sulla vicenda si è espresso anche il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin che ha dichiarato di prevedere «ulteriori forze russe in movimento» verso il confine con l’Ucraina. In seguito sono giunte le parole di Joe Biden, che ha parlato in conferenza stampa e dicendosi convinto che Putin attaccherà l’Ucraina “la prossima settimana, nei prossimi giorni”, aggiungendo che “La Russia cerca pretesti per fare la guerra ma può ancora scegliere la diplomazia”.

Bollettino vaccini covid oggi 19 febbraio/ 91.1% italiani ha ricevuto la prima dose

Ultime notizie, la conferenza stampa di Draghi

Il presidente del consiglio, Mario Draghi, assieme al ministro Cingolani e a Garavaglia, ha tenuto ieri una conferenza stampa per esternare le nuove misure prese dopo il Cdm di ieri, a cominciare da un provvedimento contro il caro bolletto dal valore di ben 5.8 miliardi di euro. Ci saranno poi altri 400 milioni di euro per le spese covid delle varie Regioni, quindi un fondo unico pluriennale per l’automotive da 800 milioni che salirà a 1 miliardo l’anno, infine, altri 100 milioni di euro per fronteggiare il rincaro dei materiali. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti il premier Draghi ha parlato anche delle prossime misure anti covid, spiegando che a breve sarà pronta una road map con le varie riaperture.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 febbraio/ -129 ricoveri, positività 7.5%

Ultime notizie, i dati del monitoraggio della cabina di regia

Si è tenuto nella giornata di ieri il consueto monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, riguardante l’andamento della pandemia di covid, e ancora una volta i dati sono risultati positivi. Nel periodo 26 gennaio-28 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi positivi sintomatici è stato pari allo 0.77, in diminuzione rispetto alla precedente rivelazione che era stata di 0.89, e al di sotto della sogli epidemica. Bene anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi da ricovero ospedaliero, pari allo 0.79 (andamento 0,78-0,81), registrato lo scorso 8 febbraio, e in diminuzione rispetto all’Rt da 0.86 (0,85-0,88), comunicato invece l’1/2/2022. Infine, da segnalare anche la continua discesa dell’incidenza settimanale, il numero dei casi di covid ogni 100mila abitanti, giunto a quota 672 contro i 962 rilevato nel periodo 4-10 febbraio 2022.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 febbraio/ T.I. tornano sotto quota 1000

Ultime notizie, paura sul traghetto Brindisi-Grecia

Paura ieri mattina su un traghetto della compagnia di navigazione Grimaldi, con a bordo 239 persone, a seguito di un incendio scoppiato durante la navigazione. Fortunatamente nessuno si è fatto male e tutti gli occupanti, sia i passeggeri quanto i membri dell’equipaggio, sono stati tratti in salvo e il rogo è stato domato. Si segnala solo un lieve malore per una delle persone a bordo, ma nulla di particolarmente grave. Il traghetto stava viaggiando nel mar Ionio fra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi, e l’incidente è avvenuto nei pressi dell’isola di Corfù, situata fra la Grecia e l’Albania, a circa 9 miglia di distanza dalla costa. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente Mattarella che ha voluto fare i complimenti ai soccorritori per l’ottimo lavoro svolto.

Ultime notizie, Costa: “Green pass via? Stiamo lavorando”

Sembra destinato a venire “abolito” il green pass, il passaporto verde ottenibile dietro vaccinazione, tampone anti covid o guarigione. A spiegarlo è stato nella giornata di ieri il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, che parlando ai microfoni del programma ’24 Mattino’ su Radio 24, ha svelato: “Green pass via? E’ un’ipotesi su cui stiamo ragionando”, riferendosi alle attività all’aperto, come ad esempio le partite allo stadio o i concerti e gli eventi “in piazza”. E ancora: “Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive, Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Continua il calo dei nuovi casi di contagio e soprattutto quello delle presenze nei reparti. Ieri si sono registrati 53.662 nuovi casi, oltre 4mila in meno rispetto ai 57.890 di ieri e 314 morti contro i 320 decessi del giorno precedente. La positività scende di poco al 10,5% con 510.283 tamponi effettuati. Con il calo di 50 unità rispetto al giorno precedente i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono adesso 987, sotto la quota psicologica 1000. Molto importante anche la diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinari, 614, con il totale che scende a 13,948. Il numero odierno dei guariti è stato di 87,472.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Cervia, muore 44enne operaio

Ancora una morte sul lavoro in Italia, con un operaio di 44 anni che è morto a causa del cedimento di una gru a Cervia mentre stava lavorando alla potatura di alcuni alberi. L’incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi e l’operaio viveva a Comacchio in provincia di Ferrara. I soccorsi sono scattati immediatamente dopo l’incidente ma si sono rivelati inutili. Il sindaco della città in provincia di Ravenna ha chiesto che sia fatta chiarezza su tutte le questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.



