Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden vs Trump nel discorso sull’Unione: “Libertà e democrazia a rischio”

Si è tenuto nelle scorse ore, come da programmi, il discorso sullo stato dell’Unione da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il commander in chief a stelle e strisce volge lo sguardo a novembre di quest’anno, quando si terranno le elezioni e quando affronterà il suo storico sfidante, Donald Trump, leader dei Repubblicani. Biden ha quindi parlato di “Libertà e democrazia sono sotto attacco”.

Nel corso delle sue dichiarazioni sono stati toccati anche i temi del diritto all’aborto, delle tasse ai più ricchi, quindi l’immigrazione, e le guerre in Medioriente e in Ucraina, due questioni sempre all’ordine del giorno oltre oceano. “L’America dell’odio non è la mia”, ha detto rivolgendosi sempre a Trump.

Ultime notizie, commissione parlamentare su questione dossieraggio

Nella giornata di ieri si è riunita la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, un’audizione da parte di Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia sul caso dossieraggio. “Le ragioni che ci hanno portato a chiedere questa audizione, sono varie, tra queste l’esigenza di ripristinare la verità sui fatti, riportati in modo generico, ma soprattutto intervenire a tutela di un’istituzone che per me è sacra, la Procura nazionale Antimafia, tra i lasciti più importanti di Giovanni Falcone. Ogni magistrato ha il dovere di difendere questa istituzione” ha spiegato Raffaele Cantone, così come si legge sul sito di RaiNews.

Lo stesso procuratore ha ammonito: “Non mi occupo di bolle di sapone. E chi parla di bolle di sapone ne risponderà nelle sedi giuste. Esiste un limite a tutto, se non si conoscono gli atti non si può esprime giudizio”. Per il procuratore “c’è l’esigenza di una serie di strumenti come delle infrastrutture telematiche giudiziarie e vorrei ricordarlo in un momento nel quale con grandissima fatica ci stiamo avviando al processo telematico”.

Ultime notizie, Copernicus: è stato il febbraio più caldo di sempre

Il mese di febbraio 2024 è stato il febbraio più caldo di tutti i tempi. Lo ha certificato nella giornata di ieri il servizio Copernicus, dell’Unione Europea, sottolineando anche come le temperature di mari e oceani stiano continuando a crescere a livelli record.

Il servizio Copernicus Climate Change Service (C3S) ha fatto sapere che a febbraio si sono registrati 1,77 gradi in più rispetto alla media del periodo 1850-1900, quello pre-industriale, parlando di temperature giornaliere “eccezionalmente elevate” in particolare nella prima metà del mese. In merito della temperatura degli oceani, invece, si è arrivato ad una media di 21,06 gradi Celsius registrati a febbraio, escluse le zone vicino ai poli, superando quindi il record che era stato invece registrato ad agosto 2023.

Ultime notizie, nuova udienza nel processo a Impagnatiello

Si è tenuta ieri a Milano la terza udienza nel processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, in carcere per l’omicidio dalla povera Giulia Tramontano. Per la prima volta ha parlato Allegra, la ragazza 23enne italo-inglese con cui l’imputato intratteneva una relazione parallela. “Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare Giulia, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo”, le parole in lacrime della giovane che ha poi confessato che Impagnatiello aveva falsificato il test del Dna per non riconoscere il bimbo.

“Fin dall’inizio ha detto che non era il padre del bambino e che aveva fatto il test del Dna. Gli avevo chiesto di farmelo vedere per confermare se diceva la verità. Quando ho visto il test, ci ho creduto. Lui aveva detto che lei era da sola e non stava bene, che aveva provato a farsi del male e perciò lui era preoccupato”. Quindi la scoperta: “Quando sono andata in viaggio a maggio, lui mi ha prestato il suo tablet e lì ho trovato il file del test del Dna. Ho visto la cronologia delle sue ricerche e ho trovato le immagini per creare il documento. Ho visto anche nelle mail il file Excel per fare il documento”, parole riportate da TgCom24.it.

Ultime notizie, 10.000 accessi abusivi alle banche dati

Ospite a Dritto e Rovescio, la Meloni considera il dossierraggio un fatto gravissimo di cui occorre individuare quanto prima i mandanti. Le dimensioni sono molto maggiori del previsto, oltre 10000 accessi, più di 3500 file scaricati e migliaia di persone spiate. Sono numeri enormi e inquietanti, di una gravità inaudita e che potrebbero anche peggiorare nel corso del tempo. Una situazione criticata e giudicata inammissibile da ogni partito politico e ritenuta inaccettabile in una democrazia

Ultime notizie, Abruzzo verso il voto, la sfida tra Marsilio e D’Amico

Si chiude oggi la campagna elettorale per le elezioni in Abruzzo dove domenica si voterà per eleggere il presidente e il consiglio regionale. Domani, i due candidati terranno le manifestazioni di chiusura, per il centro destra il gevernatore uscente Marco Marsilio di Fratelli d’Italia e per il centro sinistra Luciano D’amico. Un voto, quello abruzzese, che va anche al di là del test regionale.

Ultime notizie, le apparizioni della Madonna una truffa, è rabbia tra i fedeli

Sulla Madonna di Trevignano la Chiesa è stata chiara: non c’è nulla di soprannaturale e tra i seguaci c’è rabbia e delusione. Che non ci fossero stati miracoli sulla collina di Travignano se lo aspettavano in tanti, eppure erano in tanti i fedeli che si ritrovavano ogni 3 del mese convinti che apparisse la Madonna e per questo elargivano alla veggente ingenti somme

Ultime notizie, donne sempre meno uguali all’uomo, tra discriminazioni sul lavoro e femminicidi

In Italia è alto il numero delle lavoratrici donne, anche se il dato non è tra i migliori in Europa, ma c’è ancora un problema di cultura alla base, che impedisce di ricoprire ruoli apicali all’interno delle aziende, e anche la difficoltà a entrare nel mondo lavorativo dopo una certa età. Nel 2022 erano solo il 21% le donne con importanti responsabilità, anche se ci sono delle eccezioni.

I redditi a parità di contratto non sono gli stessi degli uomini con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di prendere finanziamenti, gli uomini infatti ne ottengono il doppio rispetto alle donne. Donna discriminata e anche vittima, sono infatti 120 le donne uccise nel 2023, anche se il dato è in calo rispetto al passato, mentre aumentano del 35% gli abusi sessuali con vittime soprattutto giovanissime











