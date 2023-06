Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: bimba di 5 anni scomparsa a Firenze. Controffensiva Ucraina

Ultime notizie: bambina di 5 anni sparita a Firenze

Si cerca disperatamente a Firenze la piccola Cataleya, una bambina di cinque anni che è sparita ieri nel primo pomeriggio dalla sua abitazione in zona Novoli. La bimba, di origine peruviana, è stata vista l’ultima volta intorno alle 13 nel cortile sotto la sua abitazione: era a casa di un parente poiché la mamma era a lavoro. Si sarebbe allontanata dopo il litigio con un cuginetto. La piccola al momento della sparizione indossava una maglietta bianca e pantaloni lunghi rosa.

Ultime notizie, opposizioni in piazza a Roma per il gay pride

Le opposizioni sono scese in piazza a Roma per la difesa dei diritti LGBTQ+ ma restano divise su alcuni temi importanti come quello dell’utero in affitto. La segretaria del PD Shlein ha attaccato il Presidente della Regione Lazio Rocca per aver ritirato il patrocinio a Pride: dal suo canto il governatore ha ribadito di appoggiare la manifestazione ma non la pratica dell’utero in affitto.

Ultime notizie, Meloni in Tunisia

Meloni è pronta al viaggio in Tunisia dove si recherà assieme alla Presidente Von der Leyen e al Primo Ministro olandese Rutte. Sul tavolo in particolare il tema dei migranti. Per Salvini il 2024 sarà l’anno delle grandi opere e dell’avvio del ponte sullo stretto di Messina. Berlusconi, invece, si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Ultime notizie, controffensiva Ucraina

Il Presidente Zelensky ha confermato l’avvio delle manovre militari di controffensiva. I russi negano di aver perso terreno mentre Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver bombardato gli sfollati dopo la distruzione della diga sul fiume Dnipro. Il crollo della diga ha provocato un’ulteriore catastrofe ambientale con le coltivazioni di grano totalmente distrutte.

Ultime notizie: femminicidio a Catania

A Catania un 52enne già denunciato per violenze in famiglia ha tentato di uccidere la moglie, investendola, ma ha ucciso l’amica che era con lei, “colpevole” a suo dire di averla convinta a lasciarlo. L’uomo è in carcere con l’accusa di omicidio. La moglie è ferita ma non in pericolo di vita.













