Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden “Parlo con Putin se vuole cessare il conflitto”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, apre ad un possibile negoziato di pace con la Russia in merito alla guerra Ucraina. Come si legge sul sito dell’Ansa ha appunto aperto alla possibilità di “parlare con Putin”, se vuole parlare di pace, dichiarazioni rilasciate in occasione del suo incontro avvenuto a Washington con Emmanuel Macron, presidente francese. “Gli Stati Uniti non potrebbero chiedere un miglior partner con cui lavorare”, ha spiegato ancora Joe Biden, riferendosi ovviamente al collega francese e rendendo omaggio ai principi di ‘liberté, égalité, fraternité’.

“Il nostro destino comune è rispondere insieme alle sfide globali”, ha replicato Macron. “Le nostre due nazioni sono sorelle nella loro lotta per la libertà”, ha risposto Biden, sottolineando che il conflitto in Ucraina fra l’esercito locale e i russi rende necessario che Stati Uniti e Francia “ritornino compagni d’armi”. L’Ansa ha parlato di un incontro di grande amicizia, con abbracci fra le due first lady e pacche sulle spalle. I due hanno discusso dei punti in comune fra le loro vedute ma anche delle divergenze.

Nella giornata di ieri sono state individuate altre due vittime sull’isola di Ischia a seguito della frana di sabato scorso. Nella zona di via Celario sono stati rinvenuti tre corpi degli ultimi quattro dispersi di Casamicciola, fra cui quelli di Gianluca Monti, 37 anni, e di Salvatore Impagliazzo, che avrebbe compiuto 32 anni nella giornata di domani.

Impagliazzo era il compagno di Eleonora Sirabella, prima vittima accertata, mentre Gianluca Monti era il padre dei tre bimbi morti sotto il fango e già rinvenuti. In totale le vittime sono così salite a undici, e all’appello manca solo una persona, quasi sicuramente senza vita. Impagliazzo, come riferisce l’agenzia Ansa, è stato trovato in una casa abbandonata dopo il terremoto del 2017, molto distante dalla sua abitazione. I soccorritori lo hanno trovato a seguito di una intuizione, a 300 metri dal luogo in cui doveva essere, scaraventato a valle dal fiume di fango, massa e detriti partito dalla sommità dell’Epomeo.

Ultime notizie, tasso di occupazione record dal 1977

Il tasso di occupazione ad ottobre sale al 60.5 per cento e secondo l’Istat è il record dal 1977, da quando cioè viene registrata l’occupazione. Stando ai dati, come si legge su TgCom24.it, gli occupati d’Italia sarebbero cresciuti dello 0.4 per cento (+82mila persone), rispetto al mese di settembre 2022, e sono cresciuti per uomini, donne, dipendenti permanenti e ultracinquantenni. Diminuisce invece per i dipendenti a termine, gli autonomi e le restanti classi di età.

Se si fa riferimento allo stesso periodo del 2021, la crescita degli occupati è stata di 496mila persone. L’Istat osserva che “a ottobre prosegue la crescita dell’occupazione registrata a settembre, per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti”, e rispetto a ottobre 2021, “l’incremento è pari a quasi 500mila occupati ed è determinato dall’aumento dei dipendenti che ammontano a circa 18 milioni 250mila”.

Ultime notizie Juventus: chiesto rinvio a giudizio per 13, Agnelli compreso

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 13 dei 16 indagati nell’inchiesta riguardante i falsi in bilancio della Juventus, compreso l’ex presidente Agnelli. Stralciati tre membri del collegio sindacale Silvia Lirici, Nicoletta Paracchini e Paolo Piccatti, la cui posizione andrà verso l’archiviazione. Oltre al falso in bilancio, i capi d’accusa nei confronti dei 13 indagati, riguardano l’aggiotaggio, l’ostacolo alla vigilanza Consob e false fatturazioni.

La Juventus si dice comunque convinta di poter dimostrare di aver agito nel lecito, e nella giornata di ieri, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere che “sulla base di un solido set di pareri di primari professionisti legali e contabili, il board di Juventus è pervenuto, con compattezza, alla conclusione unanime da parte dei nove consiglieri in carica alla data del 28 novembre 2022, che il trattamento contabile adottato nei bilanci contestati rientra tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili, e le contestazioni della Procura non paiono fondate“. Da segnalare che sempre ieri sono uscite delle intercettazioni inerenti alcune conversazioni sia telefoniche, che di persona, fra alcuni dirigenti bianconeri

Ultime notizie, morte due ragazze di 20 anni nell’auto contro un albero

Due giovani ragazze sono morte nella notte tra mercoledì e giovedì all’interno della loro auto che ha colpito un albero per cause non ancora accertate. Le due giovani sono state trovate dai carabinieri gravemente ferite e l’intervento dei soccorsi non è stato sufficiente a salvare loro la vita. Le due ragazze si chiamavano Aurora Pederzani e Desireè Pasquali e l’auto che ha colpito l’albero era una Fiat Punto.

L’incidente mortale si è verificato in un tratto di strada tra Anzio e Ardea e tutta la parte frontale è stata in pratica distrutta. Alla guida dell’auto si trovava Aurora Pederzani. Le indagini continuano e i carabinieri stanno cercando di capire quali erano stati i movimenti delle due ragazze prima dell’impatto fatale.

Ultime notizie, un’auto investe due ciclisti a Ferrara, no dei due rimane ucciso

Ancora un morto per un incidente nel quale è coinvolta una bicicletta. La vittima aveva 16 anni e si chiamava Manuel Lorenzo Ntube e giocava a calcio nella squadra giovanile del Padova. L’incidente è accaduto a Ferrara alle 22 di ieri sera ed in quel momento il giovane stava viaggiando in compagnia di un amico, anche lui in sella ad una bicicletta, che è stato investito e si trova in ospedale in gravi condizioni. Una delle due biciclette dopo l’impatto contro l’auto è stata lanciata contro un platano che si trovava al lato della strada. Il conducente dell’auto è un uomo di 37 anni abitante a Ferrara, che in un primo momento si era allontanato dal luogo dell’incidente, ma successivamente si è costituito presso i vigili urbani.

Ultime notizie, gli aumenti dei carburanti

Da ieri il prezzo dei carburanti, sia gasolio che benzina è tornato a salire a causa della diminuzione dello sconto sulle accise voluto dal governo Meloni, che ha portato ad un aumento di 12 centesimi al litro. I distributori di tutta Italia hanno immediatamente rivisto verso l’alto il prezzo dei carburanti dell’intero aumento senza tener conto deIle diminuzioni di prezzo non legate alla nuova disposizione governativa.

Ultime notizie, altro femminicidio nel catanese

Nella serata di ieri una 40enne romena è stata trovata morta in una contrada tra il comune di Belpasso e quello di Palermo. La donna è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco. I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi sul posto, dove è giunta anche un’ambulanza che non ha però potuto far altro che constatare la morte della donna.











